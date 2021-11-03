https://tr.sputniknews.com/20211103/istanbulkart-uygulamasina-yeni-ozellikler-geldi-1050455959.html

İstanbulkart uygulamasına yeni özellikler geldi

İstanbulkart uygulamasına yeni özellikler geldi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) iştiraklerinden BELBİM AŞ, hizmet alanını genişlettiği İstanbulkart’ın mobil uygulamasını yeniledi. Yeni mobil... 03.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-03T20:06+0300

2021-11-03T20:06+0300

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türkiye

istanbul

istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)

teknoloji

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), yenilenen mobil uygulama ile daha güvenli ve rahat kullanımlı bir dijital kart oluşturduğunu duyurdu.İstanbullulara çok daha rahat ve güvenli bir kullanım sağlamayı amaçladıklarını belirten BELBİM AŞ Genel Müdürü Yücel Karadeniz, “Daha kullanıcı dostu olan mobil uygulama üzerinden, TL ve abonman talimatı tanımlama ile bakiye kontrolünü gerçekleştirebiliyoruz ve dijital karta abonman yükleyebiliyoruz. Kart temini için bayiye gitmenize gerek yok, dijital kartınız yeter. Temassız kullanım imkanı da var” dedi.İstanbulkart mobil’e özel kampanyaDijital kartın İstanbulkartın tüm özelliklerini barındırdığına dikkat çeken Yücel Karadeniz, mobil uygulama ile kullanıcısına özel bir kampanya fırsatı da sunulduğunu söyledi. Karadeniz, “BELBİM AŞ, İstanbulkart Mobil lansmanına özel olarak, QR kodla ödemede 10 geç 9 öde kampanyası ve Materpass’te 100 TL ve üzeri yapılan yüklemelerde 10 TL kazan kampanyasını sunuyoruz” bilgisini paylaştı.Ulaşımın yanı sıra; kafe-restoran, müze, akaryakıt harcaması ve online alışveriş gibi birçok alanda kullanılan İstanbulkart Mobil uygulaması, Google Play ve Apple Store’dan ücretsiz olarak indirilebiliyor.Yeni ‘istanbulkart mobil’in özellikleri

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istanbul, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), teknoloji