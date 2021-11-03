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Moskova’da 'çalışmama günleri' uzatılmayacak
Moskova’da 'çalışmama günleri' uzatılmayacak
Moskova Belediye Başkanı Sobyanin, başkentte Kovid-19 vakaları ile ilgili durumun istikrar kazanmasının ‘çalışmama günleri’ olarak ilan edilen 28 Ekim-7 Kasım... 03.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-03T16:01+0300
2021-11-03T16:01+0300
koronavirüs
moskova
sergey sobyanin
koronavirüs
rusya’da koronavirüs salgını
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Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, basın mensuplarına yaptığı açıklamada başkentte Kovid-19 vakaları ile ilgili durumun istikrar kazanmasının ‘çalışmama günleri’ olarak ilan edilen 28 Ekim-7 Kasım döneminin uzatılmamasına imkan sağladığını ifade etti.Sobyanin, “Moskova’da hastalığın dinamikleri istikrarlı hale geldi, bu yeni tespit edilen vakalar için de, ağır geçen hastanelik vakaları için de geçerli. Bu durum, çalışmama günlerinin pazartesinden itibaren uzatılmayacağı sonucuna varmamızı sağlıyor” diye konuştu.Moskova Belediye Başkanı, daha önce kararlaştırılan kısıtlamalara uyulması kaydıyla başkentte önümüzdeki pazartesinden itibaren normal yaşama dönüleceğini vurguladı.Daha önce kararlaştırılan kısıtlamalar yaşlı sakinler için evde kalma, başkentteki şirketlerde çalışan personelin yüzde 30’unu uzaktan çalışmaya aktarma gibi koşulları kapsıyor. Pazartesinden itibaren ayrıca müze ve tiyatro girişlerinde vatandaşlardan QR kodları talep edilecek.Sobyanin, Moskovalılara bir kez daha aşı yaptırma çağrısında bulundu ve başkentte bunun için gerekli tüm koşulların oluşturulduğunu belirtti.Rusya’da koronavirüs kaynaklı ölüm sayılarında yeni rekor: bin 189 kişi hayatını kaybettiBu arada Rusya Koronavirüsle Mücadele Merkezi, ülkede son 24 saat içinde pandeminin başından bu yana Kovid-19 kaynaklı en yüksek ölüm sayısının kaydedildiğini, son gün bin 189 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.Merkezin açıkladığı bu son rakamla birlikte Rusya’da salgının başından bu yana toplam ölüm sayısı 242 bin 60 kişiye ulaşmış oldu.Yeni vakalar ile ilgili de bilgi aktaran merkez, Rusya'da son 24 saatte 40 bin 443 yeni Kovid-19 vakasının tespit edildiğini, son pozitif çıkanlarla birlikte ülke genelinde koronavirüs vakalarının 8 milyon 633 bin 643’e yükseldiğini bildirdi.Enfeksiyonu yenen kişilerin sayısı son 24 saatte 32 bin 807 kişi olduğuna dikkat çekilen açıklamada, bu süre içinde hastanelerden taburcu olan kişilerle birlikte Rusya’da sağlığına kavuşanların sayısının 7 milyon 445 bin 438’e ulaştığı vurgulandı.
https://tr.sputniknews.com/20211027/rusya-saglik-bakani-murasko-yaklasik-60-bin-cocuk-kovid-19-hastasi-yarisinda-semptom-var-1050214985.html
https://tr.sputniknews.com/20211028/rusya-savunma-bakanligi-moskova-bolgesinde-ozel-bir-kovid-19-hastanesi-kuracagini-duyurdu-1050270527.html
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moskova, sergey sobyanin, koronavirüs, rusya’da koronavirüs salgını

Moskova’da 'çalışmama günleri' uzatılmayacak

16:01 03.11.2021
© Sputnik / Владимир АстапковичRusya - Moskova - koronavirüs
Rusya - Moskova - koronavirüs - Sputnik Türkiye, 1920, 03.11.2021
© Sputnik / Владимир Астапкович
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Moskova Belediye Başkanı Sobyanin, başkentte Kovid-19 vakaları ile ilgili durumun istikrar kazanmasının ‘çalışmama günleri’ olarak ilan edilen 28 Ekim-7 Kasım döneminin uzatılmamasına imkan sağladığını belirtti.
Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, basın mensuplarına yaptığı açıklamada başkentte Kovid-19 vakaları ile ilgili durumun istikrar kazanmasının ‘çalışmama günleri’ olarak ilan edilen 28 Ekim-7 Kasım döneminin uzatılmamasına imkan sağladığını ifade etti.
Sobyanin, “Moskova’da hastalığın dinamikleri istikrarlı hale geldi, bu yeni tespit edilen vakalar için de, ağır geçen hastanelik vakaları için de geçerli. Bu durum, çalışmama günlerinin pazartesinden itibaren uzatılmayacağı sonucuna varmamızı sağlıyor” diye konuştu.
Moskova Belediye Başkanı, daha önce kararlaştırılan kısıtlamalara uyulması kaydıyla başkentte önümüzdeki pazartesinden itibaren normal yaşama dönüleceğini vurguladı.
Daha önce kararlaştırılan kısıtlamalar yaşlı sakinler için evde kalma, başkentteki şirketlerde çalışan personelin yüzde 30’unu uzaktan çalışmaya aktarma gibi koşulları kapsıyor. Pazartesinden itibaren ayrıca müze ve tiyatro girişlerinde vatandaşlardan QR kodları talep edilecek.
Sobyanin, Moskovalılara bir kez daha aşı yaptırma çağrısında bulundu ve başkentte bunun için gerekli tüm koşulların oluşturulduğunu belirtti.
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Bu arada Rusya Koronavirüsle Mücadele Merkezi, ülkede son 24 saat içinde pandeminin başından bu yana Kovid-19 kaynaklı en yüksek ölüm sayısının kaydedildiğini, son gün bin 189 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.
Merkezin açıkladığı bu son rakamla birlikte Rusya’da salgının başından bu yana toplam ölüm sayısı 242 bin 60 kişiye ulaşmış oldu.
Yeni vakalar ile ilgili de bilgi aktaran merkez, Rusya'da son 24 saatte 40 bin 443 yeni Kovid-19 vakasının tespit edildiğini, son pozitif çıkanlarla birlikte ülke genelinde koronavirüs vakalarının 8 milyon 633 bin 643’e yükseldiğini bildirdi.
Enfeksiyonu yenen kişilerin sayısı son 24 saatte 32 bin 807 kişi olduğuna dikkat çekilen açıklamada, bu süre içinde hastanelerden taburcu olan kişilerle birlikte Rusya’da sağlığına kavuşanların sayısının 7 milyon 445 bin 438’e ulaştığı vurgulandı.

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