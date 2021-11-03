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Rusya Ulusal Birlik Günü Ankara'da çeşitli etkinliklerle kutlandı
Rusya Ulusal Birlik Günü Ankara'da çeşitli etkinliklerle kutlandı
Rusya Yurt Dışında Yaşayan Vatandaşlar ve Uluslararası İşbirliği Ajansı (Rossotrudniçestvo) Türkiye Temsilciliği tarafından Ankara’da gerçekleştirilen Rusya... 03.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-03T10:29+0300
2021-11-03T10:32+0300
yaşam
rusya
moskova
ankara
türkiye
rusya'nın ankara büyükelçisi aleksey yerhov
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Rusya Bilim Ve Kültür Merkezi’nde, 2 Kasım’da düzenlenen etkinliğe Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov da katıldı. Rusya vatandaşlarının yanı sıra Türkiye’den de çeşitli kamu kuruluşları, üniversite ve STK temsilcileri de etkinlikte yerini aldı.Etkinlik; Hakan Aksay, Olga Haldız ve Hülya Arslan tarafından kaleme alınan ve kültürel alandaki Türk-Rus ilişkilerine ışık tutan ilk çalışma olma özelliğini taşıyan “Güneş ve Kar Arasındaki Dostluğun Tarihi” adlı kitabın tanıtımı ile başladı. Yazarlar tanıtım konuşmalarının ardından katılımcılar için kitaplarını imzaladı.Rusya Halk Sanatçısı Sergey Nikonenko ve Relikt Vokal ve Enstrümantal Üçlüsü'nün birlikte sahne aldığı ve “Tanıdığınız Sergey Yesenin” adlı müzikal de katılımcıların beğenisini topladı. Etkinlikte, ABD'li yönetmen Dick Absaroka'nın “Dağların Gökyüzüne Dokunduğu Yer: Dağıstan” (Dagestan: Where Mountains Touch The Sky) adlı belgesel filminin gösterimi de gerçekleştirildi.Öte yandan Rusya Milli Politikalardan Sorumlu Federal Ajansı tarafından 2019 yılında düzenlenen ve dünyanın 32 ülkesinden 5 binin üzerinde fotoğrafçının iştirak ettiği “Rus Medeniyeti” adlı uluslararası yarışmada dereceye giren fotoğraflardan oluşan resim sergisi de etkinliğin bir parçası oldu.Rusya Ulusal Birlik Günü’nün anlamıRusya tarihinde önemli bir kırılma anı olarak nitelendirilen ve literatüre İkinci Halk Milis Hareketi ya da Moskova Ayaklanması olarak geçen hadise, bundan 409 yıl önce; 4 Kasım 1612'de gerçekleşti. Dönem itibariye Çarlığın önemli askeri ve iktisadi merkezlerinden biri olan Nijniy Novgorod kentinin Knyazı (Prensi) Dmitri Pojarskiy ile şehrin ileri gelenlerinden tüccar Kuzma Minin'in komutasındaki birleşik Rus Milis Ordusu'nun başkent Moskova'yı Polonya işgalinden nihai olarak kurtararak, Çar IV. İvan'ın ölümünden sonra vuku bulan Fetret Devri'ne son verdikleri sürecin başlangıcı olan 4 Kasım tarihi, bugün Rusya Federasyonu'nda Ulusal Birlik Günü olarak kutlanıyor.
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Turan Salcı
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rusya, moskova, ankara, türkiye, rusya'nın ankara büyükelçisi aleksey yerhov, фото

Rusya Ulusal Birlik Günü Ankara'da çeşitli etkinliklerle kutlandı

10:29 03.11.2021 (güncellendi: 10:32 03.11.2021)
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Turan Salcı - Sputnik Türkiye
Turan Salcı
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Rusya Yurt Dışında Yaşayan Vatandaşlar ve Uluslararası İşbirliği Ajansı (Rossotrudniçestvo) Türkiye Temsilciliği tarafından Ankara’da gerçekleştirilen Rusya Ulusal Birlik Günü kutlamasında, kitap tanıtımı, sergi, müzikal ve belgesel gösterimi gibi çeşitli etkinlikler düzenlendi.
Rusya Bilim Ve Kültür Merkezi’nde, 2 Kasım’da düzenlenen etkinliğe Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov da katıldı. Rusya vatandaşlarının yanı sıra Türkiye’den de çeşitli kamu kuruluşları, üniversite ve STK temsilcileri de etkinlikte yerini aldı.
Etkinlik; Hakan Aksay, Olga Haldız ve Hülya Arslan tarafından kaleme alınan ve kültürel alandaki Türk-Rus ilişkilerine ışık tutan ilk çalışma olma özelliğini taşıyan “Güneş ve Kar Arasındaki Dostluğun Tarihi” adlı kitabın tanıtımı ile başladı. Yazarlar tanıtım konuşmalarının ardından katılımcılar için kitaplarını imzaladı.
Rusya Halk Sanatçısı Sergey Nikonenko ve Relikt Vokal ve Enstrümantal Üçlüsü'nün birlikte sahne aldığı ve “Tanıdığınız Sergey Yesenin” adlı müzikal de katılımcıların beğenisini topladı. Etkinlikte, ABD'li yönetmen Dick Absaroka'nın “Dağların Gökyüzüne Dokunduğu Yer: Dağıstan” (Dagestan: Where Mountains Touch The Sky) adlı belgesel filminin gösterimi de gerçekleştirildi.
Öte yandan Rusya Milli Politikalardan Sorumlu Federal Ajansı tarafından 2019 yılında düzenlenen ve dünyanın 32 ülkesinden 5 binin üzerinde fotoğrafçının iştirak ettiği “Rus Medeniyeti” adlı uluslararası yarışmada dereceye giren fotoğraflardan oluşan resim sergisi de etkinliğin bir parçası oldu.

Rusya Ulusal Birlik Günü’nün anlamı

Rusya tarihinde önemli bir kırılma anı olarak nitelendirilen ve literatüre İkinci Halk Milis Hareketi ya da Moskova Ayaklanması olarak geçen hadise, bundan 409 yıl önce; 4 Kasım 1612'de gerçekleşti. Dönem itibariye Çarlığın önemli askeri ve iktisadi merkezlerinden biri olan Nijniy Novgorod kentinin Knyazı (Prensi) Dmitri Pojarskiy ile şehrin ileri gelenlerinden tüccar Kuzma Minin'in komutasındaki birleşik Rus Milis Ordusu'nun başkent Moskova'yı Polonya işgalinden nihai olarak kurtararak, Çar IV. İvan'ın ölümünden sonra vuku bulan Fetret Devri'ne son verdikleri sürecin başlangıcı olan 4 Kasım tarihi, bugün Rusya Federasyonu'nda Ulusal Birlik Günü olarak kutlanıyor.
© Sputnik / Turan Salcı

Yazarlar, Türk-Rus ilişkilerine ışık tutan ilk çalışma olma özelliğini taşıyan “Güneş ve Kar Arasındaki Dostluğun Tarihi” adlı kitaplarını imzaladı.

Yazarlar, Türk-Rus ilişkilerine ışık tutan ilk çalışma olma özelliğini taşıyan “Güneş ve Kar Arasındaki Dostluğun Tarihi” adlı kitaplarını imzaladı. - Sputnik Türkiye
1/5
© Sputnik / Turan Salcı

Yazarlar, Türk-Rus ilişkilerine ışık tutan ilk çalışma olma özelliğini taşıyan “Güneş ve Kar Arasındaki Dostluğun Tarihi” adlı kitaplarını imzaladı.

© Sputnik / Turan Salcı

“Rus Medeniyeti” adlı uluslararası yarışmada dereceye giren fotoğraflardan oluşan resim sergisi de etkinliğin bir parçası oldu.

“Rus Medeniyeti” adlı uluslararası yarışmada dereceye giren fotoğraflardan oluşan resim sergisi de etkinliğin bir parçası oldu. - Sputnik Türkiye
2/5
© Sputnik / Turan Salcı

“Rus Medeniyeti” adlı uluslararası yarışmada dereceye giren fotoğraflardan oluşan resim sergisi de etkinliğin bir parçası oldu.

© Sputnik / Turan Salcı

“Rus Medeniyeti” adlı uluslararası yarışmada dereceye giren fotoğraflardan oluşan resim sergisi de etkinliğin bir parçası oldu.

“Rus Medeniyeti” adlı uluslararası yarışmada dereceye giren fotoğraflardan oluşan resim sergisi de etkinliğin bir parçası oldu. - Sputnik Türkiye
3/5
© Sputnik / Turan Salcı

“Rus Medeniyeti” adlı uluslararası yarışmada dereceye giren fotoğraflardan oluşan resim sergisi de etkinliğin bir parçası oldu.

© Sputnik / Turan Salcı

Rusya Halk Sanatçısı Sergey Nikonenko ve Relikt Vokal ve Enstrümantal Üçlüsü'nün birlikte sahne aldığı ve “Tanıdığınız Sergey Yesenin” adlı müzikal de katılımcıların beğenisini topladı.

Rusya Halk Sanatçısı Sergey Nikonenko ve Relikt Vokal ve Enstrümantal Üçlüsü&#x27;nün birlikte sahne aldığı ve “Tanıdığınız Sergey Yesenin” adlı müzikal de katılımcıların beğenisini topladı. - Sputnik Türkiye
4/5
© Sputnik / Turan Salcı

Rusya Halk Sanatçısı Sergey Nikonenko ve Relikt Vokal ve Enstrümantal Üçlüsü'nün birlikte sahne aldığı ve “Tanıdığınız Sergey Yesenin” adlı müzikal de katılımcıların beğenisini topladı.

© Sputnik / Turan Salcı

Rusya Halk Sanatçısı Sergey Nikonenko ve Relikt Vokal ve Enstrümantal Üçlüsü'nün birlikte sahne aldığı ve “Tanıdığınız Sergey Yesenin” adlı müzikal de katılımcıların beğenisini topladı.

Rusya Halk Sanatçısı Sergey Nikonenko ve Relikt Vokal ve Enstrümantal Üçlüsü&#x27;nün birlikte sahne aldığı ve “Tanıdığınız Sergey Yesenin” adlı müzikal de katılımcıların beğenisini topladı. - Sputnik Türkiye
5/5
© Sputnik / Turan Salcı

Rusya Halk Sanatçısı Sergey Nikonenko ve Relikt Vokal ve Enstrümantal Üçlüsü'nün birlikte sahne aldığı ve “Tanıdığınız Sergey Yesenin” adlı müzikal de katılımcıların beğenisini topladı.

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