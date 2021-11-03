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https://tr.sputniknews.com/20211103/izzet-yildizhan-hukuki-surec-baslattim-hepinize-verilecek-cezalari-tek-tek-karsimda-gorecegim-1050447988.html
İzzet Yıldızhan: Hukuki süreç başlattım, hepinize verilecek cezaları tek tek karşımda göreceğim
İzzet Yıldızhan: Hukuki süreç başlattım, hepinize verilecek cezaları tek tek karşımda göreceğim
Geçen hafta 2. Sayfa programına konuk olan İzzet Yıldızhan'ın kızlarıyla ilgili açıklamaları dikkatleri çekti. "Kızlarımın eş seçme şansı yok, flörte karşıyım"... 03.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-03T16:12+0300
2021-11-03T16:12+0300
yaşam
avukat
dava
şarkıcı
açıklama
hakaret
izzet yıldızhan
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İzzet Yıldızhan, kendisine gelen tepkilerden sonra sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.'Keşke gelip yüzüme, o yüreğinizle bana hakaret etseniz'Yıldızhan, yayınladığı videoda şu ifadeleri kullandı:"Herkese selam. Artık bu açıklamayı zorunlu bir hale getirdiniz sosyal medyada bana yapmış olduğunuz hakaretlerle. Aileme, çoluk çocuğuma, bana çok ciddi hakaretler ettiniz. Hâlâ edildiğini de görüyorum. Aslında kimsenin kimseye hakaret etme hakkı yok. Bu net olmalı diye düşünüyorum. Bunun benim fikrim olduğunu ve herkesin hayatına saygı duyduğumu da açıkladım. Bunları net söyledim. Aslında kimsenin kimseye hakaret etme hakkı yok.'Hepinize verilecek cezaları tek tek karşımda göreceğim'Bu net olmalı diye düşünüyorum. Bunun benim fikrim olduğunu ve herkesin hayatına saygı duyduğumu da açıkladım. Bunları net söyledim. Bu klavye kahramanlığı var ya. Hemen önündeki telefondan mesaj atmak göndermek. Keşke gelip yüzüme, o yüreğinizle bana hakaret etseniz. Maalesef kimsenin kimseye böyle bir şey yapma hakkı yok. Türkiye'de demokrasi var arkadaşlar. Herkes fikrini özgürce beyan edebilir. Benim hayatım olduğunu, kimseyi ilgilendirmediğini ifade ettim. Eleştirebilirsiniz çok doğaldır. Sanatçıyım çünkü. Yapmış olduğum her şey hem kabul görülür hem de eleştirilebilir. Bu da hayatımızın içinde olması gereken şeyler. Fakat benim çocuğuma, bütün aileme, bana edilen hakaretler... Hukuki süreç başlattım şu an. Bütün avukatlarım çok iyi çalışıyorlar. Hepinize verilecek cezaları tek tek karşımda göreceğim.'Belden aşağı vurmalar...'Geçmişle ilgili yapılmış haberler, belden aşağı vurmalar... Hepiniz cezanızı çekeceksiniz, emin olun. Bu kadar kolay olmamalı. İnsan insanın anasına, avradına, bütün ailesine hakaret edemez. Sosyal medyaya bir sınır getirilmeli. Maalesef getirilemiyor ama Türkiye'de bir hukuk var. Ben adalete inanıyorum. Hepinizin cezalandırılacağını gözlerimle göreceğim, şahit olacağım."
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avukat, dava, şarkıcı, açıklama, hakaret, izzet yıldızhan

İzzet Yıldızhan: Hukuki süreç başlattım, hepinize verilecek cezaları tek tek karşımda göreceğim

16:12 03.11.2021
© DHAİzzet Yıldızhan ve kızları
İzzet Yıldızhan ve kızları - Sputnik Türkiye, 1920, 03.11.2021
© DHA
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Geçen hafta 2. Sayfa programına konuk olan İzzet Yıldızhan'ın kızlarıyla ilgili açıklamaları dikkatleri çekti. "Kızlarımın eş seçme şansı yok, flörte karşıyım" diyen türkücü gelen eleştiriler sonrası isyan etti. Hukuki süreç başlattığını söyleyen Yıldızhan, "Hukuki süreç başlattım şu an. Hepinize verilecek cezaları tek tek karşımda göreceğim" dedi.
İzzet Yıldızhan, kendisine gelen tepkilerden sonra sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

'Keşke gelip yüzüme, o yüreğinizle bana hakaret etseniz'

Yıldızhan, yayınladığı videoda şu ifadeleri kullandı:
"Herkese selam. Artık bu açıklamayı zorunlu bir hale getirdiniz sosyal medyada bana yapmış olduğunuz hakaretlerle. Aileme, çoluk çocuğuma, bana çok ciddi hakaretler ettiniz. Hâlâ edildiğini de görüyorum. Aslında kimsenin kimseye hakaret etme hakkı yok. Bu net olmalı diye düşünüyorum. Bunun benim fikrim olduğunu ve herkesin hayatına saygı duyduğumu da açıkladım. Bunları net söyledim. Aslında kimsenin kimseye hakaret etme hakkı yok.

'Hepinize verilecek cezaları tek tek karşımda göreceğim'

Bu net olmalı diye düşünüyorum. Bunun benim fikrim olduğunu ve herkesin hayatına saygı duyduğumu da açıkladım. Bunları net söyledim. Bu klavye kahramanlığı var ya. Hemen önündeki telefondan mesaj atmak göndermek. Keşke gelip yüzüme, o yüreğinizle bana hakaret etseniz. Maalesef kimsenin kimseye böyle bir şey yapma hakkı yok. Türkiye'de demokrasi var arkadaşlar. Herkes fikrini özgürce beyan edebilir. Benim hayatım olduğunu, kimseyi ilgilendirmediğini ifade ettim. Eleştirebilirsiniz çok doğaldır. Sanatçıyım çünkü. Yapmış olduğum her şey hem kabul görülür hem de eleştirilebilir. Bu da hayatımızın içinde olması gereken şeyler. Fakat benim çocuğuma, bütün aileme, bana edilen hakaretler... Hukuki süreç başlattım şu an. Bütün avukatlarım çok iyi çalışıyorlar. Hepinize verilecek cezaları tek tek karşımda göreceğim.
İzzet Yıldızhan - Sputnik Türkiye, 1920, 24.04.2021
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'Belden aşağı vurmalar...'

Geçmişle ilgili yapılmış haberler, belden aşağı vurmalar... Hepiniz cezanızı çekeceksiniz, emin olun. Bu kadar kolay olmamalı. İnsan insanın anasına, avradına, bütün ailesine hakaret edemez. Sosyal medyaya bir sınır getirilmeli. Maalesef getirilemiyor ama Türkiye'de bir hukuk var. Ben adalete inanıyorum. Hepinizin cezalandırılacağını gözlerimle göreceğim, şahit olacağım."
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