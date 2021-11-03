https://tr.sputniknews.com/20211103/istanbul-emniyet-mudurlugu-fenerbahce-taraftarinin-hassasiyetini-anliyor-yurekten-paylasiyoruz-1050443918.html

İstanbul Emniyet Müdürlüğü: Fenerbahçe taraftarının hassasiyetini anlıyor, yürekten paylaşıyoruz

İstanbul Emniyet Müdürlüğü: Fenerbahçe taraftarının hassasiyetini anlıyor, yürekten paylaşıyoruz

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Çiftlik Bank davası sanığı Mehmet Aydın'ın ağabeyi Fatih Aydın'ın Fenerbahçe forması ile görüntülenmesine ilişkin basın açıklaması... 03.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-03T15:01+0300

2021-11-03T15:01+0300

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türkiye

fenerbahçe

istanbul emniyet müdürlüğü

çiftlik bank

mehmet aydın

fatih aydın

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Çiftlik Bank davasının sanığı ‘Tosuncuk’ lakaplı Mehmet Aydın'ın Uruguay'da tutuklu bulunan ağabeyi Fatih Aydın'ın Türkiye'ye getirilişinde kameraya yansıyan görüntülerde üzerinde Fenerbahçe forması olması taraftarların tepkisini çekmişti. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden konuya ilişkin açıklama geldi. "Şahsın İstanbul Havalimanından çıkışı sırasında üzerinde Fenerbahçe Spor Kulübü formasının bulunması, güzide kulübümüzün taraftarlarında haklı bir üzüntü ve tepkiye yol açmıştır" denilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Yurt dışından gelişi sırasında şahsın üzerindeki siyah bir tişörtün altına forma giydiği, havalimanı çıkışında sağlık kontrolü sırasında kelepçesiz, polis bulunmayan ortamda yapılan sağlık kontrolünden formayla çıktığı görevlilerimizce tespit edilir edilmez, araç içerisinde siyah tişörtü tekrar giydirilmiştir. İl Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemleri sırasında üzerinde siyah tişört bulunmaktadır.Fenerbahçe taraftarının hassasiyetini anlıyor ve aynı hassasiyeti yürekten paylaşıyoruz. Üzüntüyle karşıladığımız bu olayda herhangi bir görevlimizin kasıt veya art niyetli yaklaşımı söz konusu olamaz."

https://tr.sputniknews.com/20211102/tosuncuk-lakapli-mehmet-aydinin-agabeyi-turkiyeye-getirildi-1050415979.html

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fenerbahçe, istanbul emniyet müdürlüğü, çiftlik bank, mehmet aydın, fatih aydın