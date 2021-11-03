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https://tr.sputniknews.com/20211103/john-wick-4-cekimlerini-tamamlayan-keanu-reeves-dublorlerine-saat-dagitti-1050426531.html
John Wick 4 çekimlerini tamamlayan Keanu Reeves, dublörlerine saat dağıttı
John Wick 4 çekimlerini tamamlayan Keanu Reeves, dublörlerine saat dağıttı
John Wick 4 çekimlerini tamamlayan yıldız oyuncu Keanu Reeves ekibe saat hediye etti. Saatin tanesinin ise 9 bin dolar (Yaklaşık 86 bin TL) olduğu öğrenildi. 03.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-03T03:33+0300
2021-11-03T03:38+0300
yaşam
keanu reeves
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Dünyaca ünlü oyuncu Keanu Reeves, John Wick 4 çekimlerini tamamladı.Paris'te filmin çekimlerinin tamamlandığı gün Reeves, dublör ekibine özel yazılı ünlü bir markaya ait saat hediye etti.Yıldız oyuncunun ödüllendirdiği ekip o anları sosyal medyadan yayınladı.Saatlerin bir tanesinin fiyatı ise 9 bin dolar (Yaklaşık 86 bin TL).Reeves geçtiğimiz aylarda ise Matrix 4 ekibiyle Berlin’de verdiği partiyle gündeme gelmişti.
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keanu reeves, saat

John Wick 4 çekimlerini tamamlayan Keanu Reeves, dublörlerine saat dağıttı

03:33 03.11.2021 (güncellendi: 03:38 03.11.2021)
© AFP 2021 / Miguel MedinaÜnlü Hollywood oyuncusu Keanu Reeves ve yapımcı Gard Hollinger, Harley-Davidson modeli temelinde motosikletler üreten kendi şirketleri Arch Motorcycle’i tanıtmak için fuara geldi.
Ünlü Hollywood oyuncusu Keanu Reeves ve yapımcı Gard Hollinger, Harley-Davidson modeli temelinde motosikletler üreten kendi şirketleri Arch Motorcycle’i tanıtmak için fuara geldi. - Sputnik Türkiye, 1920, 03.11.2021
© AFP 2021 / Miguel Medina
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John Wick 4 çekimlerini tamamlayan yıldız oyuncu Keanu Reeves ekibe saat hediye etti. Saatin tanesinin ise 9 bin dolar (Yaklaşık 86 bin TL) olduğu öğrenildi.
Dünyaca ünlü oyuncu Keanu Reeves, John Wick 4 çekimlerini tamamladı.
Paris'te filmin çekimlerinin tamamlandığı gün Reeves, dublör ekibine özel yazılı ünlü bir markaya ait saat hediye etti.
Yıldız oyuncunun ödüllendirdiği ekip o anları sosyal medyadan yayınladı.
Saatlerin bir tanesinin fiyatı ise 9 bin dolar (Yaklaşık 86 bin TL).
Reeves geçtiğimiz aylarda ise Matrix 4 ekibiyle Berlin’de verdiği partiyle gündeme gelmişti.
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