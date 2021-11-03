https://tr.sputniknews.com/20211103/qanoncular-dallasda-toplandi-kennedy-gelip-trumpin-baskanligini-yeniden-tesis-edecek--1050432569.html

QAnoncular Dallas'da toplandı: Kennedy gelip Trump'ın başkanlığını yeniden tesis edecek

QAnoncular Dallas'da toplandı: Kennedy gelip Trump'ın başkanlığını yeniden tesis edecek

Trump taraftarı QAnon üyelerinin dün eski Başkan Kennedy'nin suikasta uğradığı noktada toplanmalarının nedeni anlaşıldı. Örgütün son komplo teorisi, JFK'nın 20... 03.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-03T11:25+0300

2021-11-03T11:25+0300

2021-11-03T11:25+0300

dünya

donald trump

john f. kennedy

oğul

komplo teorisi

qanon

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Önceki ABD Başkanı Donald Trump'ın sıkı destekçisi olan aşırı sağ eğilimli komplo teorisi örgütü QAnon'un üyelerinin dün Teksas eyaletinin Dallas kentinin bir noktasında toplaşması, merak konusu oldu.Pazartesi gecesi Dallas'a akın eden QAnon üyelerinin dün eski ABD Başkanı John F. Kennedy'nin (JFK) 1963'te suikasta kurban gittiği noktayı işaretleyen Dealey Plaza önündeki X işaretinin etrafını çevirmeleri, ABD medyası ve sosyal medyada geniş yer buldu. Haberlere ve paylaşımlara göre bu eylem, JFK'nin 1999'da uçak kazasına kurban giden oğlu John F. Kennedy Jr.'ın o gün o noktada yeniden görüneceği teorisinden kaynaklanıyordu. Ve tüm bunlar, Demokrat Partili Kennedy hanedanlığa mensup ve 20 yıldan uzun süredir ölü olan John F. Kennedy Jr.'ın gelip 'Şimdi Cumhuriyetçi Partili Trump'ın başkanlığının yeniden tesis edileceği ve kendisinin 2024 başkanlık seçiminde Trump'ın yardımcı adayı olarak yarışacağını duyuracağına' dair geniş çaplı bir teorinin parçasıydı.'Trump'ın kan içip çocukları seks ticaretinde kullanan Demokrat Partili liberal elitlerin gizli örgütlenmesiyle savaştığı' teorisini yaymasıyla tanınan QAnon, Trump'ın aslında Kasım 2020 başkanlık seçimini kaybetmediğini savunuyor. Bu kapsamda Trump'ın 6 Ocak'ta Washington'da düzenlediği mitinginde seçimi kazandığını savunmasının ardından Kongre'ye düzenlenen baskının başını da QAnon taraftarları çekmişti. Artık John F. Kennedy Jr.'ın ölmediğine de inandıkları ortaya çıkan QAnon taraftarlarının arasında son komplo teorisinin çeşitli varyasyonlarının dolaştığı belirtildi. Kimi, seçimi kaybetmediğinin ve yeniden başkan olduğunun tesis edilmesinin ardından Trump'ın görevi bırakacağı ve yerine John F. Kennedy Jr.'ın geçeceği, onun da Trump'ın ilk Ulusal Güvenlik Danışmanı olan emekli general Michael Flynn'i Başkan Yardımcısı yapacağına inanıyor. Kimi bu kapsamda basketbolcu Kobe Bryant, oyuncu Robin Williams gibi başka meşhur ölülerin de zuhur etmesini bekliyor.Nitekim QAnon'dan önde gelen bir influencer, 250 binden fazla takipçisi olan Telegram hesabında, 'Trump'ın başkanlığı yeniden tesis edildiğinde JFK Junior'ı Başkan Yardımcısı ilan edeceği, seçimi kazandıktan sonra istifa edecek Trump'ın yerine JFK Jr.'ın Başkan olacağı' paylaşımını yaptı.'QAnoncular neden Trump dışında birinin başkan olmasını savunuyor' sorusunun yanıtı da 'Trump'ın daha sonra 7 yeni Kraldan biri ve büyük ihtimalle Kralların Kralı olacağı' yönünde.

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donald trump, john f. kennedy, oğul, komplo teorisi, qanon