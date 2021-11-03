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https://tr.sputniknews.com/20211103/hayek-weinstein-fridanin-cekimlerinde-bana-seni-cirkin-gorunmen-icin-ise-almadim-diye-bagirdi-1050437478.html
Hayek: Weinstein, Frida'nın çekimlerinde bana 'Seni çirkin görünmen için işe almadım' diye bağırırdı
Hayek: Weinstein, Frida'nın çekimlerinde bana 'Seni çirkin görünmen için işe almadım' diye bağırırdı
Ünlü aktris Salma Hayek, Oscar ödülü kazanan 'Frida' filminin çekimleri sırasında yapımcı olan Harvey Weinstein'ın kendisine "Seni çirkin görünmen için işe... 03.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-03T13:03+0300
2021-11-03T14:12+0300
yaşam
frida kahlo
salma hayek
taciz
harvey weinstein
zorbalık
hollywood
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Salma Hayek, ressam Frida Kahlo'nun hayatını konu alan 'Frida' filminin çekimleri sırasında Harvey Weinstein'ın kendisini aradığını ve makyajı yüzünden azarladığını söyledi.Hayek, The Guardian gazetesine verdiği röportajda cinsel saldırıdan hüküm giyen yapımcı Weinstein ile yaşadığı deneyimleri anlattı.Hayek, Weinstein'ın 'kadınları yok edebileceği bilinciyle özgüven kazanan tek erkek olmadığını' belirtti.Zorbalıkla başa çıkmanın bir yolu olarak durumu normalleştirip normalleştirmediği yönündeki soruya Hayek, "Bir dereceye kadar" yanıtını verdi.'Neden tek kaş ve bıyığın var?'Hayek, "(Bana zorbalık yaptığı sırada) kendimi iyi hissederdim. Tamam, sonrasında sarsılır ve moralim bozulurdu ama her şeyin bir tür çizgi filme benzer yanı vardı" dedi.Ünlü aktris, Frida Kahlo'yu canlandırdığı filmin çekimlerinde Weinstein'ın kendisini aradığını aktararak "Beni arayıp, 'Neden tek kaş ve bıyığın var? Seni çirkin görünmen için işe almadım!' diye bağırırdı. 'Peki ama Frida Kahlo'nun fotoğrafına hiç bakmadın mı?' derdim. Birisine Cyrano de Bergerac'ı oynuyorsa 'Burnun niye öyle?' denmez" ifadelerini kullandı.Söz konusu rol, Hayek'e En İyi Kadın Başrol Oyuncu dalında Oscar ödülü kazandırmıştı.Öte yandan Hayek, 2017'de New York Times (NYT) gazetesinde kaleme aldığı makalede Weinstein'ın tacizlerini anlatmıştı.Hayek, Weinstein'ın kendisine Robert Rodriguez, George Clooney ve Quentin Tarantino gibi insanlarla arkadaş olduğu için saldırmadığını düşündüğünü belirtmişti.'Beni hiç zayıf halimle görmedi'Röportajında buna atfen Hayek, "Ayrıca çok güçlüydüm" diye konuştu."Yalnızca hayır demedim, ben kabullenilmesi gereken bir gücüm" diyen Hayek, şöyle devam etti: "Beni hiç zayıf halimle görmedi. Korktuğumdan değil ama 'Sen görmeyeceksin' diye. Soğukkanlı sertliğimle ürkütücü olabilirim, anlatabildim mi?"'Zorbalık ve taciz Hollywood'da sistematik'Bununla beraber Weinstein'ın kendisine zorbalık yapan ya da tacizde bulunan 'ilk veya son kişi olmadığını' söyleyen Hayek, bu konunun Hollywood'da 'sistematik' olduğunu kaydetti.Hayek, kimseye 'kin gütmediğini' ve 'insanların değişebileceğine inandığını' da sözlerine ekledi.
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frida kahlo, salma hayek, taciz, harvey weinstein, zorbalık, hollywood

Hayek: Weinstein, Frida'nın çekimlerinde bana 'Seni çirkin görünmen için işe almadım' diye bağırırdı

13:03 03.11.2021 (güncellendi: 14:12 03.11.2021)
© AFP 2021Salma Hayek
Salma Hayek - Sputnik Türkiye, 1920, 03.11.2021
© AFP 2021
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Ünlü aktris Salma Hayek, Oscar ödülü kazanan 'Frida' filminin çekimleri sırasında yapımcı olan Harvey Weinstein'ın kendisine "Seni çirkin görünmen için işe almadım!" diyerek azarladığını söyledi.
Salma Hayek, ressam Frida Kahlo'nun hayatını konu alan 'Frida' filminin çekimleri sırasında Harvey Weinstein'ın kendisini aradığını ve makyajı yüzünden azarladığını söyledi.
Hayek, The Guardian gazetesine verdiği röportajda cinsel saldırıdan hüküm giyen yapımcı Weinstein ile yaşadığı deneyimleri anlattı.
Hayek, Weinstein'ın 'kadınları yok edebileceği bilinciyle özgüven kazanan tek erkek olmadığını' belirtti.
Zorbalıkla başa çıkmanın bir yolu olarak durumu normalleştirip normalleştirmediği yönündeki soruya Hayek, "Bir dereceye kadar" yanıtını verdi.

'Neden tek kaş ve bıyığın var?'

Hayek, "(Bana zorbalık yaptığı sırada) kendimi iyi hissederdim. Tamam, sonrasında sarsılır ve moralim bozulurdu ama her şeyin bir tür çizgi filme benzer yanı vardı" dedi.
Ünlü aktris, Frida Kahlo'yu canlandırdığı filmin çekimlerinde Weinstein'ın kendisini aradığını aktararak "Beni arayıp, 'Neden tek kaş ve bıyığın var? Seni çirkin görünmen için işe almadım!' diye bağırırdı. 'Peki ama Frida Kahlo'nun fotoğrafına hiç bakmadın mı?' derdim. Birisine Cyrano de Bergerac'ı oynuyorsa 'Burnun niye öyle?' denmez" ifadelerini kullandı.
Söz konusu rol, Hayek'e En İyi Kadın Başrol Oyuncu dalında Oscar ödülü kazandırmıştı.
Öte yandan Hayek, 2017'de New York Times (NYT) gazetesinde kaleme aldığı makalede Weinstein'ın tacizlerini anlatmıştı.
Hayek, Weinstein'ın kendisine Robert Rodriguez, George Clooney ve Quentin Tarantino gibi insanlarla arkadaş olduğu için saldırmadığını düşündüğünü belirtmişti.

'Beni hiç zayıf halimle görmedi'

Röportajında buna atfen Hayek, "Ayrıca çok güçlüydüm" diye konuştu.
"Yalnızca hayır demedim, ben kabullenilmesi gereken bir gücüm" diyen Hayek, şöyle devam etti: "Beni hiç zayıf halimle görmedi. Korktuğumdan değil ama 'Sen görmeyeceksin' diye. Soğukkanlı sertliğimle ürkütücü olabilirim, anlatabildim mi?"

'Zorbalık ve taciz Hollywood'da sistematik'

Bununla beraber Weinstein'ın kendisine zorbalık yapan ya da tacizde bulunan 'ilk veya son kişi olmadığını' söyleyen Hayek, bu konunun Hollywood'da 'sistematik' olduğunu kaydetti.
Hayek, kimseye 'kin gütmediğini' ve 'insanların değişebileceğine inandığını' da sözlerine ekledi.
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