https://tr.sputniknews.com/20211103/irak-cumhurbaskani-salih-7-milyon-irakli-kuraklik-ve-iklim-degisikliginden-etkilendi-1050457888.html
Irak Cumhurbaşkanı Salih: 7 milyon Iraklı kuraklık ve iklim değişikliğinden etkilendi
Irak Cumhurbaşkanı Salih: 7 milyon Iraklı kuraklık ve iklim değişikliğinden etkilendi
Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, İskoçya'nın Glasgow kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı’nda (COP26) video konferans... 03.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-03T21:51+0300
2021-11-03T21:51+0300
2021-11-03T21:51+0300
dünya
iskoçya
glasgow
birleşmiş milletler iklim değişikliği çerçeve sözleşmesi
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İskoçya’nın Glasgow kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'nda (COP26) video konferans yöntemiyle konuşma yapan Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, çölleşmenin ve iklim değişikliğinin Irak toprakları ve halkı üzerindeki etkilerine dikkat çekti.Irak'ın son 40 yıl boyunca maruz kaldığı zor durum nedeniyle ikilim değişikliğine karşı en zayıf ülke haline geldiğini belirten Salih, “Çölleşme, ülke topraklarının yüzde 39'nu etkilerken, Dicle ve Fırat nehirlerinin seviyesinin azalmasından kaynaklanan tuzlanma oranın artması nedeniyle ülke genelindeki verimli toprakların yüzde 54'ü risk altındadır” ifadelerini kullandı.Konuşmasında, Irak'ta meydana gelen kuraklık ve iklim değişikliğinden 7 milyon Iraklının etkilendiğini altını çizen Salih, “Çevre stratejisini geliştirmek amacıyla hükümetimiz, bölge ve Irak için yarar sağlayacak Mezopotamya’yı Canlandırma projesini üstlendi” dedi.Ayrıca, “Mezopotamya’yı Canlandırma” projesinin amacının temiz enerji, ağaçlandırma ve Dicle ile Fırat’ın su yönetiminin modernizasyonu olduğunu kaydeden Salih, “Irak'ın bölgedeki önemli konumu, hurma ağaçlı, bataklık ve dağlık alanları gibi farklı çevrelere sahip olması, çevre açısından bütün bölge için önem taşıyor” diye konuştu.
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iskoçya, glasgow, birleşmiş milletler iklim değişikliği çerçeve sözleşmesi
Irak Cumhurbaşkanı Salih: 7 milyon Iraklı kuraklık ve iklim değişikliğinden etkilendi
Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, İskoçya'nın Glasgow kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı’nda (COP26) video konferans yöntemiyle yaptığı konuşmada, ülkesinin yüzde 39'unun çölleşmeden ve 7 milyon Iraklının ise kuraklık ve iklim değişikliğinden etkilendiğini belirtti.
İskoçya’nın Glasgow kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'nda (COP26) video konferans yöntemiyle konuşma yapan Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, çölleşmenin ve iklim değişikliğinin Irak toprakları ve halkı üzerindeki etkilerine dikkat çekti.
Irak'ın son 40 yıl boyunca maruz kaldığı zor durum nedeniyle ikilim değişikliğine karşı en zayıf ülke haline geldiğini belirten Salih, “Çölleşme, ülke topraklarının yüzde 39'nu etkilerken, Dicle ve Fırat nehirlerinin seviyesinin azalmasından kaynaklanan tuzlanma oranın artması nedeniyle ülke genelindeki verimli toprakların yüzde 54'ü risk altındadır” ifadelerini kullandı.
Konuşmasında, Irak'ta meydana gelen kuraklık ve iklim değişikliğinden 7 milyon Iraklının etkilendiğini altını çizen Salih, “Çevre stratejisini geliştirmek amacıyla hükümetimiz, bölge ve Irak için yarar sağlayacak Mezopotamya’yı Canlandırma projesini üstlendi” dedi.
Ayrıca, “Mezopotamya’yı Canlandırma” projesinin amacının temiz enerji, ağaçlandırma ve Dicle ile Fırat’ın su yönetiminin modernizasyonu olduğunu kaydeden Salih, “Irak'ın bölgedeki önemli konumu, hurma ağaçlı, bataklık ve dağlık alanları gibi farklı çevrelere sahip olması, çevre açısından bütün bölge için önem taşıyor” diye konuştu.