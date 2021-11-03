https://tr.sputniknews.com/20211103/kievde-zorunlu-asilamaya-karsi-protesto-gerceklestirildi-1050444621.html

Kiev'de zorunlu aşılamaya karşı protesto

Kiev'de zorunlu aşılamaya karşı protesto

Ukrayna’nın başkenti Kiev’de zorunlu aşılama karşıtları kent merkezinde protesto gerçekleştirdi. Göstericiler ülkenin parlamentosu Yüksek Rada ve bakanlar... 03.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-03T15:23+0300

2021-11-03T15:23+0300

2021-11-03T15:25+0300

koronavirüs

ukrayna

protestolar

koronavirüs aşısı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/03/1050444592_0:0:3520:1980_1920x0_80_0_0_dacde37c043b4d769408e7858d8a2ff4.jpg

Sabah saatlerinde aşı karşıtı olan yaklaşık 500 kişi Kiev merkezinde hükümet binalarının bulunduğu bölgede protesto başlattı. Göstericiler zorunlu aşılama uygulanmaması için Rada ve hükümet binası yakınlarında toplandı. Trafiği kapatan protestocular ‘özgürlük’, ‘anayasa’, ‘halarımız’, ‘ellerinizi çocuklarımızın üzerinden çekin’, ‘virüs yok’ sloganları attı.Göstericiler ve kentin diğer sakinleri arasında tartışmalar da yaşandı. Yoldan geçmek isteyenler eylemcilere bağırdı. Ancak olaylar saldırı boyutuna ulaşmadı.Bu arada eylemcilerin talepleri arasında karantina tedbirlerinin kaldırılması, çocukların yüzyüze eğitime dönmesi de yer alıyor.Gösterinin organizatörleri geceyi Rada binasının önünde geçirmeyi planlıyor.Ukrayna’da koronavirüse karşı aşılama 24 Şubat’ta Covishield aşısıyla başladı. Ülkede 13 Nisan’dan beri CoronaVac, 18 Nisan’dan beri AstraZeneca, 26 Nisan’dan beri CoronaVac, 26 Nisan’dan beri Comirnaty, 22 Temmuz’dan beri Moderna aşısı kullanılıyor. Ancak Ukrayna Sağlık Bakanı Viktor Lyaşko ayrıca 15 Eylül’de Moderna aşısının bittiğini söylemişti.Koronavirüsle ilgili durumun kötüleşmesi nedeniyle Ukrayna’da bakanlar kurulu koronavirüs nedeniyle uygulanan ‘uyarlanabilir’ karantinayı 31 Aralık’a kadar uzatmıştı. Bu karantina modelinde belirli bölgelerde kısıtlamalar getirilmesi öngörülüyor. Ayrıca sarı, yeşil, turuncu ve kırmızı olmak üzere dört tehlikeli salgın bölgesi belirlendi.

https://tr.sputniknews.com/20210617/ukraynada-koronavirus-karantinasi-31-agustosa-kadar-uzatildi-1044752768.html

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ukrayna, protestolar, koronavirüs aşısı