https://tr.sputniknews.com/20211103/icisleri-bakani-soylu-sinoptaki-selde-kaybolanlarin-giyabi-cenaze-namazina-katildi-1050456842.html
İçişleri Bakanı Soylu, Sinop'taki selde kaybolanların gıyabi cenaze namazına katıldı
İçişleri Bakanı Soylu, Sinop'taki selde kaybolanların gıyabi cenaze namazına katıldı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sinop'ta 11 Ağustos'ta meydana gelen selde kaybolanların gıyabi cenaze namazına katıldı. 03.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-03T20:44+0300
2021-11-03T20:44+0300
2021-11-03T20:44+0300
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Sinop Müftüsü Mustafa Düzgüney tarafından Ayancık ilçesindeki Sahil Cami avlusunda, selde kaybolan Şükrü Özdemir (66), Muhammet (26) ve Melike Demirkol (6), Hayrettin (21) ve Alperen Demirbaş (7) ile Faruk Adak (25) için ayrı ayrı gıyabi cenaze namazı kıldırıldı.Gıyabi cenaze namazına, selde yaşamını yitirenlerin ve kaybolanların yakınlarının yanı sıra Bakan Soylu, Vali Erol Karaömeroğlu, AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş, Ayancık Kaymakamı İsmail Pendik, İlçe Belediye Başkanı Hayrettin Kaya ile vatandaşlar katıldı.Bakan Soylu, cenaze namazının ardından cami avlusunda kayıp yakınlarıyla bir süre görüştü.Soylu, Kaymakamlık ve AK Parti İlçe Başkanlığını da ziyaret etti.
https://tr.sputniknews.com/20211102/icisleri-bakani-soylu-yunanistan-goc-ve-iltica-bakani-mitarakis-ile-gorustu--1050421334.html
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ak parti, sinop, süleyman soylu, sel, akp, katılım, gıyabi cenaze namazı, ayancık
İçişleri Bakanı Soylu, Sinop'taki selde kaybolanların gıyabi cenaze namazına katıldı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sinop'ta 11 Ağustos'ta meydana gelen selde kaybolanların gıyabi cenaze namazına katıldı.
Sinop Müftüsü Mustafa Düzgüney tarafından Ayancık ilçesindeki Sahil Cami avlusunda, selde kaybolan Şükrü Özdemir (66), Muhammet (26) ve Melike Demirkol (6), Hayrettin (21) ve Alperen Demirbaş (7) ile Faruk Adak (25) için ayrı ayrı gıyabi cenaze namazı kıldırıldı.
Gıyabi cenaze namazına, selde yaşamını yitirenlerin ve kaybolanların yakınlarının yanı sıra Bakan Soylu, Vali Erol Karaömeroğlu, AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş, Ayancık Kaymakamı İsmail Pendik, İlçe Belediye Başkanı Hayrettin Kaya ile vatandaşlar katıldı.
Bakan Soylu, cenaze namazının ardından cami avlusunda kayıp yakınlarıyla bir süre görüştü.
Soylu, Kaymakamlık ve AK Parti İlçe Başkanlığını da ziyaret etti.