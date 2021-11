https://tr.sputniknews.com/20211103/imamoglu-dunyada-bizim-ulkemiz-kadar-son-birkac-yilda-fakirlesen-baska-bir-ulke-yok-1050456415.html

İmamoğlu: Dünyada bizim ülkemiz kadar son birkaç yılda fakirleşen başka bir ülke yok

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Dünyada bizim ülkemiz kadar son birkaç yılda fakirleşen başka bir ülke yok. Bu ülkenin enerjisine... 03.11.2021, Sputnik Türkiye

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, bugün İstanbul'un dar gelirli vatandaşların yoğunlukla yaşadığı ilçelerinden Sultanbeyli’yi ziyaret etti. Sohbet ettiği esnaf ve vatandaşlardan gelen son gelen zamlarla ilgili şikayetler üzerine İmamoğlu, "Memleket yönetilmiyor. Bu ülkede döviz yüzde 30 niye artsın? Ekonomiyi yönetemezsen artar. Bizim memleketin bu yönetimden, bu idareden bir an önce kurtulması lazım. Dünyanın en ucuz emeği Türkiye’de” diye konuştu.İBB Başkanı İmamoğlu daha sonra cep telefon aksesuarı satan bir iş yerini ziyaret etti. Esnafın, "Hiçbir siyasetçinin gözlerinde vatandaşı görmüyorum" demesi üzerine İmamoğlu, “Çünkü vatandaş işin içine sokulmuyor. Vatandaş işin içine sokulursa hata da az olur, eksiklik de az olur, doğruları fazla yaparsın. Partili yönetiyor, seçilmiştir hakkıdır. Aç kollarını vatandaşla yönet” ifadelerini kullandı.Un fiyatlarına da değinen İBB Başkanı, "Ben kişisel olarak firmaları suçlayamıyorum. Bu bir politika, tek başına bir kurumun kararı değil. Ülkedeki buğday üretiminden tut da sana gelene kadar, bunun mayası var, bilmem nesi var. Şu an da biz Halk Ekmek olarak zararına satıyoruz. Şu an memleketin üreteni üretmeyeni, çalışanı çalışmayanı herkes zorda. Şu an ekonomi iyi olmalıydı ama niye bu durumdayız şu an bunu düşünmek zorundayız" dedi.

