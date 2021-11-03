https://tr.sputniknews.com/20211103/putin-benzersiz-modern-silahlar-rusyanin-askeri-guvenliginin-ust-duzeyde-olmasini-sagladi-1050455244.html
Putin: Benzersiz modern silahlar, Rusya'nın askeri güvenliğinin üst düzeyde olmasını sağladı
Putin: Benzersiz modern silahlar, Rusya'nın askeri güvenliğinin üst düzeyde olmasını sağladı
Rusya lideri Vladimir Putin, dünyada benzeri bulunmayan modern silahların Rusya’nın askeri güvenliğinin üst düzeyde olmasını sağladığını belirtti. 03.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-03T19:36+0300
2021-11-03T19:36+0300
2021-11-03T19:40+0300
dünya
vladimir putin
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silah ihracatı
silah
savunma
silah satışı
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Soçi'de savunma endüstrisinin geliştirilmesi ile ilgili konuların tartışıldığı bir toplantıda, Rusya’nın geliştirdiği ve dünyada benzeri bulunmayan modern silahların ülkenin askeri güvenliğinin üst düzeyde olmasını sağladığını söyledi.Putin, “Dünyada benzeri olmayan lazer, hipersonik, kinetik ve diğer türden silahların ülkemizde geliştirilmesi, askeri teknolojiler alanında gerçek bir atılım oldu. Silahlı kuvvetlerin imkanlarını ciddi bir biçimde, kat kat arttırdı. Rusya'nın uzun yıllar ve hatta onlarca yıl boyunca askeri güvenliğinin üst düzeyde olmasını sağladı, stratejik dengenin de güçlendirilmesine yardımcı oldu” diye konuştu.Etkili, yenilikçi silahların geliştirilmesinin ve seri üretiminin silahlı kuvvetlerin gelişiminde kilit alanlardan biri olduğuna dikkat çeken Putin, “Tabii ki bu süreç zaman, ek çaba ve finansman gerektiriyor, zira örneklerin her biri binlerce bilim insanımızın, mühendisimizin, programcımızın ve diğer uzmanlarımızın uzun ve özenli çalışması sonucu ortaya çıktı” vurgusunu yaptı.‘Peresvet, Avangard, Kinjal’Rus lider, “Rusya’nın askeri endüstri sektörü, temel ve uygulamalı bilimi sayesinde bu yönde çok ciddi bir birikim yapıldığını defalarca belirttim. Yapılan testler, Peresvet lazer silahlarının, Avangard ve Kinjal hipersonik sistemlerinin benzersiz özelliklerini inandırıcı bir biçimde doğruladı” ifadelerini kullandı.‘Tsirkon hipersonik füzesinin testleri tamamlanmak üzere, 2022’de donanmanın hizmetinde olacak’Testleri tamamlanmak üzere olan Tsirkon hipersonik füzesinin önümüzdeki yıl donanmanın hizmetinde olacağını söyleyen Putin, şöyle konuştu:“Gemi tabanlı Tsirkon hipersonik seyir füzesinin testleri tamamlanma aşamasında, bu füzeler önümüzdeki yıl Rus Donanması'na tedarik edilmeye başlanacak.”Rus lider, Tsirkon füzesinin denizaltından yapılan fırlatma testleri sırasında verilen görevden hiç sapmadan hem karadaki, hem de denizdeki hedefleri vurduğunu sözlerine ekledi.
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vladimir putin, ordu, silah ihracatı, silah, savunma, silah satışı, üretim
Putin: Benzersiz modern silahlar, Rusya'nın askeri güvenliğinin üst düzeyde olmasını sağladı
19:36 03.11.2021 (güncellendi: 19:40 03.11.2021)
Rusya lideri Vladimir Putin, dünyada benzeri bulunmayan modern silahların Rusya’nın askeri güvenliğinin üst düzeyde olmasını sağladığını belirtti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Soçi'de savunma endüstrisinin geliştirilmesi ile ilgili konuların tartışıldığı bir toplantıda, Rusya’nın geliştirdiği ve dünyada benzeri bulunmayan modern silahların ülkenin askeri güvenliğinin üst düzeyde olmasını sağladığını söyledi.
Putin, “Dünyada benzeri olmayan lazer, hipersonik, kinetik ve diğer türden silahların ülkemizde geliştirilmesi, askeri teknolojiler alanında gerçek bir atılım oldu. Silahlı kuvvetlerin imkanlarını ciddi bir biçimde, kat kat arttırdı. Rusya'nın uzun yıllar ve hatta onlarca yıl boyunca askeri güvenliğinin üst düzeyde olmasını sağladı, stratejik dengenin de güçlendirilmesine yardımcı oldu” diye konuştu.
Etkili, yenilikçi silahların geliştirilmesinin ve seri üretiminin silahlı kuvvetlerin gelişiminde kilit alanlardan biri olduğuna dikkat çeken Putin, “Tabii ki bu süreç zaman, ek çaba ve finansman gerektiriyor, zira örneklerin her biri binlerce bilim insanımızın, mühendisimizin, programcımızın ve diğer uzmanlarımızın uzun ve özenli çalışması sonucu ortaya çıktı” vurgusunu yaptı.
‘Peresvet, Avangard, Kinjal’
Rus lider, “Rusya’nın askeri endüstri sektörü, temel ve uygulamalı bilimi sayesinde bu yönde çok ciddi bir birikim yapıldığını defalarca belirttim. Yapılan testler, Peresvet lazer silahlarının, Avangard ve Kinjal hipersonik sistemlerinin benzersiz özelliklerini inandırıcı bir biçimde doğruladı” ifadelerini kullandı.
‘Tsirkon hipersonik füzesinin testleri tamamlanmak üzere, 2022’de donanmanın hizmetinde olacak’
Testleri tamamlanmak üzere olan Tsirkon hipersonik füzesinin önümüzdeki yıl donanmanın hizmetinde olacağını söyleyen Putin, şöyle konuştu:
“Gemi tabanlı Tsirkon hipersonik seyir füzesinin testleri tamamlanma aşamasında, bu füzeler önümüzdeki yıl Rus Donanması'na tedarik edilmeye başlanacak.”
Rus lider, Tsirkon füzesinin denizaltından yapılan fırlatma testleri sırasında verilen görevden hiç sapmadan hem karadaki, hem de denizdeki hedefleri vurduğunu sözlerine ekledi.