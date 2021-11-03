https://tr.sputniknews.com/20211103/monetnin-eseri-25-yil-sonra-acik-artirmaya-cikiyor-1050447738.html

Monet'nin eseri 25 yıl sonra açık artırmaya çıkıyor

Monet'nin eseri 25 yıl sonra açık artırmaya çıkıyor

Fransız ressam Claude Monet’nin ünlü Nilüferler serisinden eseri yaklaşık 25 yıl sonra ilk defa New York’ta açık artırmaya çıkacak. 03.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-03T16:02+0300

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claude monet

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Müzayede evi Sotheby’s tarafından yapılan açıklamada, Fransız ressam Claude Monet’nin ünlü Nilüferler serisinden ‘Coin du bassin aux nympheas’ isimli eserinin yaklaşık 25 yıllık bir süreden sonra ilk defa New York’ta ‘Modern Akşam Müzayedesi’ kapsamında 16 Kasım’da açık artırmaya çıkacağı belirtildi.Açıklamada, Sotheby’s Americas Modern Sanat Başkanı Julian Dawes’in, “Claude Monet, eserleri güzelliği ve perspektif değiştiren deneyleri ile dünya çapında sevilen, sanat tarihinin inkar edilemez ikonlarından biri olmaya devam ediyor ve 'Coin du bassin aux nympheas', onun ünlü Nilüferler serisinin mükemmel bir örneğini temsil ediyor” ifadelerine yer verildi.Öte yandan, eserin 5 Kasım’dan itibaren Sotheby’s New York’ta halka açık sergileneceği açıklandı.

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resim, claude monet