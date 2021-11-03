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https://tr.sputniknews.com/20211103/nariskin-ve-ilk-rusya-ziyaretini-yapan-cia-direktoru-burns-uluslararasi-terorle-mucadeleyi-konustu-1050441426.html
Narışkin ve ilk Rusya ziyaretini yapan CIA Direktörü Burns uluslararası terörle mücadeleyi konuştu
Narışkin ve ilk Rusya ziyaretini yapan CIA Direktörü Burns uluslararası terörle mücadeleyi konuştu
Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR) Başkanı Sergey Narışkin, Moskova'da ABD Merkezi Haberalma Teşkilatı (CIA) Direktörü William J. Burns ile görüştü. 03.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-03T14:12+0300
2021-11-03T14:13+0300
dünya
abd
rusya
cia
sergey narışkin
svr
william burns
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SVR Basın Dairesi'nden yapılan açıklamaya göre Rusya'yı ilk kez ziyaret eden Burns ile Narışkin arasındaki görüşme dün gerçekleşti. Narışkin ve Burns, görüşme sırasında uluslararası terörle mücadeleye vurgu yaparak Rusya-ABD ilişkileri bağlamında kurumlar arası etkileşim konularına odaklandı. Burns, Biden'in talimatıyla gelmişti Burns'un Rusya ziyareti hakkında ABD'nin Moskova Büyükelçiliği'nden Sputnik'e yapılan açıklamada "CIA Direktörü William Burns, Başkan'ın talimatıyla, başkanlık ettiği üst düzey ABD heyetiyle birlikte, iki ülke arasındaki ilişkilerle ilgili bazı sorunları görüşmek için 2-3 Kasım günleri Moskova'da Rusya hükümetinin temsilcileriyle bir araya gelecek" ifadesine yer verilmişti. Burns, dün Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Patruşev’le de bir görüşme gerçekleştirmişti.
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abd, rusya, cia, sergey narışkin, svr, william burns

Narışkin ve ilk Rusya ziyaretini yapan CIA Direktörü Burns uluslararası terörle mücadeleyi konuştu

14:12 03.11.2021 (güncellendi: 14:13 03.11.2021)
© AFP 2021 / YURI KADOBNOVRusya- ABD bayrağı
Rusya- ABD bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 03.11.2021
© AFP 2021 / YURI KADOBNOV
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Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR) Başkanı Sergey Narışkin, Moskova'da ABD Merkezi Haberalma Teşkilatı (CIA) Direktörü William J. Burns ile görüştü.
SVR Basın Dairesi'nden yapılan açıklamaya göre Rusya'yı ilk kez ziyaret eden Burns ile Narışkin arasındaki görüşme dün gerçekleşti. Narışkin ve Burns, görüşme sırasında uluslararası terörle mücadeleye vurgu yaparak Rusya-ABD ilişkileri bağlamında kurumlar arası etkileşim konularına odaklandı.
Burns, Biden'in talimatıyla gelmişti Burns'un Rusya ziyareti hakkında ABD'nin Moskova Büyükelçiliği'nden Sputnik'e yapılan açıklamada "CIA Direktörü William Burns, Başkan'ın talimatıyla, başkanlık ettiği üst düzey ABD heyetiyle birlikte, iki ülke arasındaki ilişkilerle ilgili bazı sorunları görüşmek için 2-3 Kasım günleri Moskova'da Rusya hükümetinin temsilcileriyle bir araya gelecek" ifadesine yer verilmişti.
Burns, dün Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Patruşev’le de bir görüşme gerçekleştirmişti.
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