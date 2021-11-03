https://tr.sputniknews.com/20211103/istanbul-sultangazide-yabanci-uyruklu-2-grup-birbirine-girdi-1050442618.html

İstanbul Sultangazi'de yabancı uyruklu 2 grup birbirine girdi

İstanbul Sultangazi'de yabancı uyruklu 2 grup birbirine girdi

İstanbul Sultangazi'de yabancı uyruklu iki grup arasındaki kavga kameraya yansıdı. 03.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-03T14:41+0300

2021-11-03T14:41+0300

2021-11-03T15:25+0300

türkiye

istanbul

tokat

suriyeli

mülteci

sultangazi

kavga

tekstil

tekme

çalışan

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İstanbul'da dün saat 16.00'da Sultangazi Uğur Mumcu Mahallesi'nde yaşanan olayda, aynı tekstil atölyesinde çalışan Suriye uyruklu oldukları öğrenilen iki grup arasında, verilen çay molasında bilinmeyen nedenle tartışma yaşandı.Yaşanan tartışma kısa süre sonra kavgaya dönüştü. Kavgada yumruk ve tekmeler havada uçuştu. Mahalle sakinleri, araya girerek kavgayı ayırmaya çalıştı.Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kavgada bir kişi yaralanırken, polis kavgaya karışan çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.

https://tr.sputniknews.com/20211101/komsular-arasinda-silahli-kavga-2si-agir-5-yarali-1050357463.html

türkiye

istanbul

sultangazi

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