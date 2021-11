https://tr.sputniknews.com/20211103/jay-z-instagram-hesabi-acti-simdiden-1-milyon-takipciye-eristi-1050445708.html

Jay-Z Instagram hesabı açtı: Şimdiden 1 milyon takipçiye erişti

Jay-Z Instagram hesabı açtı: Şimdiden 1 milyon takipçiye erişti

Ünlü rap müzisyeni Jay-Z, bir süre önce Intagram hesabı açarak sadece eşi Beyonce'yi takip etti. Müzisyen, şimdiden 1 milyon takipçiye erişti. 03.11.2021, Sputnik Türkiye

Ünlü rap müzisyeni Jay-Z, bir süre önce Facebook'a ait fotoğraf paylaşım platformu Instagram'da hesap açtı.Asıl adı 'Shawn Corey Carter' olan müzisyen, açtığı hesapta yalnızca ünlü R&B müzisyeni eşi Beyonce'yi takip etti ve şimdiden 1 milyon takipçi sayısına erişti.Jay-Z ilk paylaşımında ise yapımcılığını üstlendiği yeni Western filmi 'The Harder They Fall'un posterine yer verdi.Jay-Z'nin paylaşımına Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg, bir emoji paylaşarak yanıt verdi.Bununla beraber bir de hikaye paylaşan Jay-Z, hayranlarına yönelik The Harder They Fall'un Netflix'te ne zaman yayınlanacağını hatırlatan kısa bir video paylaştı.Jay-Z'nin 2008'den bu yana onaylanmış bir Twitter hesabı bulunuyor.

