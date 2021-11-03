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EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://tr.sputniknews.com/20211103/fed-faiz-kararini-acikladi-1050457307.html
Fed politika faizini değiştirmedi: Yüzde 0-0.25 aralığında sabit bıraktı
Fed politika faizini değiştirmedi: Yüzde 0-0.25 aralığında sabit bıraktı
ABD Merkez Bankası (Fed) faizlerde değişikliğe gitmedi. Varlık alımlarını azaltmaya bu ay itibariyle başlıyor. 03.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-03T21:03+0300
2021-11-03T21:03+0300
2021-11-03T21:17+0300
abd merkez bankası
faiz
ekonomi
merkez bankası
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ABD Merkez Bankası (Fed), beklentiler dahilinde politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0-0.25 aralığında sabit bıraktı.Fed, varlık alım hızını beklentiler dahilinde aylık 15 milyar dolar azaltma kararı aldı.
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abd merkez bankası, faiz, merkez bankası
Fed politika faizini değiştirmedi: Yüzde 0-0.25 aralığında sabit bıraktı 21:03 03.11.2021 (güncellendi: 21:17 03.11.2021)
ABD Merkez Bankası (Fed) faizlerde değişikliğe gitmedi. Varlık alımlarını azaltmaya bu ay itibariyle başlıyor.
ABD Merkez Bankası (Fed), beklentiler dahilinde politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0-0.25 aralığında sabit bıraktı.
Fed, varlık alım hızını beklentiler dahilinde aylık 15 milyar dolar azaltma kararı aldı.