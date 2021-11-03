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Kiev'de zorunlu aşılamaya karşı protesto
Kiev'de zorunlu aşılamaya karşı protesto
Ukrayna’nın başkenti Kiev’de zorunlu aşılama karşıtları kent merkezinde protesto gerçekleştirdi. Göstericiler ülkenin parlamentosu Yüksek Rada ve bakanlar... 03.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-03T15:23+0300
2021-11-03T15:25+0300
koronavirüs
ukrayna
protestolar
koronavirüs aşısı
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Sabah saatlerinde aşı karşıtı olan yaklaşık 500 kişi Kiev merkezinde hükümet binalarının bulunduğu bölgede protesto başlattı. Göstericiler zorunlu aşılama uygulanmaması için Rada ve hükümet binası yakınlarında toplandı. Trafiği kapatan protestocular ‘özgürlük’, ‘anayasa’, ‘halarımız’, ‘ellerinizi çocuklarımızın üzerinden çekin’, ‘virüs yok’ sloganları attı.Göstericiler ve kentin diğer sakinleri arasında tartışmalar da yaşandı. Yoldan geçmek isteyenler eylemcilere bağırdı. Ancak olaylar saldırı boyutuna ulaşmadı.Bu arada eylemcilerin talepleri arasında karantina tedbirlerinin kaldırılması, çocukların yüzyüze eğitime dönmesi de yer alıyor.Gösterinin organizatörleri geceyi Rada binasının önünde geçirmeyi planlıyor.Ukrayna’da koronavirüse karşı aşılama 24 Şubat’ta Covishield aşısıyla başladı. Ülkede 13 Nisan’dan beri CoronaVac, 18 Nisan’dan beri AstraZeneca, 26 Nisan’dan beri CoronaVac, 26 Nisan’dan beri Comirnaty, 22 Temmuz’dan beri Moderna aşısı kullanılıyor. Ancak Ukrayna Sağlık Bakanı Viktor Lyaşko ayrıca 15 Eylül’de Moderna aşısının bittiğini söylemişti.Koronavirüsle ilgili durumun kötüleşmesi nedeniyle Ukrayna’da bakanlar kurulu koronavirüs nedeniyle uygulanan ‘uyarlanabilir’ karantinayı 31 Aralık’a kadar uzatmıştı. Bu karantina modelinde belirli bölgelerde kısıtlamalar getirilmesi öngörülüyor. Ayrıca sarı, yeşil, turuncu ve kırmızı olmak üzere dört tehlikeli salgın bölgesi belirlendi.
https://tr.sputniknews.com/20210617/ukraynada-koronavirus-karantinasi-31-agustosa-kadar-uzatildi-1044752768.html
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ukrayna, protestolar, koronavirüs aşısı

Kiev'de zorunlu aşılamaya karşı protesto

15:23 03.11.2021 (güncellendi: 15:25 03.11.2021)
© İHAKiev'de zorunlu aşılamaya karşı protesto
Kiev'de zorunlu aşılamaya karşı protesto - Sputnik Türkiye, 1920, 03.11.2021
© İHA
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Ukrayna’nın başkenti Kiev’de zorunlu aşılama karşıtları kent merkezinde protesto gerçekleştirdi. Göstericiler ülkenin parlamentosu Yüksek Rada ve bakanlar kurulu binası yakınlarındaki cadde de dahil olmak üzere bazı yollarda trafiği kapattı.
Sabah saatlerinde aşı karşıtı olan yaklaşık 500 kişi Kiev merkezinde hükümet binalarının bulunduğu bölgede protesto başlattı.
Göstericiler zorunlu aşılama uygulanmaması için Rada ve hükümet binası yakınlarında toplandı. Trafiği kapatan protestocular ‘özgürlük’, ‘anayasa’, ‘halarımız’, ‘ellerinizi çocuklarımızın üzerinden çekin’, ‘virüs yok’ sloganları attı.
Göstericiler ve kentin diğer sakinleri arasında tartışmalar da yaşandı. Yoldan geçmek isteyenler eylemcilere bağırdı. Ancak olaylar saldırı boyutuna ulaşmadı.
Bu arada eylemcilerin talepleri arasında karantina tedbirlerinin kaldırılması, çocukların yüzyüze eğitime dönmesi de yer alıyor.
Gösterinin organizatörleri geceyi Rada binasının önünde geçirmeyi planlıyor.
Ukrayna’da koronavirüse karşı aşılama 24 Şubat’ta Covishield aşısıyla başladı. Ülkede 13 Nisan’dan beri CoronaVac, 18 Nisan’dan beri AstraZeneca, 26 Nisan’dan beri CoronaVac, 26 Nisan’dan beri Comirnaty, 22 Temmuz’dan beri Moderna aşısı kullanılıyor. Ancak Ukrayna Sağlık Bakanı Viktor Lyaşko ayrıca 15 Eylül’de Moderna aşısının bittiğini söylemişti.
Koronavirüsle ilgili durumun kötüleşmesi nedeniyle Ukrayna’da bakanlar kurulu koronavirüs nedeniyle uygulanan ‘uyarlanabilir’ karantinayı 31 Aralık’a kadar uzatmıştı. Bu karantina modelinde belirli bölgelerde kısıtlamalar getirilmesi öngörülüyor. Ayrıca sarı, yeşil, turuncu ve kırmızı olmak üzere dört tehlikeli salgın bölgesi belirlendi.
Ukrayna, koronavirüs - Sputnik Türkiye, 1920, 17.06.2021
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