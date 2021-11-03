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New York Belediye Başkanlığına Eric Adams seçildi: Bu görev seçilen 2. siyah Amerikalı oldu
New York Belediye Başkanlığına Eric Adams seçildi: Bu görev seçilen 2. siyah Amerikalı oldu
New York kentinde yapılan belediye başkanlığı seçimini Demokrat aday Eric Adams kazandı. 03.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-03T04:57+0300
2021-11-03T04:57+0300
dünya
abd
new york
new york belediyesi
eric adams
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New Yorklular kentin 110. belediye başkanını seçmek için sandık başına gitti.New York'un beş bölgesinden biri olan Brooklyn Belediye Başkanı Eric Adams, Cumhuriyetçi rakibi, sokak güvenliği için "Koruyucu Melekler" adlı organizasyonun kurucusu ve radyo sunucusu Curtis Sliwa'ya karşı yarıştı.Resmi olmayan sonuçlara göre belediye başkanlığı seçimini Adams kazandı.61 yaşındaki Adams, New York Belediye Başkanlığına seçilen ikinci siyahi Amerikalı oldu.New York'a vegan, eski polis belediye başkanıTürk dostu olarak bilinen Eric Adams, siyasete atılmadan önce 22 yıl Polis Departmanında görev yaptı ve başkomiserliğe kadar yükseldi.Diyabet nedeniyle sol gözündeki görme kaybını vegan olduktan sonra geri kazandığını söyleyen Adams, başkan seçilmesi halinde, işe bisikletle gidip geleceği vaadiyle de dikkati çekiyor.Yoksul 6 çocuklu bir aileden gelen Adams, 1 Ocak 2022'de belediye başkanlığını iki dönem bu görevi yürüten Bill de Blasio'dan devralacak.
https://tr.sputniknews.com/20211029/eski-new-york-valisi-andrew-cuomo-hakkinda-cinsel-taciz-suclamasiyla-dava-acildi-1050288701.html
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abd, new york, new york belediyesi, eric adams

New York Belediye Başkanlığına Eric Adams seçildi: Bu görev seçilen 2. siyah Amerikalı oldu

04:57 03.11.2021
© REUTERS / ANDREW KELLYNew York kentinde yapılan belediye başkanlığı seçimini Demokrat aday Eric Adams kazandı.
New York kentinde yapılan belediye başkanlığı seçimini Demokrat aday Eric Adams kazandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 03.11.2021
© REUTERS / ANDREW KELLY
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New York kentinde yapılan belediye başkanlığı seçimini Demokrat aday Eric Adams kazandı.
New Yorklular kentin 110. belediye başkanını seçmek için sandık başına gitti.
New York'un beş bölgesinden biri olan Brooklyn Belediye Başkanı Eric Adams, Cumhuriyetçi rakibi, sokak güvenliği için "Koruyucu Melekler" adlı organizasyonun kurucusu ve radyo sunucusu Curtis Sliwa'ya karşı yarıştı.
Resmi olmayan sonuçlara göre belediye başkanlığı seçimini Adams kazandı.
61 yaşındaki Adams, New York Belediye Başkanlığına seçilen ikinci siyahi Amerikalı oldu.

New York'a vegan, eski polis belediye başkanı

Türk dostu olarak bilinen Eric Adams, siyasete atılmadan önce 22 yıl Polis Departmanında görev yaptı ve başkomiserliğe kadar yükseldi.
Diyabet nedeniyle sol gözündeki görme kaybını vegan olduktan sonra geri kazandığını söyleyen Adams, başkan seçilmesi halinde, işe bisikletle gidip geleceği vaadiyle de dikkati çekiyor.
Yoksul 6 çocuklu bir aileden gelen Adams, 1 Ocak 2022'de belediye başkanlığını iki dönem bu görevi yürüten Bill de Blasio'dan devralacak.
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