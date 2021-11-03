https://tr.sputniknews.com/20211103/kovid-19-kisitlamalarina-ragmen-evinde-parti-veren-peru-icisleri-bakani-tepkiler-sonrasi-istifa-1050431855.html

Kovid-19 kısıtlamalarına rağmen evinde parti veren Peru İçişleri Bakanı tepkiler sonrası istifa etti

Kovid-19 kısıtlamalarına rağmen evinde parti veren Peru İçişleri Bakanı tepkiler sonrası istifa etti

Peru İçişleri Bakanı Luis Barranzuela, Kovid-19 kısıtlamalarına rağmen evinde Cadılar Bayramı partisi verdiğinin öğrenilmesinin ardından aldığı tepkiler... 03.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-03T10:55+0300

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2021-11-03T10:59+0300

dünya

peru

cadılar bayramı

parti

koronavirüs

kovid-19

istifa

pedro castillo

luis barranzuela

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Peru İçişleri Luis Barranzuela Vite, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kısıtlamalarına rağmen evinde Cadılar Bayramı partisi düzenlediğine dair basında çıkan haberler üzerine istifasını duyurdu.Twitter hesabından paylaşımda bulunan Barranzuela, "Profesyonel kariyerime yönelik hatlı suçlamaları reddederek, İçişleri Bakanlığı'ndan kalıcı olarak istifa etme yönünde demokratik bir karar aldım" ifadelerini kullandı.Yerel ajans Latina'nın haberine göre, 31 Ekim Cadılar Bayramı gecesi Barranzuela'nın evinde büyük bir parti düzenlendi.Bakanın evinde kaydedilen bir videoda partiye üst düzey yetkililerin de katıldığı görüldü.Barranzuela, evde parti düzenlediğine yönelik tüm suçlamaları reddediyor ve kurmaylarıyla gece geç saatlere kadar çalıştığını öne sürüyor.Bakan, aynı hafta Kovid-19 vakalarında yaşanan artışın önüne geçmek için mitingleri ve bayram etkinliklerini yasaklamıştı.Peru Devlet Başkanı Pedro Castillo ise, yaptığı açıklamada "İçişleri Bakanı Luis Barranzuela'nın istifasını aldığımı ve kabul ettiğimi size bildirmek isterim" dedi.Castillo, Barranzuela'nın yerine gelecek ismi önümüzdeki saatlerde açıklayacağını belirtti.Peru'da şimdiye dek Kovid-19 kaynaklı 200 binden fazla can kaybı yaşandı ve yaklaşık 2.2 milyon vaka tespit edildi. Son bir aydır, günlük olarak tespit edilen vaka sayısı 1000'in altında seyrediyor.

https://tr.sputniknews.com/20211101/dunyadan-cadilar-bayrami-manzaralari-1050362937.html

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peru, cadılar bayramı, parti, koronavirüs, kovid-19, istifa, pedro castillo, luis barranzuela