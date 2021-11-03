https://tr.sputniknews.com/20211103/rusya-ulusal-birlik-gunu-ankarada-cesitli-etkinliklerle-kutlandi-1050431165.html

Rusya Ulusal Birlik Günü Ankara'da çeşitli etkinliklerle kutlandı

Rusya Ulusal Birlik Günü Ankara'da çeşitli etkinliklerle kutlandı

Rusya Yurt Dışında Yaşayan Vatandaşlar ve Uluslararası İşbirliği Ajansı (Rossotrudniçestvo) Türkiye Temsilciliği tarafından Ankara’da gerçekleştirilen Rusya... 03.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-03T10:29+0300

2021-11-03T10:29+0300

2021-11-03T10:32+0300

yaşam

rusya

moskova

ankara

türkiye

rusya'nın ankara büyükelçisi aleksey yerhov

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Rusya Bilim Ve Kültür Merkezi’nde, 2 Kasım’da düzenlenen etkinliğe Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov da katıldı. Rusya vatandaşlarının yanı sıra Türkiye’den de çeşitli kamu kuruluşları, üniversite ve STK temsilcileri de etkinlikte yerini aldı.Etkinlik; Hakan Aksay, Olga Haldız ve Hülya Arslan tarafından kaleme alınan ve kültürel alandaki Türk-Rus ilişkilerine ışık tutan ilk çalışma olma özelliğini taşıyan “Güneş ve Kar Arasındaki Dostluğun Tarihi” adlı kitabın tanıtımı ile başladı. Yazarlar tanıtım konuşmalarının ardından katılımcılar için kitaplarını imzaladı.Rusya Halk Sanatçısı Sergey Nikonenko ve Relikt Vokal ve Enstrümantal Üçlüsü'nün birlikte sahne aldığı ve “Tanıdığınız Sergey Yesenin” adlı müzikal de katılımcıların beğenisini topladı. Etkinlikte, ABD'li yönetmen Dick Absaroka'nın “Dağların Gökyüzüne Dokunduğu Yer: Dağıstan” (Dagestan: Where Mountains Touch The Sky) adlı belgesel filminin gösterimi de gerçekleştirildi.Öte yandan Rusya Milli Politikalardan Sorumlu Federal Ajansı tarafından 2019 yılında düzenlenen ve dünyanın 32 ülkesinden 5 binin üzerinde fotoğrafçının iştirak ettiği “Rus Medeniyeti” adlı uluslararası yarışmada dereceye giren fotoğraflardan oluşan resim sergisi de etkinliğin bir parçası oldu.Rusya Ulusal Birlik Günü’nün anlamıRusya tarihinde önemli bir kırılma anı olarak nitelendirilen ve literatüre İkinci Halk Milis Hareketi ya da Moskova Ayaklanması olarak geçen hadise, bundan 409 yıl önce; 4 Kasım 1612'de gerçekleşti. Dönem itibariye Çarlığın önemli askeri ve iktisadi merkezlerinden biri olan Nijniy Novgorod kentinin Knyazı (Prensi) Dmitri Pojarskiy ile şehrin ileri gelenlerinden tüccar Kuzma Minin'in komutasındaki birleşik Rus Milis Ordusu'nun başkent Moskova'yı Polonya işgalinden nihai olarak kurtararak, Çar IV. İvan'ın ölümünden sonra vuku bulan Fetret Devri'ne son verdikleri sürecin başlangıcı olan 4 Kasım tarihi, bugün Rusya Federasyonu'nda Ulusal Birlik Günü olarak kutlanıyor.

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rusya, moskova, ankara, türkiye, rusya'nın ankara büyükelçisi aleksey yerhov, фото