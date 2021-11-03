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Kovid-19 tedavisi sonrası kalp krizi geçiren 11 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Kovid-19 tedavisi sonrası kalp krizi geçiren 11 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Kovid-19 tedavisinin ardından kalp krizi geçiren 11 yaşındaki Yiğit Benzer hayatını kaybetti. 03.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-03T16:19+0300
2021-11-03T16:19+0300
koronavirüs
okul
çocuk
aşı
kalp damar rahatsızlıkları
akciğer
pandemi
koronavirüs
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Samsun'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisinin ardından kalp krizi geçiren 11 yaşındaki çocuk, yaşamını yitirdi.Hasan-Gülşah Benzer çiftinin iki çocuğundan İlkadım Derecik Şehit Yasin Boy Ortaokulu birinci sınıf öğrencisi Yiğit Benzer, 13 gün önce rahatsızlanması üzerine Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğam ve Çocuk Hastalıkları ek binasına götürüldü.Buradaki muayenenin ardından küçük çocuk, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Sağlık, Uygulama ve Araştırma Merkezine sevk edildi.Hastanede Kovid-19 teşhisi konulmasının ardından tedavisine başlanan Yiğit Benzer, dün taburcu edildi. Eve geldiğinde rahatsızlanması üzerine yine hastaneye götürülen Yiğit Benzer, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.Küçük çocuğun cenazesi, Büyükoyumca Mahallesi Merkez Camisi'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından aynı mahalledeki kabristanlıkta toprağa verildi.Cenazeye katılan Samsun Valisi Zülkif Dağlı, baba Hasan Benzer ile aile üyelerine başsağlığı diledi.'Kronik akciğer hastasıydı'Baba Benzer, gazetecilere, oğlunun kronik akciğer hastası olduğunu, bu nedenle tedavi gördüğünü söyledi.Oğlunun hastalığı nedeniyle zaman zaman rahatsızlandığını, son olarak OMÜ Sağlık, Uygulama ve Araştırma Merkezinde tedavi gördüğünü anlatan Benzer, "12 gün koronavirüs tedavisi gördü. Eve geldi ve kendinden geçti çocuk. Evin kapısını açtık, yere çömeldi çocuk. 'Ne oldu oğlum' dedim. 'Baba ayaklarım beni tartmıyor' dedi. Sırtımda eve taşıdım. Kanepeye uzandı, kendinden geçti. Ambulans, şudur budur derken kurtaramadık çocuğu" dedi.Oğlunun derslerinin çok iyi olduğunu, gelecek için büyük hayaller kurduğunu dile getiren Benzer, "Oğluma koronavirüs tedavisi uygulandı. Enfeksiyonu vardı. Akciğer tansiyonu rahatsızlığı vardı. Zaten Kovid-19 da onu tetikledi. Vefat sebebi kalp durmasıydı. Bana en son hastaneye almaya gittiğimde şunu söyledi; 'Baba 12 gün sonra seni görmek güzel'. Tabii o güzelliği yaşayamadık. Arabayla eve gelirken konuştuk. İdealist ve başarılı bir çocuktu. Mimarlık, hukuk, mühendislik gibi hayalleri vardı ama maalesef..." ifadelerini kullandı.Yiğit Benzer'in öğretmeni Özcan Düzköylü ise çok üzgün olduğunu vurgulayarak, "Allah rahmet eylesin. 4 yıl okuttum. Akciğerlerinden rahatsızdı. Sınıfta günde iki defa ilaç verdirirdik. Çok akıllı, örnek bir öğrenciydi. Bilgisayar, elektrik elektronik mühendisi olmak isterdi. Kodlama üzerine çok çalışmak isterdi. Annesine babasına sabır diliyorum. Koronavirüs zamanında okula gelmemişti. Onu uzaktan eğitimle idare etmiştim. Derslerini kaçırmazdı, örnek bir öğrenciydi" diye konuştu.
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okul, çocuk, aşı, kalp damar rahatsızlıkları, akciğer, pandemi, koronavirüs

Kovid-19 tedavisi sonrası kalp krizi geçiren 11 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

16:19 03.11.2021
© İHA / ERDİ DEMÜR11 yaşındaki Yiğit, Kovid-19 sonrası kalbine yenildi
11 yaşındaki Yiğit, Kovid-19 sonrası kalbine yenildi - Sputnik Türkiye, 1920, 03.11.2021
© İHA / ERDİ DEMÜR
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Kovid-19 tedavisinin ardından kalp krizi geçiren 11 yaşındaki Yiğit Benzer hayatını kaybetti.
Samsun'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisinin ardından kalp krizi geçiren 11 yaşındaki çocuk, yaşamını yitirdi.
Hasan-Gülşah Benzer çiftinin iki çocuğundan İlkadım Derecik Şehit Yasin Boy Ortaokulu birinci sınıf öğrencisi Yiğit Benzer, 13 gün önce rahatsızlanması üzerine Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğam ve Çocuk Hastalıkları ek binasına götürüldü.
Buradaki muayenenin ardından küçük çocuk, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Sağlık, Uygulama ve Araştırma Merkezine sevk edildi.
Hastanede Kovid-19 teşhisi konulmasının ardından tedavisine başlanan Yiğit Benzer, dün taburcu edildi. Eve geldiğinde rahatsızlanması üzerine yine hastaneye götürülen Yiğit Benzer, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Küçük çocuğun cenazesi, Büyükoyumca Mahallesi Merkez Camisi'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından aynı mahalledeki kabristanlıkta toprağa verildi.
Cenazeye katılan Samsun Valisi Zülkif Dağlı, baba Hasan Benzer ile aile üyelerine başsağlığı diledi.

'Kronik akciğer hastasıydı'

Baba Benzer, gazetecilere, oğlunun kronik akciğer hastası olduğunu, bu nedenle tedavi gördüğünü söyledi.
Oğlunun hastalığı nedeniyle zaman zaman rahatsızlandığını, son olarak OMÜ Sağlık, Uygulama ve Araştırma Merkezinde tedavi gördüğünü anlatan Benzer, "12 gün koronavirüs tedavisi gördü. Eve geldi ve kendinden geçti çocuk. Evin kapısını açtık, yere çömeldi çocuk. 'Ne oldu oğlum' dedim. 'Baba ayaklarım beni tartmıyor' dedi. Sırtımda eve taşıdım. Kanepeye uzandı, kendinden geçti. Ambulans, şudur budur derken kurtaramadık çocuğu" dedi.
Oğlunun derslerinin çok iyi olduğunu, gelecek için büyük hayaller kurduğunu dile getiren Benzer, "Oğluma koronavirüs tedavisi uygulandı. Enfeksiyonu vardı. Akciğer tansiyonu rahatsızlığı vardı. Zaten Kovid-19 da onu tetikledi. Vefat sebebi kalp durmasıydı. Bana en son hastaneye almaya gittiğimde şunu söyledi; 'Baba 12 gün sonra seni görmek güzel'. Tabii o güzelliği yaşayamadık. Arabayla eve gelirken konuştuk. İdealist ve başarılı bir çocuktu. Mimarlık, hukuk, mühendislik gibi hayalleri vardı ama maalesef..." ifadelerini kullandı.
Yiğit Benzer'in öğretmeni Özcan Düzköylü ise çok üzgün olduğunu vurgulayarak, "Allah rahmet eylesin. 4 yıl okuttum. Akciğerlerinden rahatsızdı. Sınıfta günde iki defa ilaç verdirirdik. Çok akıllı, örnek bir öğrenciydi. Bilgisayar, elektrik elektronik mühendisi olmak isterdi. Kodlama üzerine çok çalışmak isterdi. Annesine babasına sabır diliyorum. Koronavirüs zamanında okula gelmemişti. Onu uzaktan eğitimle idare etmiştim. Derslerini kaçırmazdı, örnek bir öğrenciydi" diye konuştu.
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