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https://tr.sputniknews.com/20211103/fed-faiz-kararini-acikladi-1050457307.html
Fed politika faizini değiştirmedi: Yüzde 0-0.25 aralığında sabit bıraktı
Fed politika faizini değiştirmedi: Yüzde 0-0.25 aralığında sabit bıraktı
ABD Merkez Bankası (Fed) faizlerde değişikliğe gitmedi. Varlık alımlarını azaltmaya bu ay itibariyle başlıyor. 03.11.2021, Sputnik Türkiye
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abd merkez bankası
faiz
ekonomi
merkez bankası
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ABD Merkez Bankası (Fed), beklentiler dahilinde politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0-0.25 aralığında sabit bıraktı.Fed, varlık alım hızını beklentiler dahilinde aylık 15 milyar dolar azaltma kararı aldı.
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abd merkez bankası, faiz, merkez bankası

Fed politika faizini değiştirmedi: Yüzde 0-0.25 aralığında sabit bıraktı

21:03 03.11.2021 (güncellendi: 21:17 03.11.2021)
© AA / ArşivABD Merkez Bankası (Fed)
ABD Merkez Bankası (Fed) - Sputnik Türkiye, 1920, 03.11.2021
© AA / Arşiv
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ABD Merkez Bankası (Fed) faizlerde değişikliğe gitmedi. Varlık alımlarını azaltmaya bu ay itibariyle başlıyor.
ABD Merkez Bankası (Fed), beklentiler dahilinde politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0-0.25 aralığında sabit bıraktı.
Fed, varlık alım hızını beklentiler dahilinde aylık 15 milyar dolar azaltma kararı aldı.
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