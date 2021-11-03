https://tr.sputniknews.com/20211103/japonyadaki-yaris-ati-ismiyle-spikere-zor-anlar-yasatti-1050438037.html

Japonya’daki yarış atı, ismiyle spikere zor anlar yaşattı

Japonya’daki yarış atı, ismiyle spikere zor anlar yaşattı

Japonya’daki bir ata verilen 'Sumomomomomomomomo' ismi yarışı anlatan spikere zor anlar yaşattı. 03.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-03T13:14+0300

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yaşam

japonya

at

spiker

isim

at yarışı

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Japonya'daki bir at yarışında yer alan atın ismi, spikeri zor durumda bıraktı. İsmi telaffuz etmekte zorlanan spikerin çabası sosyal medyada gündem oldu.'Mo' hecesinin 8 tekrarından oluşan atın ismi önceki gün gerçekleştirilen yarışta spikeri bir hayli zorladı. 3 yaşında olan 'Sumomomomomomomomo' isimli at, piste çıktığı 12. yarışta birinci oldu. Japonya’da bilinen bir tekerleme olan Sumomomomomomomomo "Erikler de şeftaliler de şeftalidir" anlamına geliyor.

https://tr.sputniknews.com/20210707/trt-spikeri-levent-ozcelik-mac-sirasinda-futbolcu-isimlerini-karistirinca-gundem-olmustu-1044908421.html

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japonya, at, spiker, isim, at yarışı