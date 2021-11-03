https://tr.sputniknews.com/20211103/fener-rum-patrigi-bartholomeos-new-yorkta-hastaneye-kaldirildi-1050454525.html
Fener Rum Patriği Bartholomeos, New York'ta hastaneye kaldırıldı
Fener Rum Patriği Bartholomeos, New York'ta hastaneye kaldırıldı
Fener Rum Patriği Bartholomeos, ABD ziyareti kapsamında bulunduğu New York'ta hastaneye kaldırıldı. 03.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-03T19:09+0300
2021-11-03T19:09+0300
2021-11-03T19:09+0300
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bartholomeos
hastane
patrik bartholomeos
ayasofya müzesi
fener rum patriği bartholomeos
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Amerikan Rum Ortodoks Başpiskoposluğu'ndan yapılan açıklamada, Bartholomeos'un, sağlık kontrolünün ve doktorlarla yapılan görüşmelerin ardından Manhattan'daki Mount Sinai Hastanesi'ne kabul edildiği belirtildi.Açıklamada, Bartholomeos'a anjiyo yapılacağı ve sonrasında stent takılıp takılmayacağının değerlendirileceği ifade edildi.ABD’ye 23 Ekim’de gelen Bartholomeos, Washington ziyareti sırasında da rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı.
https://tr.sputniknews.com/20211029/bartholomeos-abdde-ayasofyanin-camiye-donusturulmesini-elestirdi-1050306255.html
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abd, new york, bartholomeos, hastane, patrik bartholomeos, ayasofya müzesi, fener rum patriği bartholomeos, ayasofya camii
Fener Rum Patriği Bartholomeos, New York'ta hastaneye kaldırıldı
Fener Rum Patriği Bartholomeos, ABD ziyareti kapsamında bulunduğu New York'ta hastaneye kaldırıldı.
Amerikan Rum Ortodoks Başpiskoposluğu'ndan yapılan açıklamada, Bartholomeos'un, sağlık kontrolünün ve doktorlarla yapılan görüşmelerin ardından Manhattan'daki Mount Sinai Hastanesi'ne kabul edildiği belirtildi.
Açıklamada, Bartholomeos'a anjiyo yapılacağı ve sonrasında stent takılıp takılmayacağının değerlendirileceği ifade edildi.
ABD’ye 23 Ekim’de gelen Bartholomeos, Washington ziyareti sırasında da rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı.