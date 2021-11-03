https://tr.sputniknews.com/20211103/gercek-enflasyon-yuzde-40in-uzerinde-diyen-kilicdaroglu-bazi-onemli-adimlar-atacagiz-1050434730.html

'Gerçek enflasyon yüzde 40'ın üzerinde' diyen Kılıçdaroğlu: Bazı önemli adımlar atacağız

'Gerçek enflasyon yüzde 40'ın üzerinde' diyen Kılıçdaroğlu: Bazı önemli adımlar atacağız

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Enflasyon yüzde 19.89" demiş. Halk çarşı pazarda gerçeği net görüyor. Gerçek enflasyon yüzde 40'ın üzerinde" açıklaması... 03.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-03T12:09+0300

2021-11-03T12:09+0300

2021-11-03T12:10+0300

politika

kemal kılıçdaroğlu

enflasyon

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı enflasyon verilerini sosyal medya hesabından değerlendirdi.Gerçek enflasyonun TÜİK'in açıkladığı gibi yüzde 19.89 değil yüzde 40'ın üzerinde olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, "Halk çarşı pazarda gerçeği net görüyor" ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu, "Şahsım ve şürekası ülkeyi bitirmeye kararlı ama unuttukları bir şey var. Biz varız ve buradayız. Benim en önemli meselem halkımın sofrasıdır. Bazı önemli adımlar atacağız" dedi. TÜİK verilerine göre, enflasyon ekimde aylık 2,39 artarken, yıllık yüzde 19,89 oldu.

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kemal kılıçdaroğlu, enflasyon