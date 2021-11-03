Rize, Kovid-19'a karşı aşılamada 'mavi kategori'ye geçti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19 ile mücadele kapsamında Rize'nin ikinci doz aşı oranında yüzde 75'in üzerine çıkarak "mavi kategori"ye geçtiğini bildirdi.Koca, Twitter'daki hesabından, "Rize ikinci doz aşı oranında yüzde 75'in üzerine çıkarak mavi kategorisine geçti. Aşı oranı düşük tüm illerimizde bu hedefe ulaşmalıyız. 81 ilin tamamı bir an önce mavi olmalı. Hızlanalım" açıklamasında bulundu.
Sağlık Bakanı Koca, Rize'nin mavi kategoriye geçtiğini duyurdu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19 ile mücadele kapsamında Rize'nin ikinci doz aşı oranında yüzde 75'in üzerine çıkarak "mavi kategori"ye geçtiğini bildirdi.
Koca, Twitter'daki hesabından, "Rize ikinci doz aşı oranında yüzde 75'in üzerine çıkarak mavi kategorisine geçti. Aşı oranı düşük tüm illerimizde bu hedefe ulaşmalıyız. 81 ilin tamamı bir an önce mavi olmalı. Hızlanalım" açıklamasında bulundu.
RİZE ikinci doz aşı oranında %75’in üzerine çıkarak Mavi kategorisine geçti. Aşı oranı düşük tüm illerimizde bu hedefe ulaşmalıyız. 81 ilin tamamı bir an önce Mavi olmalı. Hızlanalım.