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Netflix, mobil oyun dünyasına girdi
Netflix, mobil oyun dünyasına girdi
Online dizi ve film izleme platformu Netflix, abonelerine sunacağı ilk mobil oyunlarını tanıttı. 03.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-03T12:13+0300
2021-11-03T12:13+0300
yaşam
android
netflix
oyun
ios
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Popüler dizi ve film platformu Netflix, oyun sektörüne adım atarak, abonelere sunacağı 5 oyununun tanıtımını yaptı.İlk etapta Android cihazlarda oynanabilecek oyunlar, daha sonra iOS işletim sistemi için de kullanıma sunulacak.Netflix'in oyun geliştirme yetkilisi Mike Verdu, açıklamasında oyunların platform aboneliğine dahil olduğu ve reklam veya ek satın alma gerektirmediği bilgisini verdi.Platformun uygulamasında, oyunları seçebilmek için bir sekme oluşturulucak.Çıkarılacak 5 oyun şöyle:Verdu, tüm kullanıcılara hitap edecek bir oyun arşivi oluşturma niyetinde olduklarını da sözlerine ekledi.Verdu, daha önce Facebook'un artırılmış gerçeklik ve sanal gerçeklik içeriğinden sorumlu başkan yardımcısı olarak görev yapıyordu.CNBC'de yer alan habere göre Netflix, bu adımla oyunları diğer hizmetlerle rekabet eden bağımsız bir ürün olarak geliştireceğini söylese de popüler karakterlerin ya da oyunların gelecekte video içeriklerinde yapılacak tercihlere yön vermesi bekleniyor.Şirket, bir oyunda bir karakterin daha sık tercih edildiğini fark ederse ya da oyunun kendisi, diğerlerinden daha fazla rağbet görürse karakter ya da içerik daha fazla öne çıkarılacak.Öte yandan Netflix'in ürün sorumlusu Greg Peters, bu yazın başlarında dizi ve filmleri konu alan oyunlar çıkarabilecekleri mesajını vermişti.
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android, netflix, oyun, ios

Netflix, mobil oyun dünyasına girdi

12:13 03.11.2021
© REUTERS / Dado RuvicNetflix
Netflix - Sputnik Türkiye, 1920, 03.11.2021
© REUTERS / Dado Ruvic
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Online dizi ve film izleme platformu Netflix, abonelerine sunacağı ilk mobil oyunlarını tanıttı.
Popüler dizi ve film platformu Netflix, oyun sektörüne adım atarak, abonelere sunacağı 5 oyununun tanıtımını yaptı.
İlk etapta Android cihazlarda oynanabilecek oyunlar, daha sonra iOS işletim sistemi için de kullanıma sunulacak.
Netflix'in oyun geliştirme yetkilisi Mike Verdu, açıklamasında oyunların platform aboneliğine dahil olduğu ve reklam veya ek satın alma gerektirmediği bilgisini verdi.
Platformun uygulamasında, oyunları seçebilmek için bir sekme oluşturulucak.
Çıkarılacak 5 oyun şöyle:
Stranger Things 1984 (BonusXP)
Stranger Things 3: The Game (BonusXP)
Shooting Hoops (Frosty Pop)
Card Blast (Amuzo & Rogue Games)
Teeter Up (Frosty Pop)
Verdu, tüm kullanıcılara hitap edecek bir oyun arşivi oluşturma niyetinde olduklarını da sözlerine ekledi.
Verdu, daha önce Facebook'un artırılmış gerçeklik ve sanal gerçeklik içeriğinden sorumlu başkan yardımcısı olarak görev yapıyordu.
CNBC'de yer alan habere göre Netflix, bu adımla oyunları diğer hizmetlerle rekabet eden bağımsız bir ürün olarak geliştireceğini söylese de popüler karakterlerin ya da oyunların gelecekte video içeriklerinde yapılacak tercihlere yön vermesi bekleniyor.
Şirket, bir oyunda bir karakterin daha sık tercih edildiğini fark ederse ya da oyunun kendisi, diğerlerinden daha fazla rağbet görürse karakter ya da içerik daha fazla öne çıkarılacak.
Öte yandan Netflix'in ürün sorumlusu Greg Peters, bu yazın başlarında dizi ve filmleri konu alan oyunlar çıkarabilecekleri mesajını vermişti.
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