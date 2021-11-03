https://tr.sputniknews.com/20211103/la-palma-adasindaki-yanardag-patlamasindan-sag-kurtulan-yavru-kediye-magma-adi-verildi-1050437179.html

La Palma Adası'ndaki yanardağ patlamasından sağ kurtulan yavru kediye 'Magma' adı verildi

La Palma Adası'ndaki yanardağ patlamasından sağ kurtulan yavru kediye 'Magma' adı verildi

La Palma Adası'ndaki yanardağ patlamasında bir yavru kedi sağ kurtarıldı. Patlamanın 45. gününde hayata tutunmayı başaran kediye 'Magma' adı verildi. 03.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-03T12:59+0300

2021-11-03T12:59+0300

2021-11-03T13:04+0300

dünya

ispanya

yavru kedi

yanardağ patlaması

lav

la palma

cumbre vieja yanardağı

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İspanya'nın Kanarya Adaları'na bağlı La Palma Adası'nda 9 Eylül'den bu yana aktif olan Cumbre Vieja Yanardağı lav püskürtmeye devam ediyor. Patlamanın devam ettiği 45. günde yaralanan bir yavru kedi, görevliler tarafından kurtarıldı. Yavru kedinin kurtarılma anı, fotoğrafçı David Melero tarafından kayıt altına alındı.Melero, patlama bölgesinde buldukları yavrunun susuz, bitkin ve zayıf düştüğünü söyledi. Yayınlanan görüntülerde burnunda ve kürkünde yanıklar olduğu görülen yavru kedi, hayvan barınağı Protectora De Animals y Plantas Benawara de La Palma'da tedavi altına alındı. Lavlardan sağ kurtarılan kediye, dünya yüzeyinin altında bulunan son derece sıcak sıvı ve yarı sıvı kaya olan 'Magma' adı verildi. Magma, volkanik patlamalar sırasında yüzeye ulaşarak lav akıntısı olarak çevreye yayılır.La Palma Adası'ndaki yanardağa patlaması, Kopernik (Copernicus) Programı dünya gözlem görevine göre, lav akıntıları 2. 574 binayı yıktı ve 975 hekterdan fazla alanı kapladı.Ayrıca, Cumbre Vieja Yanardağı’nın aktifleşmesinden bu yana bir ay geçtiği ifade edilirken, lavların denize doğru akmaya devam ettiği bildirildi.

https://tr.sputniknews.com/20211021/la-palma-adasindaki-cumbre-vieja-yanardaginin-uzaydan-goruntuleri-paylasildi-1050045806.html

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ispanya, yavru kedi, yanardağ patlaması, lav, la palma, cumbre vieja yanardağı