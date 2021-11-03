Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20211103/ingilterede-kutuphaneden-odunc-alinan-atlas-50-yil-sonra-iade-edildi-1050455002.html
İngiltere'de kütüphaneden ödünç alınan atlas 50 yıl sonra iade edildi
İngiltere'de kütüphaneden ödünç alınan atlas 50 yıl sonra iade edildi
İngiltere'de Cambridge Üniversitesindeki bir kütüphane, 50 yıl önce ödünç alınan bir atlasın kütüphaneye iade edildiğini bildirdi. 03.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-03T19:28+0300
2021-11-03T19:28+0300
dünya
ingiltere
iade
cambridge üniversitesi
yıl
kütüphane
atlas
geç
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/03/1050454977_1:0:863:485_1920x0_80_0_0_0b310e1715068ee28ec8a8aa263c64d7.jpg
Cambridge Üniversitesine bağlı Trinity Hall'deki Jerwood Kütüphanesi'nden yapılan açıklamada, 1970'lerin başında bir lisans öğrencisi tarafından ödünç alınan kitabın, nadir yayımlanan bir 19. yüzyıl atlası olduğu belirtildi.Öğrencinin kitabı aldığı döneme ait herhangi bir ödünç kaydı bulunmaması nedeniyle atlasın kütüphaneden alındığı tarihin kesin olarak bilinmediği ifade edilen açıklamada, 1856'da yayımlanan kitabın, ödünç alınan kişi tarafından üniversite buluşmasından sonra 'tarihi, ilgi çekici eski bir atlas' notuyla iade edildiği belirtildi.Açıklamada, atlasın geri getirilmesi dolayısıyla minnettarlık duyulduğu vurgulanarak, "Kesinlikle geç olması hiç olmamasından daha iyidir" ifadesi kullanıldı.Atlasın geç iadesi için cezanın yaklaşık 3 bin sterlin olduğuna işaret edilen açıklamada ancak üç yıldan bu yana gecikmiş cezaların alınmadığı vurgulandı.Açıklamada, atlasın o dönem İngiliz sömürgesi altındaki Hindistan'a ait 11 ayrıntılı harita içerdiği bildirildi.
https://tr.sputniknews.com/20211021/odunc-kutuphane-istanbulda-hayata-gecirildi-1050026071.html
ingiltere
cambridge üniversitesi
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/03/1050454977_108:0:755:485_1920x0_80_0_0_5c843caa2629d7d2bb36bc649cb6ef32.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ingiltere, iade, cambridge üniversitesi, yıl, kütüphane, atlas, geç

İngiltere'de kütüphaneden ödünç alınan atlas 50 yıl sonra iade edildi

19:28 03.11.2021
© AAİngiltere'de kütüphaneden ödünç alınan atlas 50 yıl sonra iade edildi
İngiltere'de kütüphaneden ödünç alınan atlas 50 yıl sonra iade edildi - Sputnik Türkiye, 1920, 03.11.2021
© AA
Abone ol
İngiltere'de Cambridge Üniversitesindeki bir kütüphane, 50 yıl önce ödünç alınan bir atlasın kütüphaneye iade edildiğini bildirdi.
Cambridge Üniversitesine bağlı Trinity Hall'deki Jerwood Kütüphanesi'nden yapılan açıklamada, 1970'lerin başında bir lisans öğrencisi tarafından ödünç alınan kitabın, nadir yayımlanan bir 19. yüzyıl atlası olduğu belirtildi.
Öğrencinin kitabı aldığı döneme ait herhangi bir ödünç kaydı bulunmaması nedeniyle atlasın kütüphaneden alındığı tarihin kesin olarak bilinmediği ifade edilen açıklamada, 1856'da yayımlanan kitabın, ödünç alınan kişi tarafından üniversite buluşmasından sonra 'tarihi, ilgi çekici eski bir atlas' notuyla iade edildiği belirtildi.
Açıklamada, atlasın geri getirilmesi dolayısıyla minnettarlık duyulduğu vurgulanarak, "Kesinlikle geç olması hiç olmamasından daha iyidir" ifadesi kullanıldı.
Atlasın geç iadesi için cezanın yaklaşık 3 bin sterlin olduğuna işaret edilen açıklamada ancak üç yıldan bu yana gecikmiş cezaların alınmadığı vurgulandı.
Açıklamada, atlasın o dönem İngiliz sömürgesi altındaki Hindistan'a ait 11 ayrıntılı harita içerdiği bildirildi.
Kütüphane - Sputnik Türkiye, 1920, 21.10.2021
YAŞAM
'Ödünç Kütüphane' İstanbul'da hayata geçirildi
21 Ekim, 01:12
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
20:44İçişleri Bakanı Soylu, Sinop'taki selde kaybolanların gıyabi cenaze namazına katıldı
20:39Nusaybin’de çalılıkta asılı kalan kuşu itfaiyeciler kurtardı
20:35Bakan Yanık'tan Kılıçdaroğlu'na: Ne yaz ne 'kara kış' ayırt etmeden sosyal yardım sağlıyoruz
20:35İmamoğlu: Dünyada bizim ülkemiz kadar son birkaç yılda fakirleşen başka bir ülke yok
20:21Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti'nin iktidara gelişinin 19. yılı paylaşımı
20:20ABD, vatandaşlarından Etiyopya’yı terk etmelerini istedi
20:06İstanbulkart uygulamasına yeni özellikler geldi
19:58Kargo paketinden 500 bin TL'lik uyuşturucu çıktı
19:46Konya'da aynı aileden 7 kişinin öldürüldüğü silahlı saldırıya ilişkin iddianame kabul edildi
19:44Rus Dışişleri: Rusya’nın Ukrayna sınırına asker yığdığı haberi yalan
19:36Putin: Benzersiz modern silahlar, Rusya'nın askeri güvenliğinin üst düzeyde olmasını sağladı
19:28İngiltere'de kütüphaneden ödünç alınan atlas 50 yıl sonra iade edildi
19:21Belçika ordusundaki aşırı sağcılara operasyon düzenlendi
19:19Galatasaray'dan Lokomotiv Moskova maçı öncesi açıklama: Seyirci kapasite kısıtlamasına gidilmeyecek
19:10Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asılsız paylaşımlara ilişkin suç duyurusu
19:09Fener Rum Patriği Bartholomeos, New York'ta hastaneye kaldırıldı
18:58Polonya Cumhurbaşkanı Duda, Belarus sınırına yeni bir duvar örülmesini öngören yasayı imzaladı
18:55ABD Hazine Bakanlığı'ndan 120 milyar dolarlık tahvil ihracı
18:51RTÜK Başkanı Şahin: Gündüz kuşağı programları kaldırılsın demiyoruz
18:43Araştırma: Gençler evlilik hakkında ne düşünüyor?