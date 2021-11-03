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İstanbulkart uygulamasına yeni özellikler geldi
İstanbulkart uygulamasına yeni özellikler geldi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) iştiraklerinden BELBİM AŞ, hizmet alanını genişlettiği İstanbulkart’ın mobil uygulamasını yeniledi. Yeni mobil... 03.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-03T20:06+0300
2021-11-03T20:11+0300
türkiye
istanbul
istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)
teknoloji
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), yenilenen mobil uygulama ile daha güvenli ve rahat kullanımlı bir dijital kart oluşturduğunu duyurdu.İstanbullulara çok daha rahat ve güvenli bir kullanım sağlamayı amaçladıklarını belirten BELBİM AŞ Genel Müdürü Yücel Karadeniz, “Daha kullanıcı dostu olan mobil uygulama üzerinden, TL ve abonman talimatı tanımlama ile bakiye kontrolünü gerçekleştirebiliyoruz ve dijital karta abonman yükleyebiliyoruz. Kart temini için bayiye gitmenize gerek yok, dijital kartınız yeter. Temassız kullanım imkanı da var” dedi.İstanbulkart mobil’e özel kampanyaDijital kartın İstanbulkartın tüm özelliklerini barındırdığına dikkat çeken Yücel Karadeniz, mobil uygulama ile kullanıcısına özel bir kampanya fırsatı da sunulduğunu söyledi. Karadeniz, “BELBİM AŞ, İstanbulkart Mobil lansmanına özel olarak, QR kodla ödemede 10 geç 9 öde kampanyası ve Materpass’te 100 TL ve üzeri yapılan yüklemelerde 10 TL kazan kampanyasını sunuyoruz” bilgisini paylaştı.Ulaşımın yanı sıra; kafe-restoran, müze, akaryakıt harcaması ve online alışveriş gibi birçok alanda kullanılan İstanbulkart Mobil uygulaması, Google Play ve Apple Store’dan ücretsiz olarak indirilebiliyor.Yeni ‘istanbulkart mobil’in özellikleri
https://tr.sputniknews.com/20211025/ibb-ulasim-daire-baskani-cihan-nakit-para-sistemini-kaldiracagiz-1050170054.html
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istanbul, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), teknoloji

İstanbulkart uygulamasına yeni özellikler geldi

20:06 03.11.2021 (güncellendi: 20:11 03.11.2021)
© DHACep telefonu, İstanbulkart
Cep telefonu, İstanbulkart - Sputnik Türkiye, 1920, 03.11.2021
© DHA
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) iştiraklerinden BELBİM AŞ, hizmet alanını genişlettiği İstanbulkart’ın mobil uygulamasını yeniledi. Yeni mobil uygulama, şifre, parmak izi taraması ve yüz tanıma teknolojisi ve kampanya fırsatı gibi özellikler eklendi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), yenilenen mobil uygulama ile daha güvenli ve rahat kullanımlı bir dijital kart oluşturduğunu duyurdu.
İstanbullulara çok daha rahat ve güvenli bir kullanım sağlamayı amaçladıklarını belirten BELBİM AŞ Genel Müdürü Yücel Karadeniz, “Daha kullanıcı dostu olan mobil uygulama üzerinden, TL ve abonman talimatı tanımlama ile bakiye kontrolünü gerçekleştirebiliyoruz ve dijital karta abonman yükleyebiliyoruz. Kart temini için bayiye gitmenize gerek yok, dijital kartınız yeter. Temassız kullanım imkanı da var” dedi.
İstanbulkart mobil’e özel kampanya
Dijital kartın İstanbulkartın tüm özelliklerini barındırdığına dikkat çeken Yücel Karadeniz, mobil uygulama ile kullanıcısına özel bir kampanya fırsatı da sunulduğunu söyledi. Karadeniz, “BELBİM AŞ, İstanbulkart Mobil lansmanına özel olarak, QR kodla ödemede 10 geç 9 öde kampanyası ve Materpass’te 100 TL ve üzeri yapılan yüklemelerde 10 TL kazan kampanyasını sunuyoruz” bilgisini paylaştı.
Ulaşımın yanı sıra; kafe-restoran, müze, akaryakıt harcaması ve online alışveriş gibi birçok alanda kullanılan İstanbulkart Mobil uygulaması, Google Play ve Apple Store’dan ücretsiz olarak indirilebiliyor.
Yeni ‘istanbulkart mobil’in özellikleri
İstanbulkart bakiye ve abonman yükleme
Dijital karta abonman yükleme
IOS işletim sisteminde de TL ve abonman yükleme talimatını NFC yoluyla tanımlama
Uygulamaya giriş yapmadan çevrim dışı QR kodla ödeme işlemi
HES kodu eşleştirme
6 haneli tek şifre ile uygulamaya kolay giriş
İstanbulkart vizeleme talimatı ve talimatın NFC ile tanımlanması
Parmak izi tanıma ve Face ID (yüz tanıma) özelliğiyle uygulamaya güvenli giriş
Kampanyalara katılım, kampanya takibi ve ödül kazanımı
Kanal bazlı olarak ticari elektronik ileti izni
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