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https://tr.sputniknews.com/20211103/icisleri-bakanligi-ekim-ayinda-98-terorist-etkisiz-hale-getirildi-1050431640.html
İçişleri Bakanlığı: Ekim ayında 98 terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığı: Ekim ayında 98 terörist etkisiz hale getirildi
Ekim ayında 98 terörist etkisiz hale getirildiİçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı, ekim ayındaki iç güvenlik operasyonlarında 98 teröristin etkisiz hale... 03.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-03T10:50+0300
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türkiye
operasyon
içişleri bakanlığı
terör
açıklama
ismail çataklı
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İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı gündeme dair açıklamalarda bulundu. İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı, ekim ayındaki iç güvenlik operasyonlarında 98 silahlı militanın etkisiz hale getirildiğini söyledi.Çataklı’nın açıklamalarından satır başları şu şekilde:
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operasyon, içişleri bakanlığı, terör, açıklama, ismail çataklı

İçişleri Bakanlığı: Ekim ayında 98 terörist etkisiz hale getirildi

10:50 03.11.2021
© AA / Emin Sansar TSK, ÖSO ile Afrin'e Azez'den operasyon başlattı.
TSK, ÖSO ile Afrin'e Azez'den operasyon başlattı. - Sputnik Türkiye, 1920, 03.11.2021
© AA / Emin Sansar
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Ekim ayında 98 terörist etkisiz hale getirildiİçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı, ekim ayındaki iç güvenlik operasyonlarında 98 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı gündeme dair açıklamalarda bulundu.
İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı, ekim ayındaki iç güvenlik operasyonlarında 98 silahlı militanın etkisiz hale getirildiğini söyledi.

Çataklı’nın açıklamalarından satır başları şu şekilde:
İç güvenlik operasyonları kapsamında Ekim ayında 98 terörist etkisiz hale getirildi. 1’i mavi, 1 turuncu 3’ü geri kategoride olduğu tespit edildi. Ekim ayında 80 sığınak mağara kullanılamaz hale getirildi. 15 Terör eylemi önlendi.
Uyuşturucu ile mücadeleye yönelik ekim ayında gerçekleştirilen 20 bin 83 operasyonda 26 bin 239 kişi gözaltına alınmış, bin 680 kişi adli makamlar tarafından tutuklandı.
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