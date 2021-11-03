Polonya Cumhurbaşkanı Duda, Belarus sınırına yeni bir duvar örülmesini öngören yasayı imzaladı

Polonya-Belarus sınırındaki sığınmacı sayısının giderek artması nedeniyle daha önce bölgede olağanüstü hal eden ve sınıra duvar inşa eden Varşova, yeni bir adım atmaya hazırlanıyor.



Cumhurbaşkanı Duda, Belarus'tan ülkeye geçmeye çalışan sığınmacıları durdurmak için sınıra yeni bir duvar örülmesini onayladı.



30 Ekim'de Polonya parlamentosundan geçen ve bugün Duda tarafından imzalanarak yürürlüğe koyulan yasa, Belarus sınırına 5.5 metre yüksekliğindeki duvar örülmesini öngörüyor.



Polonya'ya 353 milyon Euro'ya mal olacak duvarın 2022 yazında tamamlanması bekleniyor. 418 kilometrelik sınırın yarısını kapatacak olan sınırda hareket sensörleriyle ve gözetleme sistemleriyle donatılacak.



Polonya, ülkeye Belarus'tan her gün ortalama 500 göçmen geçmeye çalıştığını öne sürüyor.



Polonya, 2 Eylül'de 418 kilometre uzunluğa ve 3 kilometre genişliğe sahip Belarus sınır şeridini 30 gün süreyle kapatmıştı. Bölgeye binlerce asker konuşlandıran Varşova, sınırı dikenli tellerle de çevirmişti.



Ekim başında Polonya, Belarus'tan akın eden sığınmacıların ülkeye girişini engellemek için sınırda ilan ettiği olağanüstü hali 60 gün daha uzattığını duyurmuştu.