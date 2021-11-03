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https://tr.sputniknews.com/20211103/kayseride-1986da-nisanlandilar-35-yil-sonra-evlendiler-1050437336.html
Kayseri'de 1986'da nişanlandılar, 35 yıl sonra evlendiler
Kayseri'de 1986'da nişanlandılar, 35 yıl sonra evlendiler
Kayseri’de gençlik döneminde nişanlanan ancak ailelerin evliliği istememesi nedeniyle ayrılmak zorunda kalan 55 yaşındaki Azmi Bulut ile 51 yaşındaki Mualla... 03.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-03T13:02+0300
2021-11-03T13:00+0300
yaşam
kayseri
evlilik
karşılaşma
evlilik teklifi
nişan töreni
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Kayseri'de yaşayan Azmi Bulut ile Mualla Beytül, 1986 yılında tanışarak, nişanlandı. Aynı yıl Azmi Bulut askere gitti. Bulut'un askerde olduğu sırada çiftin ailelerinin evliliği istememesi üzerine nişan bozuldu. Bulut ve Beytül çifti ayrılmak zorunda kaldı. Aradan geçen süreçte Azmi Bulut ve Mualla Beytül başka kişilerle evlendi. 2 çocuğu olan Mualla Beytül'ün eşi 17 yıl önce vefat ederken, 3 çocuğu bulunan Azmi Bulut ise 3 yıl önce boşandı. Bulut ve Beytül çifti, 1.5 yıl önce karşılaştı. Geçen süreçte arkadaşlık kuran çift, evlenmeye karar verdi. Talas ilçesinde çiftin kıyılan nikahına yakınları katıldı. Nikahın ardından gençlik döneminde nişanlanan çift, 35 yıl sonra evlendi. Yaşadığı süreci anlatan Azmi Bulut, “1986 yılında askere gitmeden önce eşimle nişanlandık. Askerdeyken dağıtım iznine geldim ama bizi ayırmışlardı. Benim haberim yoktu. Yıllarca kavuşmayı bekledim. Allah bugüne nasip etti. Çok mutluyum. Bu dönemde ablamların evinde görüştük. Oraya gelip gidiyordu. Onlar da bu şekilde tanımıyordu. Sonrasında öğrendiler. Şu anda çok sevinçliyim. Allah'ıma şükürler olsun ki eşime kavuştum. 35 yıl önceki aşkıma kavuştum" diye konuştu.'Gözlerinden tanıdım'Mualla Beytül ise, "35 yıl önce bir talihsizlik ile ayrıldık. Ancak bir tevafukla tekrar karşılaştık. Bundan sonra hayatımıza bakacağız. İnsanın aklına gelmeyen başına gelir derler ama bizimki güzel oldu. Bundan sonra inşallah hayırlısı olsun. Çok mutlu ve heyecanlıyım. Hiç olmayacak güzellikler oldu. Biz eşimin ablası ile bir şekilde karşılaştık. Ben kendilerine gittim. Sonrasında beni ailece tanıdılar. Sonrasında Azmi'den bahsetti. Ardından bu olaylar gelişti. Kendisini gözlerinden tanıdım. Her yer değişse gözler unutulmuyor" ifadelerini kullandı.
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kayseri, evlilik, karşılaşma, evlilik teklifi, nişan töreni

Kayseri'de 1986'da nişanlandılar, 35 yıl sonra evlendiler

13:02 03.11.2021
© AAKayseri'de 1986'da nişanlandılar, 35 yıl sonra evlendiler
Kayseri'de 1986'da nişanlandılar, 35 yıl sonra evlendiler - Sputnik Türkiye, 1920, 03.11.2021
© AA
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Kayseri’de gençlik döneminde nişanlanan ancak ailelerin evliliği istememesi nedeniyle ayrılmak zorunda kalan 55 yaşındaki Azmi Bulut ile 51 yaşındaki Mualla Beytül, 35 yıl sonra evlendi. Azmi Bulut, “Yıllarca kavuşmayı bekledim. Allah’ım bugüne nasip etti" dedi. Mualla Bulut ise, “Hiç olmayacak güzellikler oldu" ifadelerini kullandı.
Kayseri'de yaşayan Azmi Bulut ile Mualla Beytül, 1986 yılında tanışarak, nişanlandı. Aynı yıl Azmi Bulut askere gitti. Bulut'un askerde olduğu sırada çiftin ailelerinin evliliği istememesi üzerine nişan bozuldu. Bulut ve Beytül çifti ayrılmak zorunda kaldı. Aradan geçen süreçte Azmi Bulut ve Mualla Beytül başka kişilerle evlendi. 2 çocuğu olan Mualla Beytül'ün eşi 17 yıl önce vefat ederken, 3 çocuğu bulunan Azmi Bulut ise 3 yıl önce boşandı. Bulut ve Beytül çifti, 1.5 yıl önce karşılaştı. Geçen süreçte arkadaşlık kuran çift, evlenmeye karar verdi.
Talas ilçesinde çiftin kıyılan nikahına yakınları katıldı. Nikahın ardından gençlik döneminde nişanlanan çift, 35 yıl sonra evlendi. Yaşadığı süreci anlatan Azmi Bulut, “1986 yılında askere gitmeden önce eşimle nişanlandık. Askerdeyken dağıtım iznine geldim ama bizi ayırmışlardı. Benim haberim yoktu. Yıllarca kavuşmayı bekledim. Allah bugüne nasip etti. Çok mutluyum. Bu dönemde ablamların evinde görüştük. Oraya gelip gidiyordu. Onlar da bu şekilde tanımıyordu. Sonrasında öğrendiler. Şu anda çok sevinçliyim. Allah'ıma şükürler olsun ki eşime kavuştum. 35 yıl önceki aşkıma kavuştum" diye konuştu.

'Gözlerinden tanıdım'

Mualla Beytül ise, "35 yıl önce bir talihsizlik ile ayrıldık. Ancak bir tevafukla tekrar karşılaştık. Bundan sonra hayatımıza bakacağız. İnsanın aklına gelmeyen başına gelir derler ama bizimki güzel oldu. Bundan sonra inşallah hayırlısı olsun. Çok mutlu ve heyecanlıyım. Hiç olmayacak güzellikler oldu. Biz eşimin ablası ile bir şekilde karşılaştık. Ben kendilerine gittim. Sonrasında beni ailece tanıdılar. Sonrasında Azmi'den bahsetti. Ardından bu olaylar gelişti. Kendisini gözlerinden tanıdım. Her yer değişse gözler unutulmuyor" ifadelerini kullandı.
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