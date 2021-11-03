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Nusaybin’de çalılıkta asılı kalan kuşu itfaiyeciler kurtardı
Nusaybin’de çalılıkta asılı kalan kuşu itfaiyeciler kurtardı
Mardin'in Nusaybin ilçesinde sulama kanalı kenarındaki çalılıklarda asılı kalan kuş itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. 03.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-03T20:39+0300
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yaşam
nusaybin
kuş
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Nusaybin’e bağlı Bahçebaşı köyü bölgesinden geçen Çağçağ sulama kanalı kenarındaki ağaç alan üzerine konan kuş ayağına dolanan olta ipi nedeniye çalılıklarda asılı kaldı.Kuşun ne kadar süre ile asılı kaldığı bilinmezken, bölgeden geçen bir kişi, kurtarılması için Mardin Büyükşehir Belediyesine bağlı Nusaybin İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine haber verdi.Kısa sürede bölgeye ulaşan arama ve kurtarma ekibindeki görevliler, soğuk havaya rağmen suda yüzerek kuşun bulunduğu alana geldi.Ekipler, kuşun ürkerek kendisine zarar vermemesi için büyük özen gösterdi.Yaklaşık 1 saatlik çalışma sonunda kuş bulunduğu yerden kurtarıldı. Uçamadığı farkedilen kuş, itfaiye binasına götürülerek et ve su ile beslenmeye çalışıldı.İtfaiye görevlileri, kuşun iyileşmesinden sonra doğa bırakılacağını belirtti.
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nusaybin, kuş, itfaiyeci

Nusaybin’de çalılıkta asılı kalan kuşu itfaiyeciler kurtardı

20:39 03.11.2021 (güncellendi: 20:44 03.11.2021)
© DHAÇalılıkta asılı kalan kuşu itfaiyeciler kurtardı
Çalılıkta asılı kalan kuşu itfaiyeciler kurtardı - Sputnik Türkiye, 1920, 03.11.2021
© DHA
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Mardin'in Nusaybin ilçesinde sulama kanalı kenarındaki çalılıklarda asılı kalan kuş itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Nusaybin’e bağlı Bahçebaşı köyü bölgesinden geçen Çağçağ sulama kanalı kenarındaki ağaç alan üzerine konan kuş ayağına dolanan olta ipi nedeniye çalılıklarda asılı kaldı.
Kuşun ne kadar süre ile asılı kaldığı bilinmezken, bölgeden geçen bir kişi, kurtarılması için Mardin Büyükşehir Belediyesine bağlı Nusaybin İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine haber verdi.
Kısa sürede bölgeye ulaşan arama ve kurtarma ekibindeki görevliler, soğuk havaya rağmen suda yüzerek kuşun bulunduğu alana geldi.
Ekipler, kuşun ürkerek kendisine zarar vermemesi için büyük özen gösterdi.
Yaklaşık 1 saatlik çalışma sonunda kuş bulunduğu yerden kurtarıldı. Uçamadığı farkedilen kuş, itfaiye binasına götürülerek et ve su ile beslenmeye çalışıldı.
İtfaiye görevlileri, kuşun iyileşmesinden sonra doğa bırakılacağını belirtti.
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