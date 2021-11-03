Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
SON DAKİKA | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asılsız paylaşımlara suç duyurusu
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20211103/polonya-cumhurbaskani-duda-belarus-sinirina-yeni-bir-duvar-orulmesini-ongoren-yasayi-imzaladi-1050454388.html
Polonya Cumhurbaşkanı Duda, Belarus sınırına yeni bir duvar örülmesini öngören yasayı imzaladı
Polonya Cumhurbaşkanı Duda, Belarus sınırına yeni bir duvar örülmesini öngören yasayı imzaladı
Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, parlamentodan geçen ve sığınmacı akınının önüne geçmek için Belarus sınırına yeni duvar inşa edilmesini öngören tasarıyı... 03.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-03T18:58+0300
2021-11-03T18:58+0300
dünya
polonya
belarus
andrzej duda
göçmen krizi
duvar
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104076/27/1040762780_0:156:3089:1893_1920x0_80_0_0_e92fcef1b28f20ca8ed7a4c944575039.jpg
Polonya-Belarus sınırındaki sığınmacı sayısının giderek artması nedeniyle daha önce bölgede olağanüstü hal eden ve sınıra duvar inşa eden Varşova, yeni bir adım atmaya hazırlanıyor.Cumhurbaşkanı Duda, Belarus'tan ülkeye geçmeye çalışan sığınmacıları durdurmak için sınıra yeni bir duvar örülmesini onayladı.30 Ekim'de Polonya parlamentosundan geçen ve bugün Duda tarafından imzalanarak yürürlüğe koyulan yasa, Belarus sınırına 5.5 metre yüksekliğindeki duvar örülmesini öngörüyor.Polonya'ya 353 milyon Euro'ya mal olacak duvarın 2022 yazında tamamlanması bekleniyor. 418 kilometrelik sınırın yarısını kapatacak olan sınırda hareket sensörleriyle ve gözetleme sistemleriyle donatılacak.Polonya, ülkeye Belarus'tan her gün ortalama 500 göçmen geçmeye çalıştığını öne sürüyor.Polonya, 2 Eylül'de 418 kilometre uzunluğa ve 3 kilometre genişliğe sahip Belarus sınır şeridini 30 gün süreyle kapatmıştı. Bölgeye binlerce asker konuşlandıran Varşova, sınırı dikenli tellerle de çevirmişti.Ekim başında Polonya, Belarus'tan akın eden sığınmacıların ülkeye girişini engellemek için sınırda ilan ettiği olağanüstü hali 60 gün daha uzattığını duyurmuştu.
https://tr.sputniknews.com/20210824/polonya-gocmenlerin-gecisini-onlemek-icin-belarus-sinirina-duvar-orecek-1048279722.html
polonya
belarus
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104076/27/1040762780_178:0:2909:2048_1920x0_80_0_0_8f28c3584a03bd14b48ffaddebe0ced1.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
polonya, belarus, andrzej duda, göçmen krizi, duvar

Polonya Cumhurbaşkanı Duda, Belarus sınırına yeni bir duvar örülmesini öngören yasayı imzaladı

18:58 03.11.2021
© AP Photo / Matt DunhamPolonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda
Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda - Sputnik Türkiye, 1920, 03.11.2021
© AP Photo / Matt Dunham
Abone ol
Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, parlamentodan geçen ve sığınmacı akınının önüne geçmek için Belarus sınırına yeni duvar inşa edilmesini öngören tasarıyı imzalayarak yasalaştırdı.
Polonya-Belarus sınırındaki sığınmacı sayısının giderek artması nedeniyle daha önce bölgede olağanüstü hal eden ve sınıra duvar inşa eden Varşova, yeni bir adım atmaya hazırlanıyor.

Cumhurbaşkanı Duda, Belarus'tan ülkeye geçmeye çalışan sığınmacıları durdurmak için sınıra yeni bir duvar örülmesini onayladı.

30 Ekim'de Polonya parlamentosundan geçen ve bugün Duda tarafından imzalanarak yürürlüğe koyulan yasa, Belarus sınırına 5.5 metre yüksekliğindeki duvar örülmesini öngörüyor.

Polonya'ya 353 milyon Euro'ya mal olacak duvarın 2022 yazında tamamlanması bekleniyor. 418 kilometrelik sınırın yarısını kapatacak olan sınırda hareket sensörleriyle ve gözetleme sistemleriyle donatılacak.

Polonya, ülkeye Belarus'tan her gün ortalama 500 göçmen geçmeye çalıştığını öne sürüyor.

Polonya, 2 Eylül'de 418 kilometre uzunluğa ve 3 kilometre genişliğe sahip Belarus sınır şeridini 30 gün süreyle kapatmıştı. Bölgeye binlerce asker konuşlandıran Varşova, sınırı dikenli tellerle de çevirmişti.

Ekim başında Polonya, Belarus'tan akın eden sığınmacıların ülkeye girişini engellemek için sınırda ilan ettiği olağanüstü hali 60 gün daha uzattığını duyurmuştu.
Polonya'da göçmenler - Sputnik Türkiye, 1920, 24.08.2021
DÜNYA
Polonya, göçmenlerin geçişini önlemek için Belarus sınırına duvar örecek
24 Ağustos, 11:52
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
19:10Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asılsız paylaşımlara suç duyurusu
19:09Fener Rum Patriği Bartholomeos, New York'ta hastaneye kaldırıldı
18:58Polonya Cumhurbaşkanı Duda, Belarus sınırına yeni bir duvar örülmesini öngören yasayı imzaladı
18:55ABD Hazine Bakanlığı'ndan 120 milyar dolarlık tahvil ihracı
18:51RTÜK Başkanı Şahin: Gündüz kuşağı programları kaldırılsın demiyoruz
18:43Araştırma: Gençler evlilik hakkında ne düşünüyor?
18:43Mete Gazoz Spor Kompleksi açıldı: Bilal Erdoğan törende konuşma yaptı
18:34İsveç'te ABBA'nın konseri öncesinde meydana gelen kazada 2 kişi öldü
18:23Ukrayna'da aşırı sağcı Yaroş, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Baş Komutanı danışmanı oldu
18:23TÜGVA hakkında suç duyurusu ve tutuklama talebi
18:09Büyükelçilerden Cumhurbaşkanı Erdoğan’a güven mektubu
18:04Cumhurbaşkanı Erdoğan: 19 yıl içinde milletimizin teveccühüyle bugünlere geldik
17:53Rus Dışişleri: Balkanlar'daki gerilim Kosovalı aşırılık yanlılarının eylemleriyle tırmanıyor
17:48Taksiciler Odası Başkanı Aksu'dan İBB’ye dava: 'Taciz suçu, şoförlüğü engellemesin'
17:46İstanbul Valiliği'nden sis uyarısı: 5 gün sürecek
17:45Polonya, topraklarına giren silahlı kişiler hakkında Belarus'tan izahat istedi
17:23Kanserle mücadelede yeni dönem: Kan testi ile 50'den fazla kanser türü erken teşhis edilebilir
17:12İsrail, füzelere karşı kuzey sınırına zeplin yerleştiriyor
17:10Britney Spears: Annem vasilik fikrini babama aşılayarak hayatımı mahvetti
17:10Elektrikli battaniyede akıma kapılarak öldü