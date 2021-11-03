Rusya’da İHA’ların tel örgü ile yakalanmasını sağlayacak mühimmat geliştiriliyor

Rusya Federal Fikri Mülkiyet Hizmetleri’nin (Rospatent) aktardığına göre, VNIITF, insansız hava araçlarının kesici tel örgü ile yakalanmasını sağlayacak bir mühimmat üzerinde çalışıyor. Yeni mühimmatın patenti ekim sonunda alındı. VNIITF uzmanları şimdilerde merminin ön denemelerine hazırlanıyor. İnsansız hava araçlarının imha edebileceği alanının daha fazla olması nedeniyle bu mühimmatın küçük İHA’lar ve güdümlü hava bombalarıyla daha başarılı mücadele edilmesini sağlayacak. İçerisindeki patlayıcıların etkisiyle mühimmattan hedefin yakınlarında ikişer ağırlık fırlatılıyor ve bunların arkalarından birbirine bağlanan unsurlar bırakılıyor. Bunun sonucunda da kesici tel bir örgü oluşuyor.
Rus devlet nükleer enerji kurumu Rosatom’a bağlı Rusya Federal Nükleer Merkezi-Rusya Teknik Fizik Bilimsel Araştırma Enstitüsü (VNIITF) boyutu küçük insansız hava araçları ve hava bombalarıyla daha etkili mücadele için yeni bir mühimmat geliştiriyor.
Rusya Federal Fikri Mülkiyet Hizmetleri’nin (Rospatent) aktardığına göre, VNIITF, insansız hava araçlarının kesici tel örgü ile yakalanmasını sağlayacak bir mühimmat üzerinde çalışıyor. Yeni mühimmatın patenti ekim sonunda alındı.
VNIITF uzmanları şimdilerde merminin ön denemelerine hazırlanıyor.
İnsansız hava araçlarının imha edebileceği alanının daha fazla olması nedeniyle bu mühimmatın küçük İHA’lar ve güdümlü hava bombalarıyla daha başarılı mücadele edilmesini sağlayacak.
İçerisindeki patlayıcıların etkisiyle mühimmattan hedefin yakınlarında ikişer ağırlık fırlatılıyor ve bunların arkalarından birbirine bağlanan unsurlar bırakılıyor. Bunun sonucunda da kesici tel bir örgü oluşuyor.