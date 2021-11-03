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https://tr.sputniknews.com/20211103/rusyada-yabancilarin-zorunlu-genetik-kaydinin-yapilmasi-icin-teklif-hazirlanmasi-talimati--1050442734.html
Rusya’da yabancıların zorunlu 'genetik kaydının' yapılması için teklif hazırlanması talimatı
Rusya’da yabancıların zorunlu 'genetik kaydının' yapılması için teklif hazırlanması talimatı
Rusya Soruşturma Komitesi Başkanı Aleksandr Bastrıkin, göçmen işçilerin zorunlu genetik kaydının yapılması için teklifler hazırlanması talimatı verdi. 03.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-03T14:43+0300
2021-11-03T14:44+0300
dünya
rusya
genetik
rus vatandaşlığı
rusya çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı
göçmen işçiler
yasal hak
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Rusya Soruşturma Komitesi Sözcüsü Svetlana Petrenko’nun açıklamasına göre, Bastrıkin, genetik kayıt ve 'yabancı vatandaşların' yasal statüsüne ilişin kanunlarda değişiklik yapılması için teklif sunulması talimatında bulundu. Söz konusu kanunlarla Rusya’da çalışma izni olan yabancıların genetik bilgilerinin kaydının yapılması hedefleniyor.Kararın gerekçesi olarak da göçmenlerin işlediği suçların artması ve ülkedeki suçlarla ilgili durumun kötüye gitmesi gösterildi.Nitekim 2020’de altı ay içinde yabancıların işlediği 17 bin suç kayda geçti. Bu yılın ilk yarısında da bu sayı yaklaşık 19 bine yükseldi. Bu arada göçmenlerin işlediği ağır suçların da arttığı belirtiliyor.Rusya İçişleri Bakanlığı daha önce göçmen işçilerin yanı sıra Rusya vatandaşlığı alan veya ülkede 90 günden fazla kalan yabancıların parmak izlerinin toplanmasına yönelik bir yasa tasarısı hazırlamıştı.
https://tr.sputniknews.com/20210608/rusyada-yabancilarin-asilanmasi-gocmen-iscilerle-baslayacak-1044680389.html
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rusya, genetik, rus vatandaşlığı, rusya çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı, göçmen işçiler, yasal hak

Rusya’da yabancıların zorunlu 'genetik kaydının' yapılması için teklif hazırlanması talimatı

14:43 03.11.2021 (güncellendi: 14:44 03.11.2021)
© REUTERS / Sergei KarpukhinRusya'da devlete ait petrol şirketi Bashneft'e ait tesiste çalışan bir işçi
Rusya'da devlete ait petrol şirketi Bashneft'e ait tesiste çalışan bir işçi - Sputnik Türkiye, 1920, 03.11.2021
© REUTERS / Sergei Karpukhin
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Rusya Soruşturma Komitesi Başkanı Aleksandr Bastrıkin, göçmen işçilerin zorunlu genetik kaydının yapılması için teklifler hazırlanması talimatı verdi.
Rusya Soruşturma Komitesi Sözcüsü Svetlana Petrenko’nun açıklamasına göre, Bastrıkin, genetik kayıt ve 'yabancı vatandaşların' yasal statüsüne ilişin kanunlarda değişiklik yapılması için teklif sunulması talimatında bulundu. Söz konusu kanunlarla Rusya’da çalışma izni olan yabancıların genetik bilgilerinin kaydının yapılması hedefleniyor.
Kararın gerekçesi olarak da göçmenlerin işlediği suçların artması ve ülkedeki suçlarla ilgili durumun kötüye gitmesi gösterildi.
Nitekim 2020’de altı ay içinde yabancıların işlediği 17 bin suç kayda geçti. Bu yılın ilk yarısında da bu sayı yaklaşık 19 bine yükseldi. Bu arada göçmenlerin işlediği ağır suçların da arttığı belirtiliyor.
Rusya İçişleri Bakanlığı daha önce göçmen işçilerin yanı sıra Rusya vatandaşlığı alan veya ülkede 90 günden fazla kalan yabancıların parmak izlerinin toplanmasına yönelik bir yasa tasarısı hazırlamıştı.

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