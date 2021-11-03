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İstanbul'da patlama: Tek katlı ev çöktü
İstanbul'da patlama: Tek katlı ev çöktü
İstanbul Pendik'te bir binada henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. 03.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-03T10:25+0300
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yaşam
istanbul
pendik
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Alınan bilgiye göre, Pendik'te Fevzi Tepe'nin ikamet ettiği tek katlı ev, tüp patlaması nedeniyle çöktü.İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edilirken, yaralanan yaşlı adam, komşuları tarafından bulunduğu yerden çıkarıldı.Patlama nedeniyle çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Fevzi Tepe, daha sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı.Patlama nedeniyle çevredeki bazı evlerin camları kırıldı.Ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor.
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istanbul, pendik, patlama

İstanbul'da patlama: Tek katlı ev çöktü

10:25 03.11.2021 (güncellendi: 10:46 03.11.2021)
© AAİstanbul'da patlama
İstanbul'da patlama - Sputnik Türkiye, 1920, 03.11.2021
© AA
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İstanbul Pendik'te bir binada henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.
Alınan bilgiye göre, Pendik'te Fevzi Tepe'nin ikamet ettiği tek katlı ev, tüp patlaması nedeniyle çöktü.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edilirken, yaralanan yaşlı adam, komşuları tarafından bulunduğu yerden çıkarıldı.
Patlama nedeniyle çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Fevzi Tepe, daha sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Patlama nedeniyle çevredeki bazı evlerin camları kırıldı.
Ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor.
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