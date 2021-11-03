https://tr.sputniknews.com/20211103/fahrettin-altun-cumhurbaskani-erdoganin-videosunu-paylasti-dosta-guven-dusmana-korku-1050437925.html
İletişim Başkanı Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın videosunu paylaştı: 'Dosta güven, düşmana korku'
İletişim Başkanı Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın videosunu paylaştı: 'Dosta güven, düşmana korku'
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, İstanbul'dan Ankara'ya hareketinden önce düzenlenen uğurlama... 03.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-03T13:13+0300
2021-11-03T13:13+0300
2021-11-03T14:07+0300
politika
video
recep tayyip erdoğan
türkiye
fahrettin altun
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Altun, sosyal medya hesabından, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün Ankara'ya gelmek üzere İstanbul'dan ayrılışı sırasında düzenlenen uğurlama töreninde çekilen görüntüleri paylaştı.Fahrettin Altun, paylaşımında "Dosta güven, düşmana korku…" ifadelerine yer verdi.
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video, recep tayyip erdoğan, türkiye, fahrettin altun, sosyal medya, akp, makam aracı, lüks makam aracı, twitter
İletişim Başkanı Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın videosunu paylaştı: 'Dosta güven, düşmana korku'
13:13 03.11.2021 (güncellendi: 14:07 03.11.2021)
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, İstanbul'dan Ankara'ya hareketinden önce düzenlenen uğurlama töreninden görüntüleri, "Dosta güven, düşmana korku…" mesajıyla paylaştı.
Altun, sosyal medya hesabından, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün Ankara'ya gelmek üzere İstanbul'dan ayrılışı sırasında düzenlenen uğurlama töreninde çekilen görüntüleri paylaştı.
Fahrettin Altun, paylaşımında "Dosta güven, düşmana korku…" ifadelerine yer verdi.