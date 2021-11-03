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https://tr.sputniknews.com/20211103/lavrov-ve-bayramov-turkiyenin-de-oldugu-33-muzakere-formatini-istisare-etti-1050438686.html
Lavrov ve Bayramov, Türkiye'nin de olduğu 3+3 müzakere formatını istişare etti
Lavrov ve Bayramov, Türkiye'nin de olduğu 3+3 müzakere formatını istişare etti
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Azeri mevkidaşı Ceyhun Bayramov, telefon görüşmesi yaparak Güney Kafkasya'da 3+3 formatının geliştirilmesini konuştu. 03.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-03T13:23+0300
2021-11-03T13:23+0300
ekonomi
rusya
ermenistan
sergey lavrov
iran
türkiye
azerbaycan
gürcistan
güney kafkasya
müzakereler
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Rusya yönetimi, Güney Kafkasya'da ekonomik ilişkilerin ve ulaşım ağlarının yeniden tesis edilmesi için Rusya, İran, Türkiye, Azerbaycan, Ermenistan ve Gürcistan'dan oluşan '3+3 müzakere formatını' paydaş ülkelerle görüşmeye devam ediyor.Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Lavrov ve Bayramov, bölgedeki durum hakkında görüş alışverişi yaparken 3+3 formatındaki işbirliği platformunun geliştirilmesinin önemini vurguladı.Bakanlar, Rus, Azeri ve Ermeni temsilcilerden oluşan çalışma grubunun Güney Kafkasya'daki ulaşım ağlarının açılmasıyla ilgili faaliyetleri de dahil üçlü anlaşmalardaki gidişatı istişare etti.Rusya-Azerbaycan ilişkilerindeki gündem konularını ele alan Lavrov ve Bayramov, karşılıklı çıkarları ilgilendiren diğer konuları da istişare etti.Ekim başında Lavrov ve İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'la Moskova'da bir araya gelerek '3+3 müzakere formatını' masaya yatırmıştı.Hem Türkiye hem de Azerbaycan gibi İran'ın da bu inisiyatife olumlu yaklaştığını anlatan Lavrov, "Ermeni meslektaşlarımızla çalışıyoruz. Yaşadığı tüm sorunlara rağmen Gürcistan'ın da, süregelen çatışmalar nedeniyle gelişimi çok uzun süredir sekteye uğrayan bu bölgenin gelişimiyle kararların istişaresi ve mutabakatı için böyle bir mekanizma kurulmasındaki çıkarını göreceğini düşünüyoruz" ifadelerini kullanmıştı.
https://tr.sputniknews.com/20211015/lavrov-iranli-mevkidasi-abdullahiyan-ile-nukleer-anlasmayi-gorustu--1049838206.html
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rusya, ermenistan, sergey lavrov, iran, türkiye, azerbaycan, gürcistan, güney kafkasya, müzakereler, ceyhun bayramov

Lavrov ve Bayramov, Türkiye'nin de olduğu 3+3 müzakere formatını istişare etti

13:23 03.11.2021
© Sputnik / Fotoğraf bankasına girCeyhun Bayramov, Sergey Lavrov
Ceyhun Bayramov, Sergey Lavrov - Sputnik Türkiye, 1920, 03.11.2021
© Sputnik
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Azeri mevkidaşı Ceyhun Bayramov, telefon görüşmesi yaparak Güney Kafkasya'da 3+3 formatının geliştirilmesini konuştu.
Rusya yönetimi, Güney Kafkasya'da ekonomik ilişkilerin ve ulaşım ağlarının yeniden tesis edilmesi için Rusya, İran, Türkiye, Azerbaycan, Ermenistan ve Gürcistan'dan oluşan '3+3 müzakere formatını' paydaş ülkelerle görüşmeye devam ediyor.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Lavrov ve Bayramov, bölgedeki durum hakkında görüş alışverişi yaparken 3+3 formatındaki işbirliği platformunun geliştirilmesinin önemini vurguladı.

Bakanlar, Rus, Azeri ve Ermeni temsilcilerden oluşan çalışma grubunun Güney Kafkasya'daki ulaşım ağlarının açılmasıyla ilgili faaliyetleri de dahil üçlü anlaşmalardaki gidişatı istişare etti.

Rusya-Azerbaycan ilişkilerindeki gündem konularını ele alan Lavrov ve Bayramov, karşılıklı çıkarları ilgilendiren diğer konuları da istişare etti.

Ekim başında Lavrov ve İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'la Moskova'da bir araya gelerek '3+3 müzakere formatını' masaya yatırmıştı.

Hem Türkiye hem de Azerbaycan gibi İran'ın da bu inisiyatife olumlu yaklaştığını anlatan Lavrov, "Ermeni meslektaşlarımızla çalışıyoruz. Yaşadığı tüm sorunlara rağmen Gürcistan'ın da, süregelen çatışmalar nedeniyle gelişimi çok uzun süredir sekteye uğrayan bu bölgenin gelişimiyle kararların istişaresi ve mutabakatı için böyle bir mekanizma kurulmasındaki çıkarını göreceğini düşünüyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

Sergey Lavrov - Sputnik Türkiye, 1920, 15.10.2021
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Lavrov, İranlı mevkidaşı Abdullahiyan ile ‘nükleer anlaşmayı’ görüştü
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