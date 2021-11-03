https://tr.sputniknews.com/20211103/istinat-duvari-coktu-iki-arac-hurdaya-dondu-1050430208.html

İstinat duvarı çöktü, iki araç hurdaya döndü

İstinat duvarı çöktü, iki araç hurdaya döndü

Kahramanmaraş'ta şiddetli yağış nedeniyle bir evin istinat duvarı, iki aracın üzerine düştü. Olayda can kaybı yaşanmazken, evde ve araçlarda hasar oluştu. 03.11.2021, Sputnik Türkiye

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türkiye

kahramanmaraş

otomobil

yağış

istinat duvarı

onikişubat

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Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesi Piri Reis Mahallesi’nde dün geceden bu yana etkili olan sağanak nedeniyle mahallenin ara sokaklarında bulunan bir evin istinat duvarı saat 05.00 sularında büyük bir gürültüyle devrildi.Sesi duyan mahalleli olay yerine geldiğinde iki aracın istinat duvarı altında kaldığını gördü.Olay sonrası bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olayda can kaybı yaşanmazken, ev ve araç sahipleri yetkililerden yardım istedi.Olay sonrası ekipler, araçları kurtarma ve bölgede temizlik işlemleri başlattı.

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türkiye

kahramanmaraş

onikişubat

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kahramanmaraş, otomobil, yağış, istinat duvarı, onikişubat