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Milli Savunma Bakanlığı'ndan 'İncirlik' açıklaması: Sosyal medyadaki iddialar gerçek dışı
Milli Savunma Bakanlığı'ndan 'İncirlik' açıklaması: Sosyal medyadaki iddialar gerçek dışı
Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medyada yer alan S400’lerin İncirlik’e götürüldüğü iddialarının gerçek dışı olduğunu açıkladı. 03.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-03T22:48+0300
2021-11-03T22:48+0300
2021-11-03T23:32+0300
türkiye
incirlik
s-400
milli savunma bakanlığı (msb)
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları, sosyal medya üzerinde yer alan S-400 bataryalarının İncirlik Üssü'ne götürüldüğü iddialarının tamamen gerçek dışı olduğunu açıkladı.Sosyal medya üzerinden, Türkiye'nin S-400 hava savunma sistemi bataryalarını, ABD Hava Kuvvetleri ve NATO tarafından kullanılan İncirlik Üssü'ne getirdiği iddia edildi. MSB kaynakları konu hakkında yaptığı bilgilendirmede, "Sosyal medyada yer alan S400’lerin İncirlik’e götürüldüğü iddiaları gerçek değildir" açıklamasında bulundu.
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incirlik, s-400, milli savunma bakanlığı (msb)
Milli Savunma Bakanlığı'ndan 'İncirlik' açıklaması: Sosyal medyadaki iddialar gerçek dışı 22:48 03.11.2021 (güncellendi: 23:32 03.11.2021)
Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medyada yer alan S400’lerin İncirlik’e götürüldüğü iddialarının gerçek dışı olduğunu açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları, sosyal medya üzerinde yer alan S-400 bataryalarının İncirlik Üssü'ne götürüldüğü iddialarının tamamen gerçek dışı olduğunu
açıkladı
.
Sosyal medya üzerinden, Türkiye'nin S-400 hava savunma sistemi bataryalarını, ABD Hava Kuvvetleri ve NATO tarafından kullanılan İncirlik Üssü'ne getirdiği iddia edildi.
MSB kaynakları konu hakkında yaptığı bilgilendirmede,
açıklamasında bulundu. "Sosyal medyada yer alan S400’lerin İncirlik’e götürüldüğü iddiaları gerçek değildir"