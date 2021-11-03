Japonya’daki yarış atı, ismiyle spikere zor anlar yaşattı

Japonya'daki bir at yarışında yer alan atın ismi, spikeri zor durumda bıraktı. İsmi telaffuz etmekte zorlanan spikerin çabası sosyal medyada gündem oldu.'Mo' hecesinin 8 tekrarından oluşan atın ismi önceki gün gerçekleştirilen yarışta spikeri bir hayli zorladı. 3 yaşında olan 'Sumomomomomomomomo' isimli at, piste çıktığı 12. yarışta birinci oldu. Japonya’da bilinen bir tekerleme olan Sumomomomomomomomo "Erikler de şeftaliler de şeftalidir" anlamına geliyor.
Japonya’daki bir ata verilen 'Sumomomomomomomomo' ismi yarışı anlatan spikere zor anlar yaşattı.
Japonya'daki bir at yarışında yer alan atın ismi, spikeri zor durumda bıraktı. İsmi telaffuz etmekte zorlanan spikerin çabası sosyal medyada gündem oldu.
'Mo' hecesinin 8 tekrarından oluşan atın ismi önceki gün gerçekleştirilen yarışta spikeri bir hayli zorladı. 3 yaşında olan 'Sumomomomomomomomo' isimli at, piste çıktığı 12. yarışta birinci oldu. Japonya’da bilinen bir tekerleme olan Sumomomomomomomomo "Erikler de şeftaliler de şeftalidir" anlamına geliyor.