QAnoncular Dallas'da toplandı: Kennedy gelip Trump'ın başkanlığını yeniden tesis edecek

Önceki ABD Başkanı Donald Trump'ın sıkı destekçisi olan aşırı sağ eğilimli komplo teorisi örgütü QAnon'un üyelerinin dün Teksas eyaletinin Dallas kentinin bir noktasında toplaşması, merak konusu oldu.Pazartesi gecesi Dallas'a akın eden QAnon üyelerinin dün eski ABD Başkanı John F. Kennedy'nin (JFK) 1963'te suikasta kurban gittiği noktayı işaretleyen Dealey Plaza önündeki X işaretinin etrafını çevirmeleri, ABD medyası ve sosyal medyada geniş yer buldu. Haberlere ve paylaşımlara göre bu eylem, JFK'nin 1999'da uçak kazasına kurban giden oğlu John F. Kennedy Jr.'ın o gün o noktada yeniden görüneceği teorisinden kaynaklanıyordu. Ve tüm bunlar, Demokrat Partili Kennedy hanedanlığa mensup ve 20 yıldan uzun süredir ölü olan John F. Kennedy Jr.'ın gelip 'Şimdi Cumhuriyetçi Partili Trump'ın başkanlığının yeniden tesis edileceği ve kendisinin 2024 başkanlık seçiminde Trump'ın yardımcı adayı olarak yarışacağını duyuracağına' dair geniş çaplı bir teorinin parçasıydı.'Trump'ın kan içip çocukları seks ticaretinde kullanan Demokrat Partili liberal elitlerin gizli örgütlenmesiyle savaştığı' teorisini yaymasıyla tanınan QAnon, Trump'ın aslında Kasım 2020 başkanlık seçimini kaybetmediğini savunuyor. Bu kapsamda Trump'ın 6 Ocak'ta Washington'da düzenlediği mitinginde seçimi kazandığını savunmasının ardından Kongre'ye düzenlenen baskının başını da QAnon taraftarları çekmişti. Artık John F. Kennedy Jr.'ın ölmediğine de inandıkları ortaya çıkan QAnon taraftarlarının arasında son komplo teorisinin çeşitli varyasyonlarının dolaştığı belirtildi. Kimi, seçimi kaybetmediğinin ve yeniden başkan olduğunun tesis edilmesinin ardından Trump'ın görevi bırakacağı ve yerine John F. Kennedy Jr.'ın geçeceği, onun da Trump'ın ilk Ulusal Güvenlik Danışmanı olan emekli general Michael Flynn'i Başkan Yardımcısı yapacağına inanıyor. Kimi bu kapsamda basketbolcu Kobe Bryant, oyuncu Robin Williams gibi başka meşhur ölülerin de zuhur etmesini bekliyor.Nitekim QAnon'dan önde gelen bir influencer, 250 binden fazla takipçisi olan Telegram hesabında, 'Trump'ın başkanlığı yeniden tesis edildiğinde JFK Junior'ı Başkan Yardımcısı ilan edeceği, seçimi kazandıktan sonra istifa edecek Trump'ın yerine JFK Jr.'ın Başkan olacağı' paylaşımını yaptı.'QAnoncular neden Trump dışında birinin başkan olmasını savunuyor' sorusunun yanıtı da 'Trump'ın daha sonra 7 yeni Kraldan biri ve büyük ihtimalle Kralların Kralı olacağı' yönünde.
Trump taraftarı QAnon üyelerinin dün eski Başkan Kennedy'nin suikasta uğradığı noktada toplanmalarının nedeni anlaşıldı. Örgütün son komplo teorisi, JFK'nın 20 yıldan uzun süredir ölü olan oğlu John F. Kennedy Jr.'ın 'Trump'ın başkanlığının yeniden tesisinin ardından kendisinin 2024 seçiminde Trump'ın yardımcı adayı olacağını duyuracağı' yönünde.
Önceki ABD Başkanı Donald Trump'ın sıkı destekçisi olan aşırı sağ eğilimli komplo teorisi örgütü QAnon'un üyelerinin dün Teksas eyaletinin Dallas kentinin bir noktasında toplaşması, merak konusu oldu.
JFK Jr. and the other dead celebrities failed to show in Dallas. But the QAnon crew has moved on, and now believes they'll make an appearance at the Dallas Rolling Stones concert tonight. "Rolling Stones? Rolling away the stone!" says one.
Pazartesi gecesi Dallas'a akın eden QAnon üyelerinin dün eski ABD Başkanı John F. Kennedy'nin (JFK) 1963'te suikasta kurban gittiği noktayı işaretleyen Dealey Plaza önündekiX işaretinin etrafını çevirmeleri, ABD medyası ve sosyal medyada geniş yer buldu.
Here at Dealey Plaza, where hundreds of QAnon supporters have gathered expecting JFK Jr to reveal himself where his father was assassinated. (JFK Jr. died in a plane crash in 1999.) pic.twitter.com/jssBXpf4iM
Haberlere ve paylaşımlara göre bu eylem, JFK'nin 1999'da uçak kazasına kurban giden oğlu John F. Kennedy Jr.'ın o gün o noktada yeniden görüneceği teorisinden kaynaklanıyordu. Ve tüm bunlar, Demokrat Partili Kennedy hanedanlığa mensup ve 20 yıldan uzun süredir ölü olan John F. Kennedy Jr.'ın gelip 'Şimdi Cumhuriyetçi Partili Trump'ın başkanlığının yeniden tesis edileceği ve kendisinin2024 başkanlık seçiminde Trump'ın yardımcı adayı olarak yarışacağını duyuracağına' dair geniş çaplı bir teorinin parçasıydı.
Crowds of QAnon adherents are massing around the grassy knoll in Dallas because they believe JFK Jr will shortly appear to announce he's not dead and will be running for president with Trump. https://t.co/OnST5lgcVz
'Trump'ın kan içip çocukları seks ticaretinde kullanan Demokrat Partili liberal elitlerin gizli örgütlenmesiyle savaştığı' teorisini yaymasıyla tanınan QAnon, Trump'ın aslında Kasım 2020 başkanlık seçimini kaybetmediğini savunuyor. Bu kapsamda Trump'ın 6 Ocak'ta Washington'da düzenlediği mitinginde seçimi kazandığını savunmasının ardından Kongre'ye düzenlenen baskının başını da QAnon taraftarları çekmişti.
This "JFK Jr. is coming back to be Vice President today at Dealey Plaza, because of the Julian calendar" thing was spawned of a handful of Q Telegram accounts with numbers in their names.
Artık John F. Kennedy Jr.'ın ölmediğine de inandıkları ortaya çıkan QAnon taraftarlarının arasında son komplo teorisinin çeşitli varyasyonlarının dolaştığı belirtildi.
A lot to unpack here as the crowd awaits the reveal that JFK Jr. is actually alive. But i'm struck by this sign. Trump's gonna run with Kennedy? And he's going to do it in the 2020 campaign? Are we in the age of time travel too??? Q, what's going on? https://t.co/sDNVnMTSwx
Kimi, seçimi kaybetmediğinin ve yeniden başkan olduğunun tesis edilmesinin ardından Trump'ın görevi bırakacağı ve yerine John F. Kennedy Jr.'ın geçeceği, onun da Trump'ın ilk Ulusal Güvenlik Danışmanı olan emekli general Michael Flynn'i Başkan Yardımcısı yapacağına inanıyor. Kimi bu kapsamda basketbolcu Kobe Bryant, oyuncu Robin Williams gibi başka meşhur ölülerin de zuhur etmesini bekliyor.
There is currently a large crowd of what appears to be QAnon believers at the AT&T Discovery Plaza in downtown Dallas. A popular QAnon theory recently is that JFK Jr. of the Kennedy family will be making a big announcement at Dealey Plaza by the grassy knoll sometime tomorrow. pic.twitter.com/8L0Lw09wH7
Nitekim QAnon'dan önde gelen bir influencer, 250 binden fazla takipçisi olan Telegram hesabında, 'Trump'ın başkanlığı yeniden tesis edildiğinde JFK Junior'ı Başkan Yardımcısı ilan edeceği, seçimi kazandıktan sonra istifa edecek Trump'ın yerine JFK Jr.'ın Başkan olacağı' paylaşımını yaptı.