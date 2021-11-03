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https://tr.sputniknews.com/20211103/imamoglu-dunyada-bizim-ulkemiz-kadar-son-birkac-yilda-fakirlesen-baska-bir-ulke-yok-1050456415.html
İmamoğlu: Dünyada bizim ülkemiz kadar son birkaç yılda fakirleşen başka bir ülke yok
İmamoğlu: Dünyada bizim ülkemiz kadar son birkaç yılda fakirleşen başka bir ülke yok
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Dünyada bizim ülkemiz kadar son birkaç yılda fakirleşen başka bir ülke yok. Bu ülkenin enerjisine... 03.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-03T20:35+0300
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ak parti
chp
sultanbeyli
ibb
istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)
akp
ekmek
açıklama
zam
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, bugün İstanbul'un dar gelirli vatandaşların yoğunlukla yaşadığı ilçelerinden Sultanbeyli’yi ziyaret etti. Sohbet ettiği esnaf ve vatandaşlardan gelen son gelen zamlarla ilgili şikayetler üzerine İmamoğlu, "Memleket yönetilmiyor. Bu ülkede döviz yüzde 30 niye artsın? Ekonomiyi yönetemezsen artar. Bizim memleketin bu yönetimden, bu idareden bir an önce kurtulması lazım. Dünyanın en ucuz emeği Türkiye’de” diye konuştu.İBB Başkanı İmamoğlu daha sonra cep telefon aksesuarı satan bir iş yerini ziyaret etti. Esnafın, "Hiçbir siyasetçinin gözlerinde vatandaşı görmüyorum" demesi üzerine İmamoğlu, “Çünkü vatandaş işin içine sokulmuyor. Vatandaş işin içine sokulursa hata da az olur, eksiklik de az olur, doğruları fazla yaparsın. Partili yönetiyor, seçilmiştir hakkıdır. Aç kollarını vatandaşla yönet” ifadelerini kullandı.Un fiyatlarına da değinen İBB Başkanı, "Ben kişisel olarak firmaları suçlayamıyorum. Bu bir politika, tek başına bir kurumun kararı değil. Ülkedeki buğday üretiminden tut da sana gelene kadar, bunun mayası var, bilmem nesi var. Şu an da biz Halk Ekmek olarak zararına satıyoruz. Şu an memleketin üreteni üretmeyeni, çalışanı çalışmayanı herkes zorda. Şu an ekonomi iyi olmalıydı ama niye bu durumdayız şu an bunu düşünmek zorundayız" dedi.
https://tr.sputniknews.com/20211102/ekrem-imamoglu-metrodan-internete-baglanip-canli-yayin-yapti-1050421476.html
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ak parti, chp, sultanbeyli, ibb, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), akp, ekmek, açıklama, zam, hükümet, ekrem imamoğlu, un

İmamoğlu: Dünyada bizim ülkemiz kadar son birkaç yılda fakirleşen başka bir ülke yok

20:35 03.11.2021
© Fotoğraf : Twitter/Ekrem İmamoğluEkrem İmamoğlu
Ekrem İmamoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 03.11.2021
© Fotoğraf : Twitter/Ekrem İmamoğlu
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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Dünyada bizim ülkemiz kadar son birkaç yılda fakirleşen başka bir ülke yok. Bu ülkenin enerjisine, bu ülkenin genç insanlarına yazık. Her arkadaşın bilgisi var, becerisi var. Kafamızı kuma sokmayalım, bu ülkenin yönetimi bu işi beceremedi" dedi.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, bugün İstanbul'un dar gelirli vatandaşların yoğunlukla yaşadığı ilçelerinden Sultanbeyli’yi ziyaret etti.
Sohbet ettiği esnaf ve vatandaşlardan gelen son gelen zamlarla ilgili şikayetler üzerine İmamoğlu, "Memleket yönetilmiyor. Bu ülkede döviz yüzde 30 niye artsın? Ekonomiyi yönetemezsen artar. Bizim memleketin bu yönetimden, bu idareden bir an önce kurtulması lazım. Dünyanın en ucuz emeği Türkiye’de” diye konuştu.
İBB Başkanı İmamoğlu daha sonra cep telefon aksesuarı satan bir iş yerini ziyaret etti. Esnafın, "Hiçbir siyasetçinin gözlerinde vatandaşı görmüyorum" demesi üzerine İmamoğlu, “Çünkü vatandaş işin içine sokulmuyor. Vatandaş işin içine sokulursa hata da az olur, eksiklik de az olur, doğruları fazla yaparsın. Partili yönetiyor, seçilmiştir hakkıdır. Aç kollarını vatandaşla yönet” ifadelerini kullandı.
Un fiyatlarına da değinen İBB Başkanı, "Ben kişisel olarak firmaları suçlayamıyorum. Bu bir politika, tek başına bir kurumun kararı değil. Ülkedeki buğday üretiminden tut da sana gelene kadar, bunun mayası var, bilmem nesi var. Şu an da biz Halk Ekmek olarak zararına satıyoruz. Şu an memleketin üreteni üretmeyeni, çalışanı çalışmayanı herkes zorda. Şu an ekonomi iyi olmalıydı ama niye bu durumdayız şu an bunu düşünmek zorundayız" dedi.
Ekrem İmamoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 02.11.2021
TÜRKİYE
Ekrem İmamoğlu metrodan internete bağlanıp, canlı yayın yaptı
Dün, 21:41
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