Kılıçdaroğlu'ndan 'Netflix'li paylaşım: 'Seçimden kaçıyor maalesef'

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, La Casa De Papel'in yeni bölümlerini duyuran Netflix Türkiye hesabının paylaşımını alıntıladı."Bir soygun bitiyor. Ve bir devir kapanıyor. LCDP son 5 bölüm 3 Aralık'ta. Sadece Netflix'te" diyen Netflix Türkiye paylaşımını Kılıçdaroğlu, "Evet doğru ama seçimden kaçıyor maalesef" yorumuyla paylaştı.
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Netflix Türkiye'nin La Casa De Papel dizisiyle ilgili paylaşımı alıntılayarak "Seçimden kaçıyor maalesef" dedi.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, La Casa De Papel'in yeni bölümlerini duyuran Netflix Türkiye hesabının paylaşımını alıntıladı.
"Bir soygun bitiyor. Ve bir devir kapanıyor. LCDP son 5 bölüm 3 Aralık'ta. Sadece Netflix'te" diyen Netflix Türkiye paylaşımını Kılıçdaroğlu, "Evet doğru ama seçimden kaçıyor maalesef" yorumuyla paylaştı.