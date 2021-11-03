https://tr.sputniknews.com/20211103/john-wick-4-cekimlerini-tamamlayan-keanu-reeves-dublorlerine-saat-dagitti-1050426531.html

John Wick 4 çekimlerini tamamlayan Keanu Reeves, dublörlerine saat dağıttı

John Wick 4 çekimlerini tamamlayan Keanu Reeves, dublörlerine saat dağıttı

John Wick 4 çekimlerini tamamlayan yıldız oyuncu Keanu Reeves ekibe saat hediye etti. Saatin tanesinin ise 9 bin dolar (Yaklaşık 86 bin TL) olduğu öğrenildi. 03.11.2021, Sputnik Türkiye

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2021-11-03T03:38+0300

yaşam

keanu reeves

saat

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Dünyaca ünlü oyuncu Keanu Reeves, John Wick 4 çekimlerini tamamladı.Paris'te filmin çekimlerinin tamamlandığı gün Reeves, dublör ekibine özel yazılı ünlü bir markaya ait saat hediye etti.Yıldız oyuncunun ödüllendirdiği ekip o anları sosyal medyadan yayınladı.Saatlerin bir tanesinin fiyatı ise 9 bin dolar (Yaklaşık 86 bin TL).Reeves geçtiğimiz aylarda ise Matrix 4 ekibiyle Berlin’de verdiği partiyle gündeme gelmişti.

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keanu reeves, saat