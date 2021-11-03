Rusya’da yabancıların zorunlu 'genetik kaydının' yapılması için teklif hazırlanması talimatı

Rusya Soruşturma Komitesi Sözcüsü Svetlana Petrenko’nun açıklamasına göre, Bastrıkin, genetik kayıt ve 'yabancı vatandaşların' yasal statüsüne ilişin kanunlarda değişiklik yapılması için teklif sunulması talimatında bulundu. Söz konusu kanunlarla Rusya’da çalışma izni olan yabancıların genetik bilgilerinin kaydının yapılması hedefleniyor.Kararın gerekçesi olarak da göçmenlerin işlediği suçların artması ve ülkedeki suçlarla ilgili durumun kötüye gitmesi gösterildi.Nitekim 2020’de altı ay içinde yabancıların işlediği 17 bin suç kayda geçti. Bu yılın ilk yarısında da bu sayı yaklaşık 19 bine yükseldi. Bu arada göçmenlerin işlediği ağır suçların da arttığı belirtiliyor.Rusya İçişleri Bakanlığı daha önce göçmen işçilerin yanı sıra Rusya vatandaşlığı alan veya ülkede 90 günden fazla kalan yabancıların parmak izlerinin toplanmasına yönelik bir yasa tasarısı hazırlamıştı.
Rusya Soruşturma Komitesi Başkanı Aleksandr Bastrıkin, göçmen işçilerin zorunlu genetik kaydının yapılması için teklifler hazırlanması talimatı verdi.
Rusya Soruşturma Komitesi Sözcüsü Svetlana Petrenko’nun açıklamasına göre, Bastrıkin, genetik kayıt ve 'yabancı vatandaşların'yasal statüsüne ilişin kanunlarda değişiklik yapılması için teklif sunulması talimatında bulundu. Söz konusu kanunlarla Rusya’da çalışma izni olan yabancıların genetik bilgilerinin kaydının yapılması hedefleniyor.
Kararın gerekçesi olarak da göçmenlerin işlediği suçların artması ve ülkedeki suçlarla ilgili durumun kötüye gitmesi gösterildi.
Nitekim 2020’de altı ay içinde yabancıların işlediği 17 bin suç kayda geçti. Bu yılın ilk yarısında da bu sayı yaklaşık 19 bine yükseldi. Bu arada göçmenlerin işlediği ağır suçların da arttığı belirtiliyor.
Rusya İçişleri Bakanlığı daha önce göçmen işçilerin yanı sıra Rusya vatandaşlığı alan veya ülkede 90 günden fazla kalan yabancıların parmak izlerinin toplanmasına yönelik bir yasa tasarısı hazırlamıştı.