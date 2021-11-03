https://tr.sputniknews.com/20211103/istanbul-emniyet-mudurlugu-fenerbahce-taraftarinin-hassasiyetini-anliyor-yurekten-paylasiyoruz-1050443918.html
İstanbul Emniyet Müdürlüğü: Fenerbahçe taraftarının hassasiyetini anlıyor, yürekten paylaşıyoruz
İstanbul Emniyet Müdürlüğü: Fenerbahçe taraftarının hassasiyetini anlıyor, yürekten paylaşıyoruz
İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Çiftlik Bank davası sanığı Mehmet Aydın'ın ağabeyi Fatih Aydın'ın Fenerbahçe forması ile görüntülenmesine ilişkin basın açıklaması... 03.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-03T15:01+0300
2021-11-03T15:01+0300
2021-11-03T15:02+0300
türkiye
fenerbahçe
istanbul emniyet müdürlüğü
çiftlik bank
mehmet aydın
fatih aydın
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/03/1050443730_14:0:654:360_1920x0_80_0_0_3576b96ed76f427eddb7bc564c0c7f4c.jpg
Çiftlik Bank davasının sanığı ‘Tosuncuk’ lakaplı Mehmet Aydın'ın Uruguay'da tutuklu bulunan ağabeyi Fatih Aydın'ın Türkiye'ye getirilişinde kameraya yansıyan görüntülerde üzerinde Fenerbahçe forması olması taraftarların tepkisini çekmişti. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden konuya ilişkin açıklama geldi. "Şahsın İstanbul Havalimanından çıkışı sırasında üzerinde Fenerbahçe Spor Kulübü formasının bulunması, güzide kulübümüzün taraftarlarında haklı bir üzüntü ve tepkiye yol açmıştır" denilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Yurt dışından gelişi sırasında şahsın üzerindeki siyah bir tişörtün altına forma giydiği, havalimanı çıkışında sağlık kontrolü sırasında kelepçesiz, polis bulunmayan ortamda yapılan sağlık kontrolünden formayla çıktığı görevlilerimizce tespit edilir edilmez, araç içerisinde siyah tişörtü tekrar giydirilmiştir. İl Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemleri sırasında üzerinde siyah tişört bulunmaktadır.Fenerbahçe taraftarının hassasiyetini anlıyor ve aynı hassasiyeti yürekten paylaşıyoruz. Üzüntüyle karşıladığımız bu olayda herhangi bir görevlimizin kasıt veya art niyetli yaklaşımı söz konusu olamaz."
https://tr.sputniknews.com/20211102/tosuncuk-lakapli-mehmet-aydinin-agabeyi-turkiyeye-getirildi-1050415979.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/03/1050443730_94:0:574:360_1920x0_80_0_0_6ba3f3235454da31124037d352a052d2.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
fenerbahçe, istanbul emniyet müdürlüğü, çiftlik bank, mehmet aydın, fatih aydın
İstanbul Emniyet Müdürlüğü: Fenerbahçe taraftarının hassasiyetini anlıyor, yürekten paylaşıyoruz
15:01 03.11.2021 (güncellendi: 15:02 03.11.2021)
İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Çiftlik Bank davası sanığı Mehmet Aydın'ın ağabeyi Fatih Aydın'ın Fenerbahçe forması ile görüntülenmesine ilişkin basın açıklaması yayınladı. "Fenerbahçe taraftarının hassasiyetini anlıyor ve yürekten paylaşıyoruz" denilen açıklamada olayda herhangi bir kasıt veya art niyetli yaklaşım olmadığı belirtildi.
Çiftlik Bank davasının sanığı ‘Tosuncuk’ lakaplı Mehmet Aydın'ın Uruguay'da tutuklu bulunan ağabeyi Fatih Aydın'ın Türkiye'ye getirilişinde kameraya yansıyan görüntülerde üzerinde Fenerbahçe forması olması taraftarların tepkisini çekmişti.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden konuya ilişkin açıklama geldi.
"Şahsın İstanbul Havalimanından çıkışı sırasında üzerinde Fenerbahçe Spor Kulübü formasının bulunması, güzide kulübümüzün taraftarlarında haklı bir üzüntü ve tepkiye yol açmıştır" denilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Yurt dışından gelişi sırasında şahsın üzerindeki siyah bir tişörtün altına forma giydiği, havalimanı çıkışında sağlık kontrolü sırasında kelepçesiz, polis bulunmayan ortamda yapılan sağlık kontrolünden formayla çıktığı görevlilerimizce tespit edilir edilmez, araç içerisinde siyah tişörtü tekrar giydirilmiştir. İl Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemleri sırasında üzerinde siyah tişört bulunmaktadır.
Fenerbahçe taraftarının hassasiyetini anlıyor ve aynı hassasiyeti yürekten paylaşıyoruz. Üzüntüyle karşıladığımız bu olayda herhangi bir görevlimizin kasıt veya art niyetli yaklaşımı söz konusu olamaz."