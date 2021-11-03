Narışkin ve ilk Rusya ziyaretini yapan CIA Direktörü Burns uluslararası terörle mücadeleyi konuştu

SVR Basın Dairesi'nden yapılan açıklamaya göre Rusya'yı ilk kez ziyaret eden Burns ile Narışkin arasındaki görüşme dün gerçekleşti. Narışkin ve Burns, görüşme sırasında uluslararası terörle mücadeleye vurgu yaparak Rusya-ABD ilişkileri bağlamında kurumlar arası etkileşim konularına odaklandı. Burns, Biden'in talimatıyla gelmişti Burns'un Rusya ziyareti hakkında ABD'nin Moskova Büyükelçiliği'nden Sputnik'e yapılan açıklamada "CIA Direktörü William Burns, Başkan'ın talimatıyla, başkanlık ettiği üst düzey ABD heyetiyle birlikte, iki ülke arasındaki ilişkilerle ilgili bazı sorunları görüşmek için 2-3 Kasım günleri Moskova'da Rusya hükümetinin temsilcileriyle bir araya gelecek" ifadesine yer verilmişti. Burns, dün Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Patruşev’le de bir görüşme gerçekleştirmişti.
Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR) Başkanı Sergey Narışkin, Moskova'da ABD Merkezi Haberalma Teşkilatı (CIA) Direktörü William J. Burns ile görüştü.
SVR Basın Dairesi'nden yapılan açıklamaya göre Rusya'yı ilk kez ziyaret eden Burns ile Narışkin arasındaki görüşme dün gerçekleşti. Narışkin ve Burns, görüşme sırasında uluslararası terörle mücadeleye vurgu yaparak Rusya-ABD ilişkileri bağlamında kurumlar arası etkileşim konularına odaklandı.
Burns, Biden'in talimatıyla gelmişti Burns'un Rusya ziyareti hakkında ABD'nin Moskova Büyükelçiliği'nden Sputnik'e yapılan açıklamada "CIA Direktörü William Burns, Başkan'ın talimatıyla, başkanlık ettiği üst düzey ABD heyetiyle birlikte, iki ülke arasındaki ilişkilerle ilgili bazı sorunları görüşmek için 2-3 Kasım günleri Moskova'da Rusya hükümetinin temsilcileriyle bir araya gelecek" ifadesine yer verilmişti.