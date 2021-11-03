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https://tr.sputniknews.com/20211103/mehmet-barlas-turkiyedeki-benzincilerin-onunde-alman-arabalarinin-kuyruk-yaptigini-goruyorsunuz-1050429095.html
Mehmet Barlas: Türkiye'deki benzincilerin önünde Alman arabalarının kuyruk yaptığını görüyorsunuz
Mehmet Barlas: Türkiye'deki benzincilerin önünde Alman arabalarının kuyruk yaptığını görüyorsunuz
Sabah gazetesi başyazarı Mehmet Barlas, bugünkü yazısında "Türkiye'deki benzincilerin önünde Alman arabalarının kuyruk yaptığını görüyorsunuz" dedi. 03.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-03T09:34+0300
2021-11-03T09:32+0300
türkiye
türkiye
doğalgaz
karadeniz
ekonomi
mehmet barlas
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Sabah gazetesi başyazarı Mehmet Barlas, Türkiye'nin gerçek gündeminin en önemli maddesinin hayat pahalılığı olduğunu belirterek şunları söyledi:"Anlamakta zorlandığım bir durum var. Çoğulcu ve özgürlükçü demokraside hükümetlerin en önemli fonksiyonu diyalogdur, anlatmaktır.Türkiye'de ise hepimiz haberlere bakınca Türkiye'nin bir petrol ve doğalgaz zengini olduğunu düşünmeye başladık."Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Karadeniz'de doğalgaz yatakları bulunmasına yönelik açıklamaların halkın belleğine yerleştiğine işaret eden Barlas, "Ancak enerji fiyatlarına sürekli zam geliyor. Bu zammı yapanların, Karadeniz'de bulunan enerji kaynaklarının halka ulaşmasının bir zaman alacağını anlaşılır şekilde anlatmaları gerekir. Acaba dış pazarlara dönük bir önlem mi? Çünkü dünyayı izlediğimiz zaman, mesela Türkiye'deki benzincilerin önünde Alman arabalarının kuyruk yaptığını görüyorsunuz" ifadelerini kullandı.
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türkiye, doğalgaz, karadeniz, ekonomi, mehmet barlas

Mehmet Barlas: Türkiye'deki benzincilerin önünde Alman arabalarının kuyruk yaptığını görüyorsunuz

09:34 03.11.2021
© Fotoğraf : YouTube Mehmet Barlas
Mehmet Barlas - Sputnik Türkiye, 1920, 03.11.2021
© Fotoğraf : YouTube
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Sabah gazetesi başyazarı Mehmet Barlas, bugünkü yazısında "Türkiye'deki benzincilerin önünde Alman arabalarının kuyruk yaptığını görüyorsunuz" dedi.
Sabah gazetesi başyazarı Mehmet Barlas, Türkiye'nin gerçek gündeminin en önemli maddesinin hayat pahalılığı olduğunu belirterek şunları söyledi:
"Anlamakta zorlandığım bir durum var. Çoğulcu ve özgürlükçü demokraside hükümetlerin en önemli fonksiyonu diyalogdur, anlatmaktır.
Türkiye'de ise hepimiz haberlere bakınca Türkiye'nin bir petrol ve doğalgaz zengini olduğunu düşünmeye başladık."
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Karadeniz'de doğalgaz yatakları bulunmasına yönelik açıklamaların halkın belleğine yerleştiğine işaret eden Barlas, "Ancak enerji fiyatlarına sürekli zam geliyor. Bu zammı yapanların, Karadeniz'de bulunan enerji kaynaklarının halka ulaşmasının bir zaman alacağını anlaşılır şekilde anlatmaları gerekir. Acaba dış pazarlara dönük bir önlem mi? Çünkü dünyayı izlediğimiz zaman, mesela Türkiye'deki benzincilerin önünde Alman arabalarının kuyruk yaptığını görüyorsunuz" ifadelerini kullandı.
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