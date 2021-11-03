https://tr.sputniknews.com/20211103/ingiltere-basbakani-johnson-putin-ve-si-pandemi-nedeniyle-glasgowa-gelmedi-1050426298.html

İngiltere Başbakanı Johnson: Putin ve Şi pandemi nedeniyle Glasgow’a gelmedi

İngiltere Başbakanı Johnson: Putin ve Şi pandemi nedeniyle Glasgow’a gelmedi

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in Glasgow’daki iklim zirvesine gelmeme kararına... 03.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-03T02:56+0300

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2021-11-03T02:56+0300

koronavirüs

rusya

vladimir putin

çin

ingiltere

boris johnson

şi cinping

koronavirüs

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Johnson, bugünkü basın brifinginde, “Şi Cinping ile konuştum. Pandemi yüzünden zirveye gelmek istemedi. Bu, Başkan Putin için de geçerli. Buna saygıyla yaklaşmak gerekiyor” ifadesini kullandı.Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 26. Taraflar Konferansı (COP26) kapsamında düzenlenen ve yaklaşık 120 ülkenin liderinin katıldığı iki günlük zirve bugün sona erdi.İngiltere ve İtalya tarafından organize edilen COP26 konferansı ise 12 Kasım’a kadar sürecek.

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rusya, vladimir putin, çin, ingiltere, boris johnson, şi cinping, koronavirüs