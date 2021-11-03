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Fenerbahçe'den Çiftlik Bank davasında 'formalı gözaltı' açıklaması: Kabul edilemez bir görüntü
Fenerbahçe'den Çiftlik Bank davasında 'formalı gözaltı' açıklaması: Kabul edilemez bir görüntü
Fenerbahçe Kulübü, Çiftlik Bank davası sanığının ağabeyinin Uruguay’dan alınarak Türkiye’ye getirildiği anda üzerinde görülen çubuklu forma görüntüsü ile... 03.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-03T15:13+0300
2021-11-03T15:22+0300
fenerbahçe
spor
gözaltı
çiftlik bank
fatih aydın
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Fenerbahçe, sosyal medyada tepki çeken Çiftlik Bank davasının sanığı Mehmet Aydın'ın ağabeyi Fatih Aydın'ın Fenerbahçe formalı görüntüsüyle ilgili açıklama yaptı.Fenerbahçe'nin açıklaması şöyle:"Dün akşam saatlerinde basın yolu ile kamuoyunun gündemine düşen kabul edilemez görüntü üzerine bu açıklamayı yapmak gerekli olmuştur.Ülkemizin gündemini meşgul eden Çiftlik Bank davası sanığının ağabeyi olan şahsın; Uruguay’dan alınarak Türkiye’ye getirildiği anda üzerinde görülen Çubuklu forma görüntüsü; vicdanları yaralamış hem ay yıldızımıza hem de Fenerbahçemizin tüm hassasiyetlerine saygısızlık olarak algıladığımız bir olay haline gelmiştir.Dün gece itibariyle Emniyet Müdürlüğümüz ve tüm ilgili kişilerle yaptığımız görüşmelerde aldığımız bilgiler doğrultusunda; şahıs Uruguay’daki evinde üzerinde forma ile yakalanmış, polis ekiplerimiz o esnada gereken duyarlılığı göstererek şahsa siyah tişört giydirerek uçağa bindirmiş ve ülkemize getirmiştir.'İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzün gerekli hassasiyeti göstereceğine şüphemiz yok'Şahsı ülkemize getiren ekip, Atatürk Havalimanı’nda bu kişiyi havalimanı ekiplerine teslim etmiştir.Şahsı teslim alan ilgili ekip sağlık kontrollerine getirmiş; sağlık kontrolleri sırasında üstünün çıkarılarak muayene yapılmasının ardından ne yazık ki bu durum görevliler tarafından doğru yönetilememiş, bahsi geçen kişinin formamız ile fotoğraf vermesine sebep olunarak, milyonların vicdanları yaralanmıştır.Geldiğimiz noktada, bu fotoğrafın, kasıt ya da ihmal her ne şekilde olursa olsun kamuoyuna yansımasında doğrudan ya da dolaylı olarak ilgisi bulunanlara dair İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzün gerekli hassasiyeti göstereceğine şüphemiz yoktur.Tarihi boyunca çeşitli saldırıların hedefi olan, değerlerine sahip çıkmak pahasına gereken duruşu göstermekten asla geri durmayan, bir asrı aşkın tarihe ve milyonlarca taraftara sahip olan Fenerbahçe Spor Kulübü olarak, bu talihsiz görüntünün yaşanmasına dair olayın takipçisi olduğumuzu tüm kamuoyuna duyururuz."
https://tr.sputniknews.com/20211103/istanbul-emniyet-mudurlugu-fenerbahce-taraftarinin-hassasiyetini-anliyor-yurekten-paylasiyoruz-1050443918.html
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fenerbahçe, gözaltı, çiftlik bank, fatih aydın

Fenerbahçe'den Çiftlik Bank davasında 'formalı gözaltı' açıklaması: Kabul edilemez bir görüntü

15:13 03.11.2021 (güncellendi: 15:22 03.11.2021)
© DHAÇiftlik Bank, Mehmet Aydın'ın ağabeyi Fatih Aydın
Çiftlik Bank, Mehmet Aydın'ın ağabeyi Fatih Aydın - Sputnik Türkiye, 1920, 03.11.2021
© DHA
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Fenerbahçe Kulübü, Çiftlik Bank davası sanığının ağabeyinin Uruguay’dan alınarak Türkiye’ye getirildiği anda üzerinde görülen çubuklu forma görüntüsü ile ilgili resmi siteden bir açıklama yaptı.
Fenerbahçe, sosyal medyada tepki çeken Çiftlik Bank davasının sanığı Mehmet Aydın'ın ağabeyi Fatih Aydın'ın Fenerbahçe formalı görüntüsüyle ilgili açıklama yaptı.
Fenerbahçe'nin açıklaması şöyle:
"Dün akşam saatlerinde basın yolu ile kamuoyunun gündemine düşen kabul edilemez görüntü üzerine bu açıklamayı yapmak gerekli olmuştur.
Ülkemizin gündemini meşgul eden Çiftlik Bank davası sanığının ağabeyi olan şahsın; Uruguay’dan alınarak Türkiye’ye getirildiği anda üzerinde görülen Çubuklu forma görüntüsü; vicdanları yaralamış hem ay yıldızımıza hem de Fenerbahçemizin tüm hassasiyetlerine saygısızlık olarak algıladığımız bir olay haline gelmiştir.
Dün gece itibariyle Emniyet Müdürlüğümüz ve tüm ilgili kişilerle yaptığımız görüşmelerde aldığımız bilgiler doğrultusunda; şahıs Uruguay’daki evinde üzerinde forma ile yakalanmış, polis ekiplerimiz o esnada gereken duyarlılığı göstererek şahsa siyah tişört giydirerek uçağa bindirmiş ve ülkemize getirmiştir.

'İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzün gerekli hassasiyeti göstereceğine şüphemiz yok'

Şahsı ülkemize getiren ekip, Atatürk Havalimanı’nda bu kişiyi havalimanı ekiplerine teslim etmiştir.
Şahsı teslim alan ilgili ekip sağlık kontrollerine getirmiş; sağlık kontrolleri sırasında üstünün çıkarılarak muayene yapılmasının ardından ne yazık ki bu durum görevliler tarafından doğru yönetilememiş, bahsi geçen kişinin formamız ile fotoğraf vermesine sebep olunarak, milyonların vicdanları yaralanmıştır.
Geldiğimiz noktada, bu fotoğrafın, kasıt ya da ihmal her ne şekilde olursa olsun kamuoyuna yansımasında doğrudan ya da dolaylı olarak ilgisi bulunanlara dair İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzün gerekli hassasiyeti göstereceğine şüphemiz yoktur.
Tarihi boyunca çeşitli saldırıların hedefi olan, değerlerine sahip çıkmak pahasına gereken duruşu göstermekten asla geri durmayan, bir asrı aşkın tarihe ve milyonlarca taraftara sahip olan Fenerbahçe Spor Kulübü olarak, bu talihsiz görüntünün yaşanmasına dair olayın takipçisi olduğumuzu tüm kamuoyuna duyururuz."
Fatih Aydın - Sputnik Türkiye, 1920, 03.11.2021
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü: Fenerbahçe taraftarının hassasiyetini anlıyor, yürekten paylaşıyoruz
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