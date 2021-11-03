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İsrail, füzelere karşı kuzey sınırına zeplin yerleştiriyor
İsrail, füzelere karşı kuzey sınırına zeplin yerleştiriyor
İsrail, gelişmiş füze ve hava araçlarını tespit için ülkenin kuzeyine radarla donatılmış bir zeplin konuşlandıracağını duyurdu. 03.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-03T17:12+0300
2021-11-03T17:12+0300
savunma
israil
sınır
hava savunma
zeplin
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İsrail Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, 'Sky Dew' olarak adlandırılan sistemin, İsrail topraklarına gelebilecek uzun menzilli füzeleri, seyir füzelerini ve insansız hava araçlarını (İHA) tespit etmek için kullanılacağı belirtildi.Ülkenin savunma sistemini güçlendirmeyi amaçlayan zeplinin tam olarak hangi bölgeye ve ne zaman yerleştirileceğine ilişkin ise bilgi verilmedi.İsrail, 'Demir Kubbe', 'Davut Sapanı' ve 'Arrow 3' adı verilen farklı menzillerde hava savunma sistemlerine sahip.İsrail ordusunun bazı bölge ülkelerinin elindeki İHA ve seyir füzelerini bir tehdit olarak gördüğü, bu nedenle başta kuzeyde olmak üzere ülkenin tüm bölgelerinde hava savunma sistemlerini daha da güçlendirmeyi hedeflediği dile getiriliyor.
https://tr.sputniknews.com/20211031/rusya-israil-suriyenin-tesislerine-fuzeli-saldiri-duzenledi-iki-suriyeli-asker-yaralandi-1050337709.html
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israil, sınır, hava savunma, zeplin

İsrail, füzelere karşı kuzey sınırına zeplin yerleştiriyor

17:12 03.11.2021
© AFP 2021 / BRENDAN SMIALOWSKIZeplin
Zeplin - Sputnik Türkiye, 1920, 03.11.2021
© AFP 2021 / BRENDAN SMIALOWSKI
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İsrail, gelişmiş füze ve hava araçlarını tespit için ülkenin kuzeyine radarla donatılmış bir zeplin konuşlandıracağını duyurdu.
İsrail Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, 'Sky Dew' olarak adlandırılan sistemin, İsrail topraklarına gelebilecek uzun menzilli füzeleri, seyir füzelerini ve insansız hava araçlarını (İHA) tespit etmek için kullanılacağı belirtildi.
Ülkenin savunma sistemini güçlendirmeyi amaçlayan zeplinin tam olarak hangi bölgeye ve ne zaman yerleştirileceğine ilişkin ise bilgi verilmedi.
İsrail, 'Demir Kubbe', 'Davut Sapanı' ve 'Arrow 3' adı verilen farklı menzillerde hava savunma sistemlerine sahip.
İsrail ordusunun bazı bölge ülkelerinin elindeki İHA ve seyir füzelerini bir tehdit olarak gördüğü, bu nedenle başta kuzeyde olmak üzere ülkenin tüm bölgelerinde hava savunma sistemlerini daha da güçlendirmeyi hedeflediği dile getiriliyor.
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Rusya: İsrail, Suriye’nin tesislerine füzeli saldırı düzenledi, iki Suriyeli asker yaralandı
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