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Jay-Z Instagram hesabı açtı: Şimdiden 1 milyon takipçiye erişti
Jay-Z Instagram hesabı açtı: Şimdiden 1 milyon takipçiye erişti
Ünlü rap müzisyeni Jay-Z, bir süre önce Intagram hesabı açarak sadece eşi Beyonce'yi takip etti. Müzisyen, şimdiden 1 milyon takipçiye erişti. 03.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-03T15:39+0300
2021-11-03T15:39+0300
yaşam
jay-z
instagram
takipçi
film
tanıtım
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Ünlü rap müzisyeni Jay-Z, bir süre önce Facebook'a ait fotoğraf paylaşım platformu Instagram'da hesap açtı.Asıl adı 'Shawn Corey Carter' olan müzisyen, açtığı hesapta yalnızca ünlü R&amp;B müzisyeni eşi Beyonce'yi takip etti ve şimdiden 1 milyon takipçi sayısına erişti.Jay-Z ilk paylaşımında ise yapımcılığını üstlendiği yeni Western filmi 'The Harder They Fall'un posterine yer verdi.Jay-Z'nin paylaşımına Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg, bir emoji paylaşarak yanıt verdi.Bununla beraber bir de hikaye paylaşan Jay-Z, hayranlarına yönelik The Harder They Fall'un Netflix'te ne zaman yayınlanacağını hatırlatan kısa bir video paylaştı.Jay-Z'nin 2008'den bu yana onaylanmış bir Twitter hesabı bulunuyor.
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jay-z, instagram, takipçi, film, tanıtım

Jay-Z Instagram hesabı açtı: Şimdiden 1 milyon takipçiye erişti

15:39 03.11.2021
© AFP 2021 / Jewel SamadJay-Z
Jay-Z - Sputnik Türkiye, 1920, 03.11.2021
© AFP 2021 / Jewel Samad
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Ünlü rap müzisyeni Jay-Z, bir süre önce Intagram hesabı açarak sadece eşi Beyonce'yi takip etti. Müzisyen, şimdiden 1 milyon takipçiye erişti.
Ünlü rap müzisyeni Jay-Z, bir süre önce Facebook'a ait fotoğraf paylaşım platformu Instagram'da hesap açtı.
Asıl adı 'Shawn Corey Carter' olan müzisyen, açtığı hesapta yalnızca ünlü R&B müzisyeni eşi Beyonce'yi takip etti ve şimdiden 1 milyon takipçi sayısına erişti.
Jay-Z ilk paylaşımında ise yapımcılığını üstlendiği yeni Western filmi 'The Harder They Fall'un posterine yer verdi.
Jay-Z'nin paylaşımına Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg, bir emoji paylaşarak yanıt verdi.
Bununla beraber bir de hikaye paylaşan Jay-Z, hayranlarına yönelik The Harder They Fall'un Netflix'te ne zaman yayınlanacağını hatırlatan kısa bir video paylaştı.
Jay-Z'nin 2008'den bu yana onaylanmış bir Twitter hesabı bulunuyor.
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