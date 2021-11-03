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İngiltere Başbakanı Johnson: Putin ve Şi pandemi nedeniyle Glasgow’a gelmedi
İngiltere Başbakanı Johnson: Putin ve Şi pandemi nedeniyle Glasgow’a gelmedi
İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in Glasgow’daki iklim zirvesine gelmeme kararına... 03.11.2021, Sputnik Türkiye
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koronavirüs
rusya
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ingiltere
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Johnson, bugünkü basın brifinginde, “Şi Cinping ile konuştum. Pandemi yüzünden zirveye gelmek istemedi. Bu, Başkan Putin için de geçerli. Buna saygıyla yaklaşmak gerekiyor” ifadesini kullandı.Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 26. Taraflar Konferansı (COP26) kapsamında düzenlenen ve yaklaşık 120 ülkenin liderinin katıldığı iki günlük zirve bugün sona erdi.İngiltere ve İtalya tarafından organize edilen COP26 konferansı ise 12 Kasım’a kadar sürecek.
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rusya, vladimir putin, çin, ingiltere, boris johnson, şi cinping, koronavirüs

İngiltere Başbakanı Johnson: Putin ve Şi pandemi nedeniyle Glasgow’a gelmedi

02:56 03.11.2021
© REUTERS / Phil Nobleİngiltere Başbakanı Boris Johnson
İngiltere Başbakanı Boris Johnson - Sputnik Türkiye, 1920, 03.11.2021
© REUTERS / Phil Noble
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İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in Glasgow’daki iklim zirvesine gelmeme kararına saygıyla yaklaştığını belirtti.
Johnson, bugünkü basın brifinginde, “Şi Cinping ile konuştum. Pandemi yüzünden zirveye gelmek istemedi. Bu, Başkan Putin için de geçerli. Buna saygıyla yaklaşmak gerekiyor” ifadesini kullandı.

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 26. Taraflar Konferansı (COP26) kapsamında düzenlenen ve yaklaşık 120 ülkenin liderinin katıldığı iki günlük zirve bugün sona erdi.

İngiltere ve İtalya tarafından organize edilen COP26 konferansı ise 12 Kasım’a kadar sürecek.
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