https://tr.sputniknews.com/20211103/hurriyet-yazari-selvi-kilicdarogluna-uzulecegi-bir-haber-vereyim-hdpnin-adayi-ekrem-imamoglu-1050428667.html

Hürriyet yazarı Selvi: Kılıçdaroğlu'na üzüleceği bir haber vereyim, HDP’nin adayı Ekrem İmamoğlu

Hürriyet yazarı Selvi: Kılıçdaroğlu'na üzüleceği bir haber vereyim, HDP’nin adayı Ekrem İmamoğlu

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, CHP'nin Irak ve Suriye'ye asker göndermeyi içeren tezkereye hayır dediğini hatırlatarak, "Türk askeriyle ilgili bir tezkerede... 03.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-03T08:41+0300

2021-11-03T08:41+0300

2021-11-03T08:40+0300

politika

hdp

kemal kılıçdaroğlu

abdulkadir selvi

ekrem imamoğlu

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Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, CHP'nin Irak ve Suriye'ye asker göndermeyi içeren tezkereye hayır dediğini hatırlatarak, "Türk askeriyle ilgili bir tezkerede herkes karşı çıksa dahi CHP’nin desteklemesi beklenirdi. Peki değişen ne oldu? Değişen tek şey, Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanlığı hesabı. Kılıçdaroğlu, kişisel hesabı uğruna CHP’yi ters köşeye yatırdı. Ama ona üzüleceği bir haber vereyim. HDP’nin adayı Kılıçdaroğlu değil, Ekrem İmamoğlu" dedi.CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmaya da atıfta bulunan Selvi, "Kılıçdaroğlu’nu izlerken bir süredir 'şimdi kimi tehdit edecek?' duygusuna kapılıyorum. Kemal Bey bu hafta da boş geçmedi. 'AYM kararlarına uymayanları devletin bürokrasisi içinde tutmayacağız' dedi. Kılıçdaroğlu, yakında kürsüden kelepçe atarsa şaşırmam. Çünkü sıra ona geldi" düşüncesini savundu.

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hdp, kemal kılıçdaroğlu, abdulkadir selvi, ekrem imamoğlu