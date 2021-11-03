https://tr.sputniknews.com/20211103/galatasaraydan-lokomotiv-moskova-maci-oncesi-aciklama-seyirci-kapasite-kisitlamasina-gidilmeyecek--1050454718.html

Galatasaray'dan Lokomotiv Moskova maçı öncesi açıklama: Seyirci kapasite kısıtlamasına gidilmeyecek

Galatasaray'dan Lokomotiv Moskova maçı öncesi açıklama: Seyirci kapasite kısıtlamasına gidilmeyecek

Lokomotiv Moskova maçını yüzde 100 kapasite ile oynamak için TFF'ye başvuran ve talebi reddedilen Galatasaray Spor Kulübü, TFF'nin kararına rağmen Lokomotiv... 03.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-03T19:19+0300

2021-11-03T19:19+0300

2021-11-03T19:19+0300

spor

galatasaray

türkiye futbol federasyonu (tff)

lokomotiv moskova

açıklama

ret

karar

duyuru

seyirci

twitter

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103914/73/1039147334_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6fa387abcb82f9b3ee5b74b7ce8ab552.jpg

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, 4 Kasım Perşembe 20.45’te Lokomotiv Moskova ile UEFA Avrupa Ligi E Grubu’nda oynanacak maç için yüzde 100 seyirci kapasitesiyle oynama kararı alındığı belirtildi.Sosyal medya hesaplarından da paylaşılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "4 Kasım Perşembe akşamı oynanacak Lokomotiv Moskova maçı için, Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu'na yüzde yüz kapasite ile seyirci alımına yönelik yapmış olduğumuz başvuru TFF tarafından reddedilmiştir.Oysa, TFF tarafından daha önce alınan ve kamuoyuna açıklanan kararla, 9 Kasım 2021’den itibaren ülkemizde oynanacak tüm maçlarda yüzde yüz seyirci kapasitesi geçerli olacaktır.Kulübümüzce alınan karar gereği, 4 Kasım Perşembe 20.45’te Lokomotiv Moskova ile UEFA Avrupa Ligi E Grubu’nda oynayacağımız müsabakada, herhangi bir seyirci kapasite kısıtlamasına gidilmeyecektir.Uzun bir aradan sonra, Büyük Galatasaray taraftarının güçlü desteğini hissedeceğimiz bu müsabakada buluşmayı heyecanla bekliyoruz..."

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

galatasaray, türkiye futbol federasyonu (tff), lokomotiv moskova, açıklama, ret, karar, duyuru, seyirci, twitter