İnme geçirildiği nasıl anlaşılır?

İnmeye yakalanma tehlikesi açısından risk grubunda sadece yaşlılar bulunmuyor, inme geçirenlerin yaklaşık yüzde 30'unu 50 yaş altı olanlar oluşturuyor. İnme, tıbbi bir acil durum ve acil tedavi büyük önem arz etmekte. Erken müdahale, beyin hasarını ve diğer komplikasyonları azaltabilir.Bu tehlikeli durumun başlıca belirtileri ve ambulans gelene kadar yapılması gerekenler, Sputnik'in hazırladığı videografikte.
İnsan beyninin bir kısmına giden kan akışı azaldığında veya kesintiye uğradığında, beyin dokusunun oksijen ve besin almasını önleyen bir inme meydana gelir ve beyin hücreleri dakikalar içerisinde ölmeye başlar.
İnmeye yakalanma tehlikesi açısından risk grubunda sadece yaşlılar bulunmuyor, inme geçirenlerin yaklaşık yüzde 30'unu 50 yaş altı olanlar oluşturuyor. İnme, tıbbi bir acil durum ve acil tedavi büyük önem arz etmekte. Erken müdahale, beyin hasarını ve diğer komplikasyonları azaltabilir.
Bu tehlikeli durumun başlıca belirtileri ve ambulans gelene kadar yapılması gerekenler, Sputnik'in hazırladığı videografikte.