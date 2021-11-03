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Kovid-19 kısıtlamalarına rağmen evinde parti veren Peru İçişleri Bakanı tepkiler sonrası istifa etti
10:55 03.11.2021 (güncellendi: 10:59 03.11.2021)
© AFP 2021Luis Barranzuela
© AFP 2021
Peru İçişleri Bakanı Luis Barranzuela, Kovid-19 kısıtlamalarına rağmen evinde Cadılar Bayramı partisi verdiğinin öğrenilmesinin ardından aldığı tepkiler karşısında istifa etti.
Peru İçişleri Luis Barranzuela Vite, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kısıtlamalarına rağmen evinde Cadılar Bayramı partisi düzenlediğine dair basında çıkan haberler üzerine istifasını duyurdu.
Twitter hesabından paylaşımda bulunan Barranzuela, "Profesyonel kariyerime yönelik hatlı suçlamaları reddederek, İçişleri Bakanlığı'ndan kalıcı olarak istifa etme yönünde demokratik bir karar aldım" ifadelerini kullandı.
He tomado la decisión democrática de renunciar de forma irrevocable al cargo de Ministro del Interior, rechazando las falsas acusaciones a mi trayectoria profesional y en respeto a la gobernabilidad y la confianza del Presidente de la República.— Luis Barranzuela Vite (@ViteBarranzuela) November 3, 2021
Yerel ajans Latina'nın haberine göre, 31 Ekim Cadılar Bayramı gecesi Barranzuela'nın evinde büyük bir parti düzenlendi.
Bakanın evinde kaydedilen bir videoda partiye üst düzey yetkililerin de katıldığı görüldü.
Barranzuela, evde parti düzenlediğine yönelik tüm suçlamaları reddediyor ve kurmaylarıyla gece geç saatlere kadar çalıştığını öne sürüyor.
Bakan, aynı hafta Kovid-19 vakalarında yaşanan artışın önüne geçmek için mitingleri ve bayram etkinliklerini yasaklamıştı.
Peru Devlet Başkanı Pedro Castillo ise, yaptığı açıklamada "İçişleri Bakanı Luis Barranzuela'nın istifasını aldığımı ve kabul ettiğimi size bildirmek isterim" dedi.
Anuncio que he recibido y aceptado la renuncia del ministro del Interior Luis Barranzuela. En las próximas horas tomaré juramento a quien le sucederá en el cargo. Nuestro compromiso continúa siendo el de garantizar la gobernabilidad del país.— Pedro Castillo Terrones (@PedroCastilloTe) November 3, 2021
Castillo, Barranzuela'nın yerine gelecek ismi önümüzdeki saatlerde açıklayacağını belirtti.
Peru'da şimdiye dek Kovid-19 kaynaklı 200 binden fazla can kaybı yaşandı ve yaklaşık 2.2 milyon vaka tespit edildi. Son bir aydır, günlük olarak tespit edilen vaka sayısı 1000'in altında seyrediyor.
1 Kasım, 12:25