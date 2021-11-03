https://tr.sputniknews.com/20211103/portekizde-besiktasli-taraftarlara-saldiri-3-yarali-1050457613.html

Portekiz'de Beşiktaşlı taraftarlara saldırı: 3 yaralı

Portekiz'de Beşiktaşlı taraftarlara saldırı: 3 yaralı

Sporting Lizbon-Beşiktaş maçı öncesinde iki takım taraftarları arasında arbede yaşandı. Sporting taraftarlarının saldırısına uğrayan 3 Beşiktaş taraftar... 03.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-03T21:31+0300

2021-11-03T21:31+0300

2021-11-03T21:40+0300

spor

beşiktaş

sporting lizbon

taraftar

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/03/1050457587_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_6ece39e6d59c6484e6eb7fdba81239ab.jpg

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'nun 4. haftasında bu akşam Portekiz'in Sporting Lizbon takımı ile Beşiktaş arasında yapılacak maç öncesinde dün çıkan kavgada 3 siyah-beyazlı taraftar yaralandı.Lizbon Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, dün akşam yerel saat ile 23.40'ta maçın oynanacağı Jose Alvalade Stadı önünde iki takım taraftarları arasında kavga çıktığı bildirildi.Sporting Lizbon'dan 10, Beşiktaş'tan 16 taraftarın kavgaya katıldığının tespit edildiği kaydedildi. Kavgada yaralanan 3 siyah-beyazlı taraftarların başkent Lizbon'daki Santa Maria Hastanesi'nde tedavi altına alındığı aktarıldı.Lizbon emniyetten alınan bilgiye göre, arbedede yaralanan ve Alman pasaportu taşıyan üç Beşiktaş taraftarı, ayakta tedavi gördü ve taburcu edildi.Portekiz polisi, kavgayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini ve olaya karışanlarla ilgili kimlik tespiti için özenli bir çalışmanın yürütüldüğünü duyurdu.Öte yandan bu akşam TSİ 23.00'te başlayacak maç için Lizbon'a yaklaşık 100 Beşiktaşlı taraftarın geldiği ve gün içinde oldukça sakin bir ortam olduğu belirtildi.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

beşiktaş, sporting lizbon, taraftar