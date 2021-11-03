https://tr.sputniknews.com/20211103/kanserle-mucadelede-yeni-donem-kan-testi-ile-50den-fazla-kanser-turu-erken-teshis-edilebilir-1050451144.html

Kanserle mücadelede yeni dönem: Kan testi ile 50'den fazla kanser türü erken teşhis edilebilir

Kanserle mücadelede yeni dönem: Kan testi ile 50'den fazla kanser türü erken teşhis edilebilir

Dünyada her yıl milyonlarca kişinin ölümüne neden olan kanser, erken teşhis edildiği takdirde binlerce kişinin hayatını kurtarabilir. Yapılan son araştırmalara... 03.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-03T17:23+0300

2021-11-03T17:23+0300

2021-11-03T17:23+0300

yaşam

abd

kanser

araştırma

kan testiyle kanser teşhisi

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ABD’de tıp alanında çalıştırmalar yapan Mayo Clinic, kan testinden kanser tespiti üzerine yeni araştırmasını yayımladı.Araştırmaya göre, 6 bin 600 kişinin kanından alınan örnek ile 50’den fazla kanser türünün tespit edilebileceği belirtildi.New Nation Now sitesinde yer alan habere göre, alınan kan örneği üzerinde yapılan testlerde kanser teşhisi yapılabilecek 29 sinyal tespit edildiğini açıklayan bilim insanları, yaptıkları başka bir çalışmada testin yüzde 1’den daha az yanlış tespit yaptığı vurgulandı.Galleri adı verilen kan testini geliştiren bilim insanlarından Dr. Julia Feygin, kan testi ile pankreas, yumurtalık ve yemek borusu gibi tespit edilmesi zor, agresif ve genellikle ölümcül kanserleri yakalayabileceklerini belirtti. Feygin, "Kanserler erken tespit edilebilirse, hasta sonuçlarını önemli ölçüde iyileştirebiliriz" ifadelerini kullandı.

https://tr.sputniknews.com/20211019/ugur-sahin-ve-ozlem-tureci-tarih-verdi-kanser-asisi-yolda-1049961464.html

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abd, kanser, araştırma, kan testiyle kanser teşhisi