https://tr.sputniknews.com/20211103/rize-kovid-19a-karsi-asilamada-mavi-kategoriye-gecti-1050460339.html

Rize, Kovid-19'a karşı aşılamada 'mavi kategori'ye geçti

Rize, Kovid-19'a karşı aşılamada 'mavi kategori'ye geçti

Sağlık Bakanı Koca, Rize'nin mavi kategoriye geçtiğini duyurdu. 03.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-03T23:52+0300

2021-11-03T23:52+0300

2021-11-03T23:52+0300

koronavirüs

fahrettin koca

koronavirüs

kovid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/15/1049091312_0:36:1200:711_1920x0_80_0_0_5a91a40b84be225da3ab3cc8ecb8c950.jpg

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19 ile mücadele kapsamında Rize'nin ikinci doz aşı oranında yüzde 75'in üzerine çıkarak "mavi kategori"ye geçtiğini bildirdi.Koca, Twitter'daki hesabından, "Rize ikinci doz aşı oranında yüzde 75'in üzerine çıkarak mavi kategorisine geçti. Aşı oranı düşük tüm illerimizde bu hedefe ulaşmalıyız. 81 ilin tamamı bir an önce mavi olmalı. Hızlanalım" açıklamasında bulundu.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

fahrettin koca, koronavirüs, kovid-19