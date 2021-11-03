https://tr.sputniknews.com/20211103/rus-disisleri-balkanlardaki-gerilim-kosovali-asirilik-yanlilarinin-eylemleriyle-tirmaniyor-1050451972.html

Rus Dışişleri: Balkanlar'daki gerilim Kosovalı aşırılık yanlılarının eylemleriyle tırmanıyor

Rus Dışişleri: Balkanlar'daki gerilim Kosovalı aşırılık yanlılarının eylemleriyle tırmanıyor

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Balkanlar'da gerilimin Kosovalı aşırılık yanlılarının yürüttüğü ve Batı'nın göz yumduğu eylemler nedeniyle... 03.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-03T17:53+0300

2021-11-03T17:53+0300

2021-11-03T17:53+0300

dünya

mariya zaharova

sırbistan

kosova

balkanlar

priştine

aşırı sağcı

gerginlik

arnavutlar

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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Telegram kanalından Balkanlar’da tırmanan gerilimin nedenleri ile ilgili paylaşımda bulundu.Zaharova, “Balkanlar'da gerilim tırmanıyor, ‘Avrupa'nın barut fıçısının’ Balkan fitili, Kosovalı aşırılık yanlılarının Batılı patronlarının göz yumduğu veya doğrudan kışkırttığı eylemleri nedeniyle her an tutuşabilir” ifadelerini kullandı.Kosova'daki Arnavut radikallerin Sırplardan ‘kurtulmak’ için inatçı girişimlerini sürdürdüklerini kaydeden Zaharova, Kosova özel kuvvetlerinin silahlanmış olarak iki kez (eylül ve ekimde) Sırp nüfuslu bölgelere ‘düzeni toparlama’ bahanesiyle girdiğini hatırlattı.Rus diplomat, “Bu, açık bir çatışmaya dönüşme tehlikesi taşıyan bir gerilim dalgasına yol açtı. Dışarıdan yapılan acil müdahale sayesinde tansiyon düşürülebildi” diye yazdı.Bundan sonra Sırp bölgelerine elektrik sağlanan Valaç trafo istasyonunun saldırıya uğrayacağını ifade eden Zaharova, başında A. Kurti ve milliyetçi partisi ‘Kendin Karar Al Hareketi’ bulunan Kosova yönetiminin Sırbistan ile ‘nihai ayrılma’ yolunda başlıca önceliklerinden bir tanesinin meşhur ‘enerji bağımsızlığı’ olduğunu vurguladı.Sözcü, trafo istasyonunun ele geçirilmesi sonucunda bölgenin kuzeyindeki Sırp nüfusun elektriksiz kalabileceğini yazdı.İktidardaki aşırı milliyetçi Arnavutları Kosova'daki ‘sorunların kaynağı’ olarak tanımlayan Zaharova, bu kişilerin 14 Kasım'da yapılması planlanan yerel seçimler öncesinde güç gösterisi yaptıklarını ifade etti.22 Ekim’de ‘istenmeyen kişi’ ilan edilen Priştine'de Sırbistan Büyükelçiliği’nde görevli 2 Rus diplomatın 24 Ekim’de ülkeyi terk ettikleri bildirilmişti. Olayı yorumlayan Zaharova, Kosova makamlarının bu adımını ‘Rusya’ya karşı kasıtlı provokasyon’ olarak nitelendirmişti.13 Ekim’de Kosova’nın kuzeyinde yer alan, Sırp nüfusun yoğun olduğu Mitrovica kasabasında Kosova polis kuvvetleri ile sivil Sırplar arasında çatışma çıkmış, arbedede yaralanan iki Sırp vatandaşından biri kurşun yarasıyla yatırıldığı kasabadaki hastanede tedavi görmüştü.

https://tr.sputniknews.com/20210930/sirbistan-ve-kosova-sinir-krizinde-anlasti-guclerini-sinirdan-geri-cekiyorlar-1049406729.html

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mariya zaharova, sırbistan, kosova, balkanlar, priştine, aşırı sağcı, gerginlik, arnavutlar