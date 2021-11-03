https://tr.sputniknews.com/20211103/israil-fuzelere-karsi-kuzey-sinirina-zeplin-yerlestiriyor-1050450860.html

İsrail, füzelere karşı kuzey sınırına zeplin yerleştiriyor

İsrail, füzelere karşı kuzey sınırına zeplin yerleştiriyor

İsrail, gelişmiş füze ve hava araçlarını tespit için ülkenin kuzeyine radarla donatılmış bir zeplin konuşlandıracağını duyurdu. 03.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-03T17:12+0300

2021-11-03T17:12+0300

2021-11-03T17:12+0300

savunma

israil

sınır

hava savunma

zeplin

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İsrail Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, 'Sky Dew' olarak adlandırılan sistemin, İsrail topraklarına gelebilecek uzun menzilli füzeleri, seyir füzelerini ve insansız hava araçlarını (İHA) tespit etmek için kullanılacağı belirtildi.Ülkenin savunma sistemini güçlendirmeyi amaçlayan zeplinin tam olarak hangi bölgeye ve ne zaman yerleştirileceğine ilişkin ise bilgi verilmedi.İsrail, 'Demir Kubbe', 'Davut Sapanı' ve 'Arrow 3' adı verilen farklı menzillerde hava savunma sistemlerine sahip.İsrail ordusunun bazı bölge ülkelerinin elindeki İHA ve seyir füzelerini bir tehdit olarak gördüğü, bu nedenle başta kuzeyde olmak üzere ülkenin tüm bölgelerinde hava savunma sistemlerini daha da güçlendirmeyi hedeflediği dile getiriliyor.

https://tr.sputniknews.com/20211031/rusya-israil-suriyenin-tesislerine-fuzeli-saldiri-duzenledi-iki-suriyeli-asker-yaralandi-1050337709.html

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israil, sınır, hava savunma, zeplin