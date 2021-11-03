Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20211103/putin-benzersiz-modern-silahlar-rusyanin-askeri-guvenliginin-ust-duzeyde-olmasini-sagladi-1050455244.html
Putin: Benzersiz modern silahlar, Rusya'nın askeri güvenliğinin üst düzeyde olmasını sağladı
Putin: Benzersiz modern silahlar, Rusya'nın askeri güvenliğinin üst düzeyde olmasını sağladı
Rusya lideri Vladimir Putin, dünyada benzeri bulunmayan modern silahların Rusya’nın askeri güvenliğinin üst düzeyde olmasını sağladığını belirtti. 03.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-03T19:36+0300
2021-11-03T19:40+0300
dünya
vladimir putin
ordu
silah ihracatı
silah
savunma
silah satışı
üretim
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/1f/1050345500_0:0:3173:1785_1920x0_80_0_0_07a3b5f4dde8babd56eaefe84a96324e.jpg
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Soçi'de savunma endüstrisinin geliştirilmesi ile ilgili konuların tartışıldığı bir toplantıda, Rusya’nın geliştirdiği ve dünyada benzeri bulunmayan modern silahların ülkenin askeri güvenliğinin üst düzeyde olmasını sağladığını söyledi.Putin, “Dünyada benzeri olmayan lazer, hipersonik, kinetik ve diğer türden silahların ülkemizde geliştirilmesi, askeri teknolojiler alanında gerçek bir atılım oldu. Silahlı kuvvetlerin imkanlarını ciddi bir biçimde, kat kat arttırdı. Rusya'nın uzun yıllar ve hatta onlarca yıl boyunca askeri güvenliğinin üst düzeyde olmasını sağladı, stratejik dengenin de güçlendirilmesine yardımcı oldu” diye konuştu.Etkili, yenilikçi silahların geliştirilmesinin ve seri üretiminin silahlı kuvvetlerin gelişiminde kilit alanlardan biri olduğuna dikkat çeken Putin, “Tabii ki bu süreç zaman, ek çaba ve finansman gerektiriyor, zira örneklerin her biri binlerce bilim insanımızın, mühendisimizin, programcımızın ve diğer uzmanlarımızın uzun ve özenli çalışması sonucu ortaya çıktı” vurgusunu yaptı.‘Peresvet, Avangard, Kinjal’Rus lider, “Rusya’nın askeri endüstri sektörü, temel ve uygulamalı bilimi sayesinde bu yönde çok ciddi bir birikim yapıldığını defalarca belirttim. Yapılan testler, Peresvet lazer silahlarının, Avangard ve Kinjal hipersonik sistemlerinin benzersiz özelliklerini inandırıcı bir biçimde doğruladı” ifadelerini kullandı.‘Tsirkon hipersonik füzesinin testleri tamamlanmak üzere, 2022’de donanmanın hizmetinde olacak’Testleri tamamlanmak üzere olan Tsirkon hipersonik füzesinin önümüzdeki yıl donanmanın hizmetinde olacağını söyleyen Putin, şöyle konuştu:“Gemi tabanlı Tsirkon hipersonik seyir füzesinin testleri tamamlanma aşamasında, bu füzeler önümüzdeki yıl Rus Donanması'na tedarik edilmeye başlanacak.”Rus lider, Tsirkon füzesinin denizaltından yapılan fırlatma testleri sırasında verilen görevden hiç sapmadan hem karadaki, hem de denizdeki hedefleri vurduğunu sözlerine ekledi.
https://tr.sputniknews.com/20211102/putin-cop26-icin-hazirlanan-orman-deklarasyonunu-destekliyoruz-1050416784.html
https://tr.sputniknews.com/20211102/welt-putin-tek-lafiyla-avrupadaki-gaz-fiyatlarini-dusurdu-1050406237.html
ordu
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/1f/1050345500_180:0:2911:2048_1920x0_80_0_0_95684be9a8ce5bcacdf2ca0c2a7ea9d6.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
vladimir putin, ordu, silah ihracatı, silah, savunma, silah satışı, üretim

Putin: Benzersiz modern silahlar, Rusya'nın askeri güvenliğinin üst düzeyde olmasını sağladı

19:36 03.11.2021 (güncellendi: 19:40 03.11.2021)
© Sputnik / Fotoğraf bankasına girVladimir Putin
Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 03.11.2021
© Sputnik
/
Fotoğraf bankasına gir
Abone ol
Rusya lideri Vladimir Putin, dünyada benzeri bulunmayan modern silahların Rusya’nın askeri güvenliğinin üst düzeyde olmasını sağladığını belirtti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Soçi'de savunma endüstrisinin geliştirilmesi ile ilgili konuların tartışıldığı bir toplantıda, Rusya’nın geliştirdiği ve dünyada benzeri bulunmayan modern silahların ülkenin askeri güvenliğinin üst düzeyde olmasını sağladığını söyledi.
Putin, “Dünyada benzeri olmayan lazer, hipersonik, kinetik ve diğer türden silahların ülkemizde geliştirilmesi, askeri teknolojiler alanında gerçek bir atılım oldu. Silahlı kuvvetlerin imkanlarını ciddi bir biçimde, kat kat arttırdı. Rusya'nın uzun yıllar ve hatta onlarca yıl boyunca askeri güvenliğinin üst düzeyde olmasını sağladı, stratejik dengenin de güçlendirilmesine yardımcı oldu” diye konuştu.
Etkili, yenilikçi silahların geliştirilmesinin ve seri üretiminin silahlı kuvvetlerin gelişiminde kilit alanlardan biri olduğuna dikkat çeken Putin, “Tabii ki bu süreç zaman, ek çaba ve finansman gerektiriyor, zira örneklerin her biri binlerce bilim insanımızın, mühendisimizin, programcımızın ve diğer uzmanlarımızın uzun ve özenli çalışması sonucu ortaya çıktı” vurgusunu yaptı.

‘Peresvet, Avangard, Kinjal’

Rus lider, “Rusya’nın askeri endüstri sektörü, temel ve uygulamalı bilimi sayesinde bu yönde çok ciddi bir birikim yapıldığını defalarca belirttim. Yapılan testler, Peresvet lazer silahlarının, Avangard ve Kinjal hipersonik sistemlerinin benzersiz özelliklerini inandırıcı bir biçimde doğruladı” ifadelerini kullandı.
Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 02.11.2021
DÜNYA
Putin: COP26 için hazırlanan orman deklarasyonunu destekliyoruz
Dün, 18:49

‘Tsirkon hipersonik füzesinin testleri tamamlanmak üzere, 2022’de donanmanın hizmetinde olacak’

Testleri tamamlanmak üzere olan Tsirkon hipersonik füzesinin önümüzdeki yıl donanmanın hizmetinde olacağını söyleyen Putin, şöyle konuştu:
“Gemi tabanlı Tsirkon hipersonik seyir füzesinin testleri tamamlanma aşamasında, bu füzeler önümüzdeki yıl Rus Donanması'na tedarik edilmeye başlanacak.”
Rus lider, Tsirkon füzesinin denizaltından yapılan fırlatma testleri sırasında verilen görevden hiç sapmadan hem karadaki, hem de denizdeki hedefleri vurduğunu sözlerine ekledi.
Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 02.11.2021
EKONOMİ
Welt: Putin tek lafıyla Avrupa'daki gaz fiyatlarını düşürdü
Dün, 14:23
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
20:44İçişleri Bakanı Soylu, Sinop'taki selde kaybolanların gıyabi cenaze namazına katıldı
20:39Nusaybin’de çalılıkta asılı kalan kuşu itfaiyeciler kurtardı
20:35Bakan Yanık'tan Kılıçdaroğlu'na: Ne yaz ne 'kara kış' ayırt etmeden sosyal yardım sağlıyoruz
20:35İmamoğlu: Dünyada bizim ülkemiz kadar son birkaç yılda fakirleşen başka bir ülke yok
20:21Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti'nin iktidara gelişinin 19. yılı paylaşımı
20:20ABD, vatandaşlarından Etiyopya’yı terk etmelerini istedi
20:06İstanbulkart uygulamasına yeni özellikler geldi
19:58Kargo paketinden 500 bin TL'lik uyuşturucu çıktı
19:46Konya'da aynı aileden 7 kişinin öldürüldüğü silahlı saldırıya ilişkin iddianame kabul edildi
19:44Rus Dışişleri: Rusya’nın Ukrayna sınırına asker yığdığı haberi yalan
19:36Putin: Benzersiz modern silahlar, Rusya'nın askeri güvenliğinin üst düzeyde olmasını sağladı
19:28İngiltere'de kütüphaneden ödünç alınan atlas 50 yıl sonra iade edildi
19:21Belçika ordusundaki aşırı sağcılara operasyon düzenlendi
19:19Galatasaray'dan Lokomotiv Moskova maçı öncesi açıklama: Seyirci kapasite kısıtlamasına gidilmeyecek
19:10Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asılsız paylaşımlara ilişkin suç duyurusu
19:09Fener Rum Patriği Bartholomeos, New York'ta hastaneye kaldırıldı
18:58Polonya Cumhurbaşkanı Duda, Belarus sınırına yeni bir duvar örülmesini öngören yasayı imzaladı
18:55ABD Hazine Bakanlığı'ndan 120 milyar dolarlık tahvil ihracı
18:51RTÜK Başkanı Şahin: Gündüz kuşağı programları kaldırılsın demiyoruz
18:43Araştırma: Gençler evlilik hakkında ne düşünüyor?