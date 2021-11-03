https://tr.sputniknews.com/20211103/icisleri-bakani-soylu-sinoptaki-selde-kaybolanlarin-giyabi-cenaze-namazina-katildi-1050456842.html

İçişleri Bakanı Soylu, Sinop'taki selde kaybolanların gıyabi cenaze namazına katıldı

İçişleri Bakanı Soylu, Sinop'taki selde kaybolanların gıyabi cenaze namazına katıldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sinop'ta 11 Ağustos'ta meydana gelen selde kaybolanların gıyabi cenaze namazına katıldı. 03.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-03T20:44+0300

2021-11-03T20:44+0300

2021-11-03T20:44+0300

türkiye

ak parti

sinop

süleyman soylu

sel

akp

katılım

gıyabi cenaze namazı

ayancık

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/03/1050456817_0:1:863:486_1920x0_80_0_0_e65a984ab8f17955c191adabd1536aa7.jpg

Sinop Müftüsü Mustafa Düzgüney tarafından Ayancık ilçesindeki Sahil Cami avlusunda, selde kaybolan Şükrü Özdemir (66), Muhammet (26) ve Melike Demirkol (6), Hayrettin (21) ve Alperen Demirbaş (7) ile Faruk Adak (25) için ayrı ayrı gıyabi cenaze namazı kıldırıldı.Gıyabi cenaze namazına, selde yaşamını yitirenlerin ve kaybolanların yakınlarının yanı sıra Bakan Soylu, Vali Erol Karaömeroğlu, AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş, Ayancık Kaymakamı İsmail Pendik, İlçe Belediye Başkanı Hayrettin Kaya ile vatandaşlar katıldı.Bakan Soylu, cenaze namazının ardından cami avlusunda kayıp yakınlarıyla bir süre görüştü.Soylu, Kaymakamlık ve AK Parti İlçe Başkanlığını da ziyaret etti.

https://tr.sputniknews.com/20211102/icisleri-bakani-soylu-yunanistan-goc-ve-iltica-bakani-mitarakis-ile-gorustu--1050421334.html

türkiye

sinop

ayancık

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ak parti, sinop, süleyman soylu, sel, akp, katılım, gıyabi cenaze namazı, ayancık