https://tr.sputniknews.com/20211103/lavrov-ve-bayramov-turkiyenin-de-oldugu-33-muzakere-formatini-istisare-etti-1050438686.html

Lavrov ve Bayramov, Türkiye'nin de olduğu 3+3 müzakere formatını istişare etti

Lavrov ve Bayramov, Türkiye'nin de olduğu 3+3 müzakere formatını istişare etti

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Azeri mevkidaşı Ceyhun Bayramov, telefon görüşmesi yaparak Güney Kafkasya'da 3+3 formatının geliştirilmesini konuştu. 03.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-03T13:23+0300

2021-11-03T13:23+0300

2021-11-03T13:23+0300

ekonomi

rusya

ermenistan

sergey lavrov

iran

türkiye

azerbaycan

gürcistan

güney kafkasya

müzakereler

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0b/0f/1043228232_0:0:2859:1608_1920x0_80_0_0_9ec92c1a0988b26ecd980f02b46ce3f4.jpg

Rusya yönetimi, Güney Kafkasya'da ekonomik ilişkilerin ve ulaşım ağlarının yeniden tesis edilmesi için Rusya, İran, Türkiye, Azerbaycan, Ermenistan ve Gürcistan'dan oluşan '3+3 müzakere formatını' paydaş ülkelerle görüşmeye devam ediyor.Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Lavrov ve Bayramov, bölgedeki durum hakkında görüş alışverişi yaparken 3+3 formatındaki işbirliği platformunun geliştirilmesinin önemini vurguladı.Bakanlar, Rus, Azeri ve Ermeni temsilcilerden oluşan çalışma grubunun Güney Kafkasya'daki ulaşım ağlarının açılmasıyla ilgili faaliyetleri de dahil üçlü anlaşmalardaki gidişatı istişare etti.Rusya-Azerbaycan ilişkilerindeki gündem konularını ele alan Lavrov ve Bayramov, karşılıklı çıkarları ilgilendiren diğer konuları da istişare etti.Ekim başında Lavrov ve İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'la Moskova'da bir araya gelerek '3+3 müzakere formatını' masaya yatırmıştı.Hem Türkiye hem de Azerbaycan gibi İran'ın da bu inisiyatife olumlu yaklaştığını anlatan Lavrov, "Ermeni meslektaşlarımızla çalışıyoruz. Yaşadığı tüm sorunlara rağmen Gürcistan'ın da, süregelen çatışmalar nedeniyle gelişimi çok uzun süredir sekteye uğrayan bu bölgenin gelişimiyle kararların istişaresi ve mutabakatı için böyle bir mekanizma kurulmasındaki çıkarını göreceğini düşünüyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

https://tr.sputniknews.com/20211015/lavrov-iranli-mevkidasi-abdullahiyan-ile-nukleer-anlasmayi-gorustu--1049838206.html

rusya

ermenistan

iran

azerbaycan

gürcistan

güney kafkasya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

rusya, ermenistan, sergey lavrov, iran, türkiye, azerbaycan, gürcistan, güney kafkasya, müzakereler, ceyhun bayramov