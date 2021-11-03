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La Palma Adası'ndaki yanardağ patlamasından sağ kurtulan yavru kediye 'Magma' adı verildi
12:59 03.11.2021 (güncellendi: 13:04 03.11.2021)
© Twitter / David Melero yanardağ patlamasında sağ kurtarılan kedi
© Twitter / David Melero
La Palma Adası'ndaki yanardağ patlamasında bir yavru kedi sağ kurtarıldı. Patlamanın 45. gününde hayata tutunmayı başaran kediye 'Magma' adı verildi.
İspanya'nın Kanarya Adaları'na bağlı La Palma Adası'nda 9 Eylül'den bu yana aktif olan Cumbre Vieja Yanardağı lav püskürtmeye devam ediyor. Patlamanın devam ettiği 45. günde yaralanan bir yavru kedi, görevliler tarafından kurtarıldı. Yavru kedinin kurtarılma anı, fotoğrafçı David Melero tarafından kayıt altına alındı.
Avui ens hem trobat amb un gatet en mal estat i l'hem pogut rescatar a temps. Ara està a la protectora Benawara on l'estan tractant. Ferides lleus i bigotis cremats. @jordicosta1425 @paulaartes_ @carlesrgm pic.twitter.com/tvUUKly6Qm— David Melero 📸 (@davidmelero__) November 1, 2021
Melero, patlama bölgesinde buldukları yavrunun susuz, bitkin ve zayıf düştüğünü söyledi. Yayınlanan görüntülerde burnunda ve kürkünde yanıklar olduğu görülen yavru kedi, hayvan barınağı Protectora De Animals y Plantas Benawara de La Palma'da tedavi altına alındı. Lavlardan sağ kurtarılan kediye, dünya yüzeyinin altında bulunan son derece sıcak sıvı ve yarı sıvı kaya olan 'Magma' adı verildi. Magma, volkanik patlamalar sırasında yüzeye ulaşarak lav akıntısı olarak çevreye yayılır.
El gat que vam rescatar ahir en zona d'exclusió ja està millor. Estava deshidratat i exhaust, feble i amb por. Aquesta nit ha menjat molt i ja té les potes amb venes per les cures dels veterinaris. Li hem posat nom, és diu Magma @carlesrgm @jordicosta1425 @paulaartes_ #LaPalma pic.twitter.com/ehZHcHprRR— David Melero 📸 (@davidmelero__) November 2, 2021
La Palma Adası'ndaki yanardağa patlaması, Kopernik (Copernicus) Programı dünya gözlem görevine göre, lav akıntıları 2. 574 binayı yıktı ve 975 hekterdan fazla alanı kapladı.
Ayrıca, Cumbre Vieja Yanardağı’nın aktifleşmesinden bu yana bir ay geçtiği ifade edilirken, lavların denize doğru akmaya devam ettiği bildirildi.
Ayrıca, Cumbre Vieja Yanardağı’nın aktifleşmesinden bu yana bir ay geçtiği ifade edilirken, lavların denize doğru akmaya devam ettiği bildirildi.